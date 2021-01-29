Как ощущают холод в разных регионах России?

Можно ли радоваться жизни, когда за окном минус 50? Еще как, считают некоторые, если до этого было минус 60!

Россия традиционно ассоциируется со снегом и холодами, а сами россияне считаются настолько морозостойкими, что даже суровой зимой едят на улице мороженое. Правда ли, что все русские не боятся морозов? Мы решили узнать у жителей разных регионов страны, что такое для них холод.

Сибирские морозы - самые суровые

Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске. Стрингер/Sputnik Стрингер/Sputnik

Самые холодные города России - Оймякон, Верхоянск, Воркута, Норильск и другие - расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Сорокаградусные морозы здесь - обычное дело, причем климатическая зима наступает уже в октябре и продолжается до мая, да и летом снег не везде успевает растаять. Кроме того, в разных областях есть свои погодные особенности. Например, зимы Норильска очень тяжело переносить не столько из-за низких температур, но и из-за сумасшедших ветров, которые буквально сбивают с ног.

«У нас относительно сухой климат, поэтому холод, я считаю, наступает при температуре минус 30-35 (если нет ветра), а при минус 45 и ниже - это уже мороз, причем он сопровождается туманом, - говорит Яна Леушева, фотограф из Норильска. - Охлаждение ветром дает около минус 60. Бывает, что и минус 25, но ветер северный, и промерзаешь насквозь. Утепляемся с помощью термобелья и теплых комбинезонов и по возможности сидим дома». Яна говорит, что при температуре ниже минус 45 школьникам с 1 по 8 классы разрешено не посещать занятия, а вот старшеклассников это не касается.

Температура воздуха в городе Якутске минус 50 градусов. Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

«Когда у нас температура поднимается до минус 50, люди говорят, что потеплело, а холод наступает при температуре ниже минус 60», - рассказывает Илгэн Аргыстахов, блогер из Оймякона в Якутии, самого холодного места на земле, где живут люди. Именно здесь в 1933 году был зафиксирован рекорд холода - минус 67,7. «Зимы у нас холодные, но бывает, что в какой-то год больше теплых дней, бывает, что теплеет даже до минус 40. Но стабильно каждый год бывает ниже минус 60, - говорит Илгэн. - В минус 56, если не ошибаюсь, школьникам разрешают не ходить на занятия. А вот взрослые работают при любой погоде. Мы просто стараемся правильно одеваться, чтобы не замерзнуть».

А вот на юге Сибири гораздо теплее - относительно севера, конечно же. «Обычно у нас зимой от минус 20 до минус 40, днем в последние годы около минус 20. Много снега, преимущественно пасмурно, сухо и бывает ветер. Мне становится холодно при температуре ниже минус 30, - говорит Марина Крылова из города Кемерово. - В минус 30 практически все ходят в школу, а на работу все всегда ходят в обычном режиме. Потеплее свитер - и вперед».

На Черном море холодно и без снега

Девушка фотографирует снеговика на пляже в Адлерском районе в Сочи. Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

На самом деле, климат в России очень разнообразный: жители южных городов видят снег не часто, и такие погодные явления мгновенно попадают в новостные сводки. В этом январе, к примеру, в Сочи выпал снег впервые за пять лет, и соцсети сразу же наполнились заледеневшими пальмами и снеговиками на пляже. Но у местных жителей другая проблема - холодный ветер с моря, от которого сложно спастись.

«Мне некомфортно при минус 3-5, а холодно при минус 6, особенно когда ветрено, - говорит Александра Матвийченко из Сочи. - Но здесь так быстро меняется погода! Сегодня минус 3, я в шубе, а неделю назад занималась спортом в футболке, было плюс 14». Александра говорит, что зимой чаще носит осеннюю куртку, чем зимнее пальто, потому что зимы в Сочи мягкие и очень комфортные. «Я вообще сейчас поняла, насколько я люблю зиму в Сочи. В этом году это первая неделя, когда минус и снег. А снега я вообще давно не помню в Сочи!»

Девушка во время крещенских купаний в Черном море в Севастополе. Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

В этом году настоящую зиму ощутили и в Крыму. «В этом году зима снежная, чтобы три дня снег лежал, такого давно не было. Обычно снег выпадет и растает через два часа и редко температура опускается ниже нуля, - говорит Римма Зайцева из Севастополя и добавляет, что самое неприятное - это ветер, который продувает насквозь. - На днях было минус 4 с ветром, а ощущалось, как все минус 14. Самые сильные ветра обычно дуют в январе и феврале, еще и море штормит». Римма говорит, что долго жила на Урале, и после него севастопольские морозы ее не пугают совсем, хотя она заметила, что в Крыму носят и шубы, и теплые пуховики, и детей одевают очень тепло.

Главное - это влажность

На пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Многие россияне говорят, что сухую и солнечную зиму переносить гораздо легче, чем влажную. «Когда минус и ветер - это ужас! Даже минус 5 ощущается как минус 100», - говорит Валентина Пахомова из Санкт-Петербурга, известного своими бесконечными дождями. Зимы здесь чаще всего промозглые или с мокрым снегом, от которого не скрыться.

Зима в Южно-Сахалинске. Юрий Ким/TASS Юрий Ким/TASS

«Хоть я и родился на Сахалине, холод не люблю, и мне холодно при температуре ниже минус 10», - говорит Евгений Кириенко из Южно-Сахалинска. Погода на острове очень разная: на юге зимой обычно минус 15, влажно, но сильных ветров нет, а на севере, всего в 300-400 км, может быть до минус 40. «Я был неделю во Владивостоке - там минус 12 и ветер сильный, и хотя было солнечно, мне было в два раза холоднее, чем на Сахалине, - вспоминает Евгений. - А в Хабаровске было в два раза холоднее, чем во Владивостоке из-за ветра».

В Москве обычно зимой не ниже минус 20, причем в центре города даже теплее, чем на окраинах. Но при этом бывают очень снежные и ветреные зимы, когда метели заметают дороги, а влажный ветер продувает насквозь. «Обычно становится по-настоящему холодно при температуре ниже минус 15, - говорит Дарья Соколова из Москвы. - Но я при любой погоде выйду на улицу погулять».

Участник клуба зимнего плавания "Моржи столицы" во время крещенских купаний в Москве-реке в районе Щукино. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

А чтобы не мерзнуть и получать удовольствие от зимы, некоторые россияне практикуют закаливание. «Раньше я плохо воспринимал холод ниже минус 20 градусов, - говорит Илья Потапов, участник сообщества «Павлопосадские моржи» из Подмосковья. - С 2012 года я просто купался в Крещение, а с 2016 начал полноценно закаляться. После первого года закаливания было уже проще и в воду заходить, и вообще переносить холод», - говорит он и добавляет, что сейчас привык к любой температуре воды и воздуха.

«Мне уже совсем не холодно. Сейчас на улице минус 12, а я в летней обуви. Но вообще, конечно, ношу зимнюю одежду, ведь голову и ноги нужно держать в тепле», - говорит Илья.