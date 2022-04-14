Почему в Санкт-Петербурге так много львов?

В этой части России никогда не водились львы, но буквально на каждом углу можно увидеть их в камне или металле. И появились они здесь не случайно.

Львиные скульптуры, похоже, нравились строителям русских городов, однако ни в одном другом городе России вы не встретите такого невероятного количества львиных скульптур, как в Санкт-Петербурге. Вот один любуется закатом на набережной, придерживая лапой шар земной, пара других, оскалившись, охраняют подвесной мост, а третьи встречают гостей у дворянской усадьбы, держа в зубах цепи.

Лев у Русского музея. Legion Media Legion Media

Сколько именно в городе львов точно неизвестно, знатоки говорят, что их больше тысячи. И у каждого льва есть своя интересная история.

Львиная доля

Набережная Невы. Irina Rotmanova/Getty Images Irina Rotmanova/Getty Images

Изображения львов символизируют власть и военную доблесть и весьма распространены в европейской геральдике и скульптуре. Фигуры этих животных можно увидеть в Риме, Мадриде, Париже и многих других городах. Эта традиция идет еще с античных времен: львам посвящено большое количество древнегреческих и древнеримских легенд, где они описаны как стражники богов.

Скульптура льва в Некрополе. Замир Усманов/TASS Замир Усманов/TASS

И когда российский император Петр I основал Петербург в 1703 году, он задумал его не просто как северный порт на Балтийском море, а как могущественную европейскую столицу, столицу империи.

Санкт-Петербург довольно сильно выделяется на фоне других городов страны: роскошные дворцы по западному образцу, разводные мосты, широкие улицы, регулярная планировка зданий и общественных пространств. И конечно, буквально с первых дней существования города в архитектуре проявилась и мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.

Обратите внимание на плечо Петра I. Legion Media Legion Media

«Львиная» история города стала идеей для потрясающей комедии Эльдара Рязанова 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». По сюжету, несколько итальянцев под видом туристов приезжает в Ленинград, чтобы отыскать сокровища, спрятанные «подо львом», и буквально перекапывают весь город в поисках дореволюционных богатств.

Кадр из «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1973 Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1973

А все потому, что эти скульптуры буквально на каждом шагу. Один из героев даже говорит, что львов здесь больше, чем жителей.

Самые известные львы Петербурга

Лев у Адмиралтейства. Legion Media Legion Media

Львы, играющие шарами перед зданием Адмиралтейства, - пожалуй, один из наиболее узнаваемых видов города. Скульптуры отлиты из меди и стоят здесь с 1832 года, с момента основания Адмиралтейства. Как думаете, что это за шары? Оказывается, есть такая античная легенда, что львы-стражи по ночам держат лапу на шаре, чтобы не уснуть. А если задремлет, то лапа скатиться, и он проснется. В общем, если увидите льва с шаром под лапой - знайте, что он на страже и смотрит в оба.

Адмиралтейская набережная. Роман Евгенев/Getty Images Роман Евгенев/Getty Images

На канале Грибоедова есть мост 1820-х годов постройки, который так и называется - Львиный. Цепи моста держат в зубах четыре белых чугунных льва, скрывая пилоны и крепежные элементы.

Львы на канале Грибоедова. Legion Media Legion Media

На Свердловской набережной у усадьбы Безбородко середины XVIII века можно увидеть целых 29 скульптур. Чугунный «прайд» держит в зубах единую цепь по периметру усадьбы. Сам дом сильно обветшал, а вот скульптуры отлично сохранились.

Те самые львы на Свердловской. Само собой, в кадр поместились не все. Yulia-B/Getty Images Yulia-B/Getty Images

Огромное количество львов живет не только в самом Петербурге, но и в его окрестностях: Петергофе, Павловске, Кронштадте.

Мифические львы

Китайские львы любуются видами Невы. Legion Media Legion Media

А вот на Петровской набережной можно встретить весьма необычных львов - «Ши-цза». Это стражники из китайской мифологии, которые обычно ставятся перед входами в храмы. В китайской традиции львы приносят удачу и охраняют от злых сил. Эти фигуры были сделаны из гранита в Маньчжурии в начале XX века для одного из храмов, но затем подарены русским соседям. С 1907 года они украшают Петербург.

Лев у дацана. marvod/Getty Images marvod/Getty Images

Китайские львы есть и в саду дружбы на Литейном проспекте, который был открыт в 2003 году. У них также шар под лапой.

Еще один китайский лев в саду дружбы. George Shuklin (CC BY-SA 3.0) George Shuklin (CC BY-SA 3.0)

Мифические грифоны - львы с крыльями - охраняют Банковский мост в центре Петербурга, который ведет к бывшему Ассигнационному банку (сейчас это здание занимает экономический университет).

Грифоны на Банковском мосту. Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Согласно древнегреческим легендам, именно грифоны охраняли золото в стране гипербореев. Их еще называли «собаками Зевса». Они стерегли и денежные запасы Российской Империи. А еще очень удачно маскировали крепежные элементы моста.

Сфинкс на Неве. Татьяна Колесникова/Getty Images Татьяна Колесникова/Getty Images

Самые древние львы охраняют Академию художеств: это сфинксы, львы с головой человека, которых привез в 1830-х из Александрии один из членов академии наук на волне увлечений Древним Египтом. Эти сфинксы были созданы более 3500 лет назад.