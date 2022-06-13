Самые красивые островные монастыри России (ФОТО)

В царское время они были крупными религиозными центрами и местами паломничества. В советскую эпоху их переделали в тюрьмы, военные училища и дома для инвалидов.

Валаамский монастырь

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Один из самых известных российских монастырей расположен на островах Валаамского архипелага в северной части Ладожского озера. По преданию, эти места когда-то посетил апостол Андрей Первозванный, установивший здесь каменный крест и безжалостно истребивший капища языческих богов Велеса и Перуна.

Достоверная история Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Русской православной церкви, а не местной епархиальной власти) мужского монастыря ведется с 14 века. Несмотря на многочисленные набеги шведов, он успешно рос и развивался.

Иерей Максим Массалитин (CC BY-SA 2.0) Иерей Максим Массалитин (CC BY-SA 2.0)

К концу существования Российской империи монастырь был одним из наиболее крупных в стране: 21 храм, 22 часовни, 600 монахов и даже несколько собственных заводов и мастерских по производству свечей, кирпичей и кожи. После революции 1917 года архипелаг вместе с обителью оказался в составе Финляндии.

Возвращение Валаамского монастыря под власть Москвы по итогам советско-финляндской войны в 1940 году ознаменовало для него начало долгого периода запустения: активно вывозились ценности и редкие книги, в постройках сначала разместили школу боцманов и юнг, затем совхоз, а после окончания Второй мировой войны — приют для ветеранов-инвалидов.

Возрождение монастыря началось накануне распада Советского Союза в 1989 году. Сегодня вернувший свое былое величие Валаам является одним из главных центров паломничества и туризма в России.

Соловецкий монастырь

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В 1429 году на расположенный в Белом море Большой Соловецкий остров прибыли монахи Савватий и Герман, которые здесь «водрузиша крест и келью поставиша». Через семь лет на острове появился Зосима. Именно с этими тремя святыми Русской православной церкви и связывают начало истории Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Монастырь стал не только крупным религиозным и культурным центром, но и одним из важнейших русских форпостов освоения Севера. Хорошо укрепленный, он не раз отражал атаки шведской армии.

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В 1668 году соловецкие монахи вступили в конфликт с центральной властью, отказавшись признать инициированные патриархом Никоном изменения в богослужебные книги и церковные обряды. Дело даже дошло до вооруженного столкновения. Несколько лет царское войско осаждало монастырь, который, в конце концов, пал в 1676 году. Сразу после этого двадцать шесть активных активных участников мятежа из монашеской братии были казнены.

В 1920 году большевики ликвидировали монастырь, реквизировав его культурные ценности. В дальнейшем здесь располагались предназначенный для «врагов народа» Соловецкий лагерь особого назначения (с 1937 года — Соловецкая тюрьма), школа юнг, а также музей-заповедник. Лишь в 1988 году началось постепенное возрождение обители.

Нило-Столобенская пустынь

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27 лет провел преподобный Нил на острове Столобный на озере Селигер в Тверской области в полном уединении. Все его дни были заняты тяжелым земледельческим трудом и молитвами. Дав обет нележания, он никогда не ложился, спал и отдыхал стоя, опираясь на деревянные крюки в своей келье.

Скончавшийся в 1555 году Нил был погребен на своем острове, где вскоре стали селиться вдохновленные его подвигом монахи. Спустя почти сорок лет на Столобном был основан монастырь.

В период Российской империи Нило-Столобенскую пустынь ежегодно посещали десятки тысяч паломников, желающих прикоснуться к раке (ковчег с мощами) преподобного Нила. Обитель пользовалась особым покровительством членов царской семьи, не забывавших заботиться о ее благоустройстве.

Doomych Doomych

Как и для других православных монастырей, советское время для пустыни стало временем суровых испытаний. В разное время здесь находились колония для малолетних преступников, лагерь для польских военнопленных, дом престарелых и туристическая база.

В 1990 году Нило-Столобенская пустынь была вновь передана Русской православной церкви. Спустя пять лет сюда возвратили мощи ее небесного покровителя преподобного Нила, переданные вскоре после революции в краеведческий музей соседнего города Осташков.

Свято-Введенский Островной монастырь

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Небольшой безлюдный остров в самом центре Вятского озера (сегодня — Введенское озеро во Владимирской области) стал заселяться искавшими уединенной праведной жизни монахами с конца 17 века. Вскоре здесь была основана Покровская Свято-Введенская Островная пустынь.

На закате советской эпохи, в течение которой этот монастырь служил подростковой колонией, спортзалом, кинотеатром и складом мебели, он был вновь передан в ведение Русской православной церкви. Сегодня эта когда-то мужская обитель является женской.

Golluciogena (CC BY-SA 3.0) Golluciogena (CC BY-SA 3.0)

В 2007 году при подъезде к монастырю по благословению игумении Февронии был создан детский приют-пансионат «Ковчег» для девочек. Сироты помогают монахиням в их повседневных трудах, а те, в свою очередь, оказывают им духовную поддержку в поиске опоры в жизни.

Валдайский Иверский монастырь

A.Savin A.Savin

Инициатором основания Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря стал патриарх Никон, мечтавший создать в России обитель по образу и подобию Иверского монастыря на горе Афон в Греции. Его желание было осуществлено в 1653 году на Сельвицком острове Валдайского озера недалеко от Великого Новгорода.

По просьбе Никона монахи все того же афонского монастыря изготовили список (копию) чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Отправив икону в Русское государство, греки в сопроводительном письме утверждали, что иконописец в процессе работы «токмо в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия, по дважды в неделю совершали Всенощные и Литургии. И та икона новописанная не разнится ни чем от первой иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом, только слово в слово новая аки старая».

A.Savin A.Savin

Ставшая главной реликвией Валдайского монастыря Иверская икона использовалась для освящения Успенского собора обители — одного из самых крупнейших в России в то время: ширина — 42,8 метров, длина — 44,9 метров, высота — почти 43 метра.

После закрытия обители в 1927 году власти в разное время организовывали здесь дом для инвалидов войны и школу для больных туберкулезом детей. В 1991 году находившийся в аварийном состоянии монастырь передали Новгородской епархии, немедленно занявшейся его восстановлением.

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