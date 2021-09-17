Как выглядели русские церкви в разные века?

Мы проследили, как менялся внешний вид храмов от древнейших времен до наших дней, следуя «модным тенденциям» и технологическому прогрессу.

Церковная архитектура развивалась стремительнее, чем любая другая. Церкви были первыми каменными постройками во многих городах, в то время как прочие здания строились по-прежнему из дерева. И немудрено, что именно церкви сохранились до наших дней. По этим храмам можно путешествовать во времени и проследить историю России.

Древнейшие времена

Сейчас на территории России есть несколько православных храмов, которые были построены еще до Крещения Руси в 988 году. Например, на Кавказе, есть Храм на Нижне-Архызском городище в Карачаево-Черкесии - настоящий археологический памятник древнего аланского государства. Этот храм был построен в X веке из совершенно не свойственного средней полосе России песчаника.

Храм на Нижне-Архызском городище Getty Images Getty Images

Другим примером дохристианской эпохи служит Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи, который сейчас считается древнейшим городом на территории России. Эта базилика была построена в X веке во времена главенства Византийской Империи над Крымом.

Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи Сергей Ашмарин / Wikimedia Commons Сергей Ашмарин / Wikimedia Commons

Домонгольский период

Средневековая Русь сильно пострадала от татаро-монгольского нашествия - иноверцы нещадно жгли и разрушали церкви и два века взимали дань с русских княжеств. Сохранилось не так много примеров «домонгольских» церквей XI-XV веков, в основном они из областей, куда татаро-монголы не дошли. Многие были построены еще по византийским образцам. Они представляют из себя крестово-купольные храмы. Это означает, что перекрытия собора выстроены так, что в основании получается крест, а над его серединой расположен купол.

Одна из древнейших церквей Древней Руси - Софийский собор в Великом Новгороде, возведенный в 1045—1050 годах.

Софийский собор в Великом Новгороде Катерина Федорова/Wikimedia Commons Катерина Федорова/Wikimedia Commons

Кстати, стены многих соборов стали белить уже позже, а в древности они выглядели примерно как Петропавловская церковь в Смоленске 1146 года постройки.

Петропавловская церковь в Смоленске Belliy/ Wikimedia Commons Belliy/ Wikimedia Commons

Не дошли татаро-монголы и до Пскова, поэтому там сохранилось несколько церквей XII-XIII века, которые разом внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, этот Собор Иоанна Предтечи, построенный в 1240 году. Особенность псковской школы - приземистость строений и минимум наружного декора.

Собор Иоанна Предтечи в Пскове Ludvig14/ Wikimedia Commons Ludvig14/ Wikimedia Commons

До XV века на Руси была феодальная раздробленность - регионы развивались как отдельные княжества - одним из самых сильных и влиятельных было Владимиро-Суздальское княжество, объединившее после всю Северо-Восточную Русь. Один из древнейших храмов княжества - традиционный крестово-купольный Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, построенный в 1152 году.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском Novingalina/ Wikimedia Commons Novingalina/ Wikimedia Commons

Кафедральный Успенский Собор во Владимире был построен в 1158 году и являет собой уже очень сложную архитектурную форму, имеет богатый декор - и расписан фресками знаменитого Андрея Рублева. Татаро-монголы несколько раз поджигали и грабили его, но общий облик сохранился.

Успенский Собор во Владимире Дмитрий Сергеевич/Wikimedia Commons Дмитрий Сергеевич/Wikimedia Commons

Древнейший сохранившийся храм Москвы - построенный в 1420—1425 годах Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Характерные для московской архитектуры элементы внешнего декора - закомары и кокошники.

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, Москва Екатерина Арутюнова/Wikimedia Commons Екатерина Арутюнова/Wikimedia Commons

Объединенная Русь и русское царство

В конце XV века раздробленные русские княжества наконец объединили усилия и избавились от татаро-монгольского ига. «Собирателем русских земель» стал Иван III, ставший первым правителем Русского Государства, столица которого утвердилась в Москве. При нем в 1475—1479 годах итальянский архитектор Аристотеля Фиораванти построил был кафедральный Успенский Собор Московского Кремля, а также начали строить и каменный Кремль на месте деревянного.

Успенский Собор Московского Кремля Skif-Kerch/Wikimedia Commons Skif-Kerch/Wikimedia Commons

В 1508 году другой итальянец - Алевиз Новый - построил Архангельский Собор в Московском Кремле, в котором использовал уже куда более смелый декор с явным влиянием итальянской архитектуры.

Архангельский Собор в Московском Кремле Legion Media Legion Media

Церковная архитектура трансформируется. Один из новых «модных» элементов XVI века становится шатровый купол. В 1532 году строится первый подобный каменный храм - Церковь Вознесения в Коломенском.

Церковь Вознесения в Коломенском, Москва Legion Media Legion Media

Пришедший к власти Иван Грозный объявил себя царем, Русь - царством. Одним из самых известных архитектурных результатов его правления стал Храм Василия Блаженного, построенный в честь покорения Казани.

Церковь Вознесения в Коломенском Legion Media Legion Media

Продолжают строить церкви и в «старом» стиле, но часто начинает встречаться высокое крыльцо. К середине XVI века относится главный Смоленский храм Новодевичьего монастыря в Москве.

Смоленский храм Новодевичьего монастыря, Москва Legion Media Legion Media

А в 1559-1585 годах строится новый и богато украшенный храм в главной святыне -Успенский собор в Троице-Сергиевой Лавре.

Успенский собор в Троице-Сергиевой Лавре, Сергиев Посад Legion Media Legion Media

Новая эпоха Романовых: узорочье и барокко

В начале XVII века на Руси наступает Смутное время, отсутствие власти и польская интервенция. Однако уже к середине века формируется новый стиль - русское узорочье. Визитной карточкой стиля можно считать нарядную московскую Церковь Троицы в Никитниках, построенную в 1628—1651 годах.

Церковь Троицы в Никитниках, Москва Legion Media Legion Media

Для стиля «узорочье» характерно обилие декора, церковь - становится расписный узором. Много маленьких главок, вместо больших куполов, шатры, кокошники, резные наличники, а также разноцветные изразцы. Причем строятся такие храмы далеко не только в Москве, но по всей России. Один из самых ярких примеров - Одигитриевская церковь Ивановского монастыря в Вязьме (1630-е).

Одигитриевская церковь Ивановского монастыря в Вязьме Shesmax / Wikimedia Commons Shesmax / Wikimedia Commons

С приходом к власти Петра I и активным влиянием европейской архитектуры в Россию приходит барокко. Этому стилю характерен обильный лепной декор, а также множество резных элементов и позолоты. Например, как в московском Храме Покрова в Филях (1690—1694 годы постройки).

Храм Покрова в Филях, Москва Legion Media Legion Media

При этом русском барокко отличается обилием самых разнообразных храмовых форм, прежде не встречавшихся. Например, ротонды, как Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря (конец XVII века).

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря, Истра T3ru / Wikimedia Commons T3ru / Wikimedia Commons

Или Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове, более поздняя - 1714-1722 годы - и еще более «европейская».

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове, Московская область Viola Luchansky / Wikimedia Commons Viola Luchansky / Wikimedia Commons

Встречаются и вовсе уникальные эксперименты, как Знаменская церковь в Дубровицах (1690—1704 годы).

Знаменская церковь в Дубровицах, Московская область VLerik82/ Wikimedia Commons VLerik82/ Wikimedia Commons

Эксперты выделяют множество разновидностей барокко в России - у каждого правителя и даже крупного заказчика был свой взгляд. На севере появляется свой вариант барокко, более сдержанного - пример тому Входоиерусалимская церковь в Тотьме (1794).

Входоиерусалимская церковь в Тотьме Legion Media Legion Media

Одновременно в отдаленных восточных губерниях развивается «сибирское барокко», которое впитывает еще и азиатские мотивы. Яркий пример - Крестовоздвиженская церковь в Иркутске (1747) с пламенеющими арками. (Читайте больше про Сибирское барокко тут)

Крестовоздвиженская церковь в Иркутске Rost.galis / Wikimedia Commons Rost.galis / Wikimedia Commons

Деревянное зодчество

Многие храмы на Руси и в XVIII веке продолжали строить из дерева. Большинство из них не дожили до наших дней, однако, некоторые уникальные экземпляры сохранились, особенно на русском севере. Например, знаменитая Церковь Преображения Господня на острове Кижи (1694—1714 годов).

Церковь Преображения Господня на острове Кижи, Карелия Екатерина Григорьева / Wikimedia Commons Екатерина Григорьева / Wikimedia Commons

Читайте больше о деревянных церквях тут.

Классицизм Санкт-Петербурга

Устав от ажурных церквей с обильным декором, русские зодчие перешли к более сдержанному классическому стилю, популярному и в Европе. Особенно часто можно встретить такие церкви в новоиспеченной столице - Санкт-Петербурге. Так в 1776—1790 годах строится Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургская Духовная Академия / Flickr.com Санкт-Петербургская Духовная Академия / Flickr.com

В стиле классицизм строится и Казанский собор (1801—1811) с узнаваемой колоннадой.

Казанский собор в Санкт-Петербурге Skif-Kerch/ Wikimedia Commons Skif-Kerch/ Wikimedia Commons

Русский стиль

К концу XIX века возникает мода на возвращение к «корням». Архитекторы (впрочем, как и художники) интересуются исконной, допетровской Русью, не «испорченной» влиянием Европы. Насмотревшись на древние храмы Северо-Восточной Руси и Новгорода, а также на узорочье, они строят церкви в «неорусском» стиле. На месте гибели Александра II, его сын император Александр III велит построить церковь и сам выбирает проект в русском стиле - Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге (1883—1907), который некоторые даже путают с Храмом Василия Блаженного, построенного за четыре века до этого.

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге Legion Media Legion Media

Некоторые архитекторы, как Константин Тон, делают уклон в византийские традиции. Яркий пример тому - Храм Христа Спасителя в Москве. Он был построен в 1837—1860 годах, но разрушен советской властью в 1930-х. Современная постройка 1990-х является воссозданием оригинального проекта.

Храм Христа Спасителя в Москве Legion Media Legion Media

А эта Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме (1913—1916 годы) совмещает русский стиль и элементы модерна.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме, Московская область Ludvig14/ Wikimedia Commons Ludvig14/ Wikimedia Commons

Современный стиль

В советское время церкви больше сносили, чем строили. И все же несколько проектов, задуманных еще до революции, в итоге были воплощены в жизнь (читайте больше тут.) В современной России строится много церквей. Многие опираются на барокко и классицизм, трактуя их на новый лад. Но многие церкви строятся именно в неорусском стиле и включают элементы ар-деко. Например, Церковь Новомучеников и Исповедников Руси на Лубянке в Москве, построенная в 2013-2017 годах.