Как выглядел Санкт-Петербург при Достоевском? (ФОТО)

В его романах город часто выглядит не слишком приятно. Нищета, грязь, сплошные дворы-колодцы и черные лестницы. Но так ли ужасна была северная столица при жизни писателя на самом деле?

Федор Достоевский родился и провел детство в Москве, но почти 30 лет прожил в Санкт-Петербурге. Не имея собственного жилья, он сменил множество адресов и съемных квартир.

Отец определил Федора учиться в Главном инженерном училище. Оно располагалось в здании дворца покойного императора Павла I, Михайловском замке. Сокурсник будущего писателя Дмитрий Григорович вспоминал, что тот выказывал черты необщительности и не принимал участия в общих играх, а «сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места».

Инженерный (Михайловский) замок Альберт Фелиш/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Совсем недалеко от училища был Летний сад, где писатель несомненно гулял, а на фото - цепной Пантелеймоновский мост через реку Фонтанку. В начале XX века вместо него построили новый, чтобы по нему могли ездить автомобили.

Река Фонтанка у Летнего сада Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В 1849 году Достоевский был арестован и восемь месяцев провел в тюрьме Петропавловской крепости. Сначала он был приговорен к расстрелу, но в последний момент наказание заменили сибирской каторгой. Обвиняли Достоевского в участии революционного кружка и распространении запрещенного письма Белинского к Гоголю 1847 года, где говорилось о необходимости гражданских свобод и отмены крепостного права.

Петропавловская крепость Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В пушкинском «Медном всаднике» герой рассержен на Петра I за то, что он основал город в месте, где были раньше болота - и где ужасный климат и наводнения. В романе «Подросток» Достоевский высказывается похожим образом: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?».

Памятник Петру I Альберт Фелиш/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Хоть Достоевский в своих романах показывает скорее мрачный, нежели парадный Петербург, сам писатель часто бывал на Невском - «витрине» города, где работали банкиры и крупные купцы и гуляли нарядные барышни. А когда писатель жил за границей и не имел съемной квартиры, то приезжая в Петербург, останавливался в гостиницах на Невском.

Невский проспект Иван Ностиц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В Казанский собор на Невском писатель приходил молиться (есть свидетельство его жены, что он примчался сюда после объявления русско-турецкой войны).

Казанский собор МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

А в минуте ходьбы от Казанского собора находилась (впрочем, и до сих пор находится) известная кондитерская Вольфа и Беранже, где Достоевский любил бывать - и где в 1846 году он познакомился с Михаилом Петрашевским, устроителем тайного общества с целью подготовки народа к революции. В кружке «петрашевцев» Достоевский и читал запрещенное письмо Белинского к Гоголю. Петрашевский, также сосланный в Сибирь, стал прообразом мрачного персонажа романа «Бесы» Петра Верховенского.

Дом Котомина на углу Невского и Большой Морской Общественное достояние Общественное достояние

Многие места Петербурга описаны в романе «Преступление и наказание». На Николаевском мосту [ныне Благовещенский] задумавшегося Раскольникова кучер хлестнул кнутом по спине за то, что он шел по середине и, несмотря на крики кучера, чуть не попал под лошадей. Тут же жалостливые барышни приняли его за нищего и вручили ему милостыню.

Николаевский мост с конно-железной дорогой Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Мимо Летнего сада бродил и Раскольников, мечтая, чтобы весь город утопал в такой зелени и чтобы повсюду были фонтаны, чтобы освежить пыльный городской воздух. «Тут заинтересовало его вдруг: почему именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость». Кстати, часовня Летнего сада на фото ниже была построена в 1866 году в память спасения Александра II при покушении на него Дмитрия Каракозова, а в 1930 году снесена как «антихудожественная».

Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского у ограды Летнего сада Общественное достояние Общественное достояние

А вот набережная Екатерининского канала у Никольского собора. Неподалеку отсюда жила старуха-процентщица, которую убил Раскольников, далее по каналу жила и его возлюбленная Соня Мармеладова. Сейчас канал уже называется каналом Грибоедова, и Достоевский не застал его главной достопримечательности - Храм Спаса на Крови. Впрочем, не застал писатель и убийства императора Александра II, на месте которого стоит храм. Скорее всего, автор был бы потрясен этим событием - он был патриотом и монархистом, остро переживавшим несколько попыток покушения на царя.

Никольский собор (чуть более позднее фото - начала XX века) Архив А.Н.Одинокова/russiainphoto.ru

Сам же Раскольников жил неподалеку от Сенной площади, ремесленного района. «Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников».

Сенная площадь (одно из самых ранних фото этого места - 1900 года, крытых торговых рядов Достоевский уже не застал) Общественное достояние Общественное достояние

А этот уличный торговец рыбой словно сошел со страниц романов Достоевского. «Опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики».

Торговец рыбой Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В «Преступлении и наказании» и других романах много фигурирует Васильевский остров, там по нескольким адресам жил и сам писатель. Не имея лишних денег на извозчика, герой «Униженных и оскорбленных» постоянно ходит туда пешком, а это другой конец города. Однажды и чуть не заболел, пока шел на Васильевский - так было далеко идти. Как сейчас люди берут такси вместе, если им в одну сторону, так и при Достоевском попутчики предлагали разделить траты на извозчика - или подвезти на собственном транспорте: «услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете».

Извозчик на стрелке Васильевского острова Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Особенное для писателя место - Троице-Измайловский собор. Здесь в 1887 году он обвенчался со своей второй женой Анной Сниткиной, которая была на 25 лет младше него. Она работала у него стенографисткой и с ее помощью были написаны такие романы как «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

Здание Механического завода Курта Зигеля было построено в 1876 году на Ямской улице в Петербурге. Теперь это улица Достоевского. На углу улицы - дом, в котором располагалась его последняя квартира, где он жил с 1878 до самой смерти в 1881 году. Сейчас в ней мемориальный музей, посвященный писателю.

Здание фирмы «К. Зигель» МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Застал Достоевский строительство и открытие в 1879 году разводного Александровского (ныне Литейного) моста, одной из современных визитных карточек города. Как сейчас считают, что Москва - не Россия, так и Достоевский считал, что Петербург разительно отличается от остальной страны. «Ведь не можете же вы отрицать, что они почвы не знали, Россию узнавали в Петербурге на службе, с народом были в отношениях барина к крепостному», - пишет он в «Дневнике писателя» о героях Пушкина и Гоголя.