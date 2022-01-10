Как Сталинград выглядел до Великой Отечественной (ФОТО)

Хорошо известны фотографии Сталинграда, лежащего в руинах. Но знаете ли вы, каким знаменитый город был до прихода туда вражеских войск?

Даже те иностранцы, кто поверхностно знаком с историей Второй мировой войны, обязательно слышали имя этого советского города на Волге. Именно в Сталинграде Красная Армия сломала хребет вермахту и положила начало коренному перелому в мировом конфликте.

Комсомольский сквер, 1937 г. ТАСС ТАСС

Город заплатил за эту победу высокую цену — в результате ожесточенных уличных схваток, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов один из самых быстрорастущих промышленных центров Советского Союза оказался в руинах.

Памятник летчику Герою Советского Союза Хользунову. Blokadnik/pastvu.com Blokadnik/pastvu.com

Свою историю героический город, первоначально называвшийся Царицыным, ведет с конца 16 века. Впервые он фигурирует в грамоте царя Федора Иоанновича от 1589 года как основанный для защиты русских земель от набегов степных кочевников. Со временем граница государства сместилась южнее, и находившийся на сосредоточении сухопутных и речных путей военный форпост постепенно превратился в крупный торговый центр.

Нижняя Октябрьская улица и Октябрьская площадь. Трусов/pastvu.com Трусов/pastvu.com

Гражданская война в России стала тяжелым испытанием для Царицына. Обороняемый красными, он в период с июля 1918 года по октябрь 1919 года выдержал три крупных штурма со стороны белогвардейских войск. В дальнейшем он несколько раз переходил из рук в руки противоборствующих сторон. В итоге, в Царицыне были разрушены промышленные предприятия, вышли из строя канализация, водопровод и городская электростанция.

Сталинград в 1932 году. Blokadnik/pastvu.com Blokadnik/pastvu.com

Иосиф Сталин в качестве председателя Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа (орган военно-политического руководства объединениями Красной Армии) принял активное участие в обороне города. В 1925 году в честь этих заслуг Царицын был переименован в Сталинград.

Гостиница «Большая Сталинградская». Blokadnik/pastvu.com Blokadnik/pastvu.com

В том же году на Площади Павших Борцов Революции в центре города был открыт памятник Ленину. Прямо рядом с ним располагался символ старого Царицына — православный Александро-Невский собор, который будет взорван в 1932 году. Памятник «вождю мировой революции» проживет немного дольше, вплоть до уличных боев за город конца 1942 года.

Площадь им. В.И. Ленина. Sputnik Sputnik

В 1930 году в Сталинграде открылся первый в стране тракторный завод — один из крупнейших в Европе. Помимо тракторов, здесь было налажено производство легких танков Т-26 и знаменитых средних Т-34. В период войны работа в цехах не останавливалась вплоть до того момента, пока 13 сентября 1942 года на территорию завода не прорвались немецкие пехотные подразделения.

Готовая продукция Сталинградского тракторного завода. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Краевой драматический театр имени Максима Горького был культурным центром Сталинграда. Здание, построенное еще в период Российской империи, было сильно повреждено в ходе боев и восстанавливалось в течение почти семи лет.

Краевой драматический театр имени Максима Горького. prostislav1/pastvu.com prostislav1/pastvu.com

Вплоть до разрушительного налета немецкой авиации 23 августа 1942 года Центральный универмаг города считался одним из самых красивых в стране. В конце Сталинградского сражения подвал здания облюбовал штаб 6-й армии во главе с Фридрихом Паулюсом. Здесь 31 января 1943 года фельдмаршал и был взят в плен советскими войсками.

Центральный универмаг. Личный архив Л.А.Кочетковой/pastvu.com Личный архив Л.А.Кочетковой/pastvu.com

Одним из самых видных зданий в городе была паровая мельница, до революции 1917 года принадлежавшая семье предпринимателей из поволжских немцев по фамилии Гергардт. В 1942 году железобетонный каркас и толстые стены позволили советским войскам превратить ее в важный пункт обороны, прикрывающий пути к Волге. После войны полуразрушенную мельницу решили не сносить и не реставрировать, оставив ее как памятник тем страшным и героическим событиям.

Мельница Гергардта. Общественное достояние Общественное достояние

В бывшем доме купца Воронина, ставшем в советскую эпоху Дворцом Пионеров, было все, что нужно городской молодежи: музыкальные комнаты, балетная студия, лаборатория юных натуралистов, клуб юных моряков и многое другое. После войны сильно поврежденное здание было снесено.

Дворец пионеров. Blokadnik/pastvu.com Blokadnik/pastvu.com

На Привокзальной площади города располагался фонтан «Бармалей», посвященный одноименной стихотворной сказке Корнея Чуковского. Он представлял собой композицию из шести детей, водящих хоровод вокруг крокодила. В ходе Сталинградской битвы этот фонтан прославился на весь мир благодаря необычным и характерным фотографиям военных корреспондентов: радость на детских лицах резко контрастировала с мрачными руинами окружавших площадь домов.