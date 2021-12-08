Как немцы пытались спастись в Сталинграде (ФОТО)

«Снег отскакивал от гусениц. Настрой у нас был бешеный, и, если бы это имело смысл, мы бы кричали "ура!" Мы стреляли, сколько выдерживали пулеметы, по всем появлявшимся целям… Русская пехота разбежалась во все стороны; нас они, должно быть, приняли за сумасшедших», — так вспоминал обер-лейтенант Хорст Шайберт начало операции «Зимняя гроза» по деблокированию окруженной в Сталинграде 6-й армии Фридриха Паулюса.

Немецкий танк PzKpfw IV. Общественное достояние Общественное достояние

Советская операция «Уран», в результате которой 23 ноября 1942 года немецкая 300-тысячная группировка оказалась в «котле», шокировала руководство Третьего рейха. Тем не менее, оно полагало, что сможет избежать катастрофы.

У немцев уже был успешный опыт снабжения по «воздушному мосту» отрезанного в начале того же года под Демянском 100-тысячного 2-го армейского корпуса, который спустя несколько месяцев после окружения удалось вызволить из западни. Гитлер рассчитывал на повторение того успеха и приказал Паулюсу удерживать Сталинград, получая по воздуху необходимые продовольствие и боеприпасы.

Пробить коридор в город поручили только что созданной группе армий «Дон» фельдмаршала Эриха фон Манштейна, усиленной дивизиями, переброшенными из Северного Кавказа и Западной Европы.

Ju-52 на аэродроме около Сталинграда. Heinz Schröter/Getty Images Heinz Schröter/Getty Images

Ближайшие (всего 40 км) к окруженной 6-й армии позиции немецких войск находились в районе реки Чир. Советское командование полагая, что именно здесь будет предпринята попытка прорыва блокады, придавало этому участку особое значение и интенсивно усиливало его.

Тогда Манштейн перенес направление своего главного удара южнее, в менее защищенный район вблизи поселка Котельниково, от которого до войск Паулюса было свыше 120 км. 12 декабря немецкая армейская группа «Гот» (по имени командующего генерал-полковника Германа Гота) в рамках операции «Зимняя гроза» внезапно атаковала и смяла уступавшую ей в численности 302-ю стрелковую дивизию Красной Армии, стремительно развивая наступление в направлении Сталинграда.

Эрих фон Манштейн (слева) и Герман Гот. Bundesarchiv Bundesarchiv

Осознав свой промах, советское командование направило в район боевых действий 2-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Родиона Малиновского. До ее прибытия имевшимся там советским частям и подразделениям следовало сдерживать противника. Тяжелые бои развернулись в районе хутора Верхнекумский, где советские войска смогли противостоять немцам около пяти дней, выиграв драгоценное время. Особо отличившемуся здесь 4-му механизированному корпусу уже 18 декабря было присвоено наименование «гвардейский».

Советские танки в Сталинграде. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

«Танки открыли ураганный огонь, строчила из автоматов гитлеровская пехота. Бой шел на всю глубину нашей обороны», — вспоминал начальник политотдела 20-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Владимир Бубнов о боях в районе соседнего села Громославка. — «Бронебойщики (расчеты противотанковых ружей) дрались до последнего патрона, до последней гранаты. Били и жгли танки, бронемашины противника, били пехоту врага. Но противник все наседал, его танки и броневики подходили к нашим окопам, а потом начинали их "утюжить". Но как только танк проходил через окоп, наши воины — солдаты, сержанты и офицеры — поднимались и открывали огонь вслед бронированным машинам».

Советские войска около Сталинграда. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Немецкие войска несли большие потери, с трудом продвигаясь вперед. «От нашей хваленой внезапности не осталось и следа», — отметил командир 17-й танковой дивизии генерал-майор Фридо фон Зенгер унд Этерлин.

Последним успехом для немцев в ходе операции «Зимняя гроза» стал выход 19 декабря к реке Мышковка в 48 км от Сталинграда. Здесь же они столкнулись с наконец-то прибывшей свежей советской 2-й гвардейской армией.

Немецкие солдаты в ходе операции «Зимняя гроза». Общественное достояние Общественное достояние

Между штабами Манштейна и Паулюса начались интенсивные переговоры о необходимости приступить к осуществлению операции «Удар грома» — прорыву 6-й армии навстречу армейской группе «Гот».

Командующий окруженными войсками, однако, так и не отдал приказ. Главной причиной стали крайне малые запасы горючего, которого его сотне танков хватило бы лишь на 30 км, при том, что до деблокирующих войск было почти 50 км. Генерал опасался, что оставшуюся без своего бронированного кулака тихоходную массу солдат Красная Армия в морозной степи просто сотрет в пыль.

Фридрих Паулюс. Bundesarchiv Bundesarchiv

«Она должна была пройти путь навстречу 4-й танковой армии, ведя бой на все четыре стороны, образуя как бы каре», — рассуждал в своих мемуарах «Утерянные победы» Эрих фон Манштейн: «При этом ей постоянно грозила бы опасность, что ее наступление на юго-запад захлебнется или что противник сомнет ее арьергард или боковое охранение. И эту задачу пришлось бы выполнять войскам, которые были сильно истощены в связи с недостатком питания и подвижность которых была почти утрачена. Но все же надежда на возвращение свободы, на спасение от смерти или плена придала бы войскам силы, чтобы сделать невозможное возможным!»

Немецкая пехота в боях около Сталинграда. Getty Images Getty Images

Окончательно немецкие надежды на спасение окруженной группировки перечеркнула советская операция «Малый Сатурн», начавшаяся еще 16 декабря. В то время, как южнее Сталинграда одни советские солдаты сдерживали натиск танков Гота, северо-западнее города в районе большой излучины Дона их сослуживцы громили итальянские и румынские дивизии, прорвав вражеский фронт вглубь на 340 км и выйдя в тылы самой Группе армий «Дон». Немцы начали отступление, преследуемые перешедшей 24 декабря в контрнаступление 2-й гвардейской армией Малиновского.

Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

«В частях жаждали ободряющих известий», — вспоминал офицер разведотдела 6-й армии Иоахим Видер: «Передовая держалась из последних сил, уповая на то, что сейчас, под рождество, Гитлер выполнит свое обещание и выручит. Фраза "Манштейн идет!" была еще у всех на устах. Но именно в эти дни, когда все еще ждали, верили и надеялись, наступавшие соединения, перед которыми была поставлена задача освободить из окружения 6-ю армию, были остановлены, а затем отброшены русскими войсками, так и не достигнув своей цели».

Пленные солдаты 6-й армии. Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Пережив «Зимнюю грозу» и не услышав «Удара грома», советское командование спокойно вернулось к прерванной немецким наступлением разработке плана операции по расчленению и окончательному уничтожению группировки Паулюса, который был успешно реализован в начале 1943 года.