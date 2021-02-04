Как мыши помогли Красной Армии победить немцев в Сталинграде

Маленькие герои Сталинграда

Какую важную и нужную роль играли в ходе Второй мировой войны лошади и собаки хорошо известно. Однако мало кто знает, что ярко себя проявили и животные поменьше. Сама того не осознавая, армия полевых мышей приняла активное участие в битве за Сталинград на стороне советских войск.

Жертвой патриотических грызунов стала 22-я танковая дивизия 48-ого танкового корпуса германской армии. В то время, как печально известная 6-я армия Фридриха Паулюса рвалась к берегу Волги и полностью увязла в кровопролитных городских боях, танкисты находились в резерве.

Несколько месяцев их легкие танки Pz. 38(t) чехословацкого производства простаивали в полях, укрытые в глубоких окопах и защищенные соломой от надвигавшихся морозов. Ввиду того, что горючего было довольно мало, его экономили и просто так двигатели не заводили.

Неприятный сюрприз

Фридрих Паулюс. German Federal Archives German Federal Archives

19 ноября 1942 года Красная Армия начала масштабную операцию «Уран» по окружению войск Паулюса. Удар преимущественно наносился по позициям находящихся на флангах немцев слабых румынских войск. 22-я танковая дивизия получила приказ немедленно выдвигаться и поддержать находившуюся на пороге катастрофы 3-ю румынскую армию.

Тогда и начались неожиданные неприятности. Часть танков просто не завелась, другая выходила из строя прямо на марше. Как оказалось, виновниками поломок стали обитавшие в соломе мыши, которые сгрызли часть электропроводки. В итоге, в самый критический момент к боям из сотни танков дивизии были готовы чуть больше тридцати.

Pz. 38(t). Архивное фото Архивное фото

Вдобавок ко всему ослабленная дивизия стала получать противоречивые приказы от командования, что еще больше замедлило ее выдвижение. В итоге она не смогла соединиться с 1-й румынской танковой дивизией и после упорных боев против 1-ого советского корпуса в районе населенного пункта Песчаный была вынуждена отступить.

Как отмечает историк Алексей Исаев, устаревшие легкие чехословацкие танки и в полном составе вряд ли бы смогли задержать массированное наступление Красной Армии: «Если вспомнить, что значительную часть танкового парка 22-й дивизии составляли 38(t), даже без смелой акции мышей-диверсантов ее боевая ценность была сомнительной».

Вклад в победу

Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Немцы очень серьезно отнеслись к происшествию с мышами в 22-й танковой дивизии. В директиве Верховного командования сухопутных войск от 5 декабря 1942 года говорилось: «Необходимо следить за тем, чтобы подобный инцидент не повторился ни при каких обстоятельствах, и, в частности, чтобы ходовые качества танков и других моторизованных транспортных средств постоянно проверялись. Все подразделения должны быть проинструктированы соответствующим образом».

Заслуги маленьких героев косвенно отметил и Адольф Гитлер, который считал неудачу 22-й танковой дивизии одной главных причин сталинградского поражения. В приказе об увольнении командующего 48-м танковым корпусом Фердинанда Гейма из рядов вооруженных сил он утверждал: «Вместо того чтобы, используя все средства и невзирая ни на что, пробиваться к румынской танковой дивизии, 22-я танковая дивизия действовала медленно и неуверенно. Именно вследствие этой полной несостоятельности 48-го танкового корпуса могла возникнуть ситуация, которая привела к двустороннему обхвату 3-й румынской армии и, тем самым, к катастрофе, чудовищные размеры и ужасные последствия которой еще и сейчас не поддаются определению».