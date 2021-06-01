Битва, позволившая немцам прорваться к Сталинграду

Красная Армия стремилась отвоевать у нацистов Харьков, чтобы начать освобождение Украины. Но вместо этого позволила немцам прорваться к Волге и Кавказу.

После разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941-1942 годов руководство Советского Союза было уверено, что настало время взять инициативу в войне в свои руки. На нескольких участках советско-германского фронта Красная Армия перешла в широкомасштабное наступление с целью отбросить и уничтожить противника, но нигде не смогла добиться значительных успехов.

Советские солдаты в битве за Москву. Леонид Доренский/Sputnik Леонид Доренский/Sputnik

На северо-востоке Украины советские войска, тем не менее, вклинились во вражескую оборону на 100 км, закрепившись на так называемом Барвенковском выступе. Отсюда они могли угрожали флангам и тылу немецкой группировки, совершить бросок на крупный промышленный центр Харьков, а затем, возможно, прорваться и к Днепру. С другой стороны, существовала опасность того, что противник «срежет» выступ, поймав советские армии в мешок.

Бои на подступах к Харькову. Яков Рюмкин/Sputnik Яков Рюмкин/Sputnik

12 мая 1942 года советские войска предприняли наступление в сторону Харькова. Удары наносились как с Барвенковского выступа, так и с расположенного чуть севернее города Волчанска. За три дня тяжелых боев они продвинулись на 35-50 км, а 15 мая советские танки появились в окрестностях города.

К 15 мая немцам огромными усилиями удалось задержать советское наступление. Спустя два дня армейская группа «Клейст» при поддержке авиации нанесла удар по самому опасному участку советской обороны — в районе горловины выступа. «Первая линия русских позиций разрушалась под градом бомб и снарядов. Несмотря на это, русские, те, кто пережил весь этот ад, оказали ожесточенное сопротивление. Один советский батальон, чьи позиции атаковал 466-й гренадерский полк, держался до последнего человека. На его позициях было найдено 450 мертвых русских», — вспоминал офицер 257-й немецкой пехотной дивизии.

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За те несколько месяцев, что существовал Барвенковский выступ, на нем так и не было создано надлежащих оборонительных сооружений. Немцы стремительно продвигались вперед, сминая части 9-й советской армии и брошенные на ликвидацию прорыва резервы. Угроза окружения нависла над всей советской ударной группировкой, которая в это время все еще продолжала наступать на Харьков.

«Бои под Харьковом для меня оказались, пожалуй, самыми тяжелыми за всю войну. Эти постоянные бомбежки, страшные потери, растерянность наших командиров, отсутствие боеприпасов...» — вспоминал лейтенант Евгений Окишев.

Советское командование недооценило масштабы немецкого наступления и лишь 19 мая, когда время было уже упущено, отдало приказ остановить продвижение в сторону Харькова и разгромить прорвавшегося в тыл противника. «Прежде всего необходимо было в ограниченное время произвести перегруппировку больших масс войск, разбросанных на большом пространстве. А мы... тогда еще не умели делать это должным образом», — полагал командующий 38-й армией генерал Кирилл Москаленко.

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22 мая, наступавшая с юга армейская группа «Клейст» в 10 км от города Балаклея соединилась с прорывающимися с севера двумя танковыми дивизиями 6-й армии Фридриха Паулюса и тем самым захлопнула ловушку для советских войск. В «котле» оказались 16 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 12 танковых и 2 мотострелковые бригады общей численностью свыше 200 тысяч человек. В это же время советские войска, наступавшие со стороны Волчанска, были отброшены на свои первоначальные позиции.

Фридрих Паулюс (справа). Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

Немцы методично сжимали кольцо окружения, уничтожая или беря в плен советские части. Любые попытки деблокировать группировку извне пресекались. До 29 мая советские войска вели борьбу в «котле» при подавляющем господстве противника в воздухе, нехватке горючего, боеприпасов и продовольствия. Из окружения удалось вырваться лишь 22 тысячам человек.

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26 мая командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Бок посетил расположение войск, ведущих бои с окруженными: «Повсюду одна и та же картина: все уже сжимаемый противник тем не менее делает то здесь, то там попытки прорваться, но он уже стоит непосредственно перед крахом. С одной высоты юго-восточнее Лозовенька можно было видеть, как со всех сторон бьющий в дымящийся «котел» огонь наших батарей получает все более слабеющий ответ... Толпы пленных текут в тыл, рядом идут в атаку наши танки и части 1-й горной дивизии — потрясающая картина!»

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В результате так называемой Второй битвы за Харьков советские войска потеряли около 270 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Погибли или покончили с собой многие видные военачальники, включая как минимум десятерых генералов. Потери немецких и румынских войск составили чуть больше тридцати тысяч.

Советские военнопленные в Харькове. Bundesarchiv Bundesarchiv

Харьковская катастрофа значительно ослабила войска Южного и Юго-Западного фронтов, вынужденных забыть о каких-либо наступательных действиях. Немцы, в свою очередь, вновь завладели стратегической инициативой и спустя месяц приступили к осуществлению плана «Блау», в результате которого смогли прорваться к Северному Кавказу и Сталинграду.