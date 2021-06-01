Битва, позволившая немцам прорваться к Сталинграду

После разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941-1942 годов руководство Советского Союза было уверено, что настало время взять инициативу в войне в свои руки. На нескольких участках советско-германского фронта Красная Армия перешла в широкомасштабное наступление с целью отбросить и уничтожить противника, но нигде не смогла добиться значительных успехов.
Советские солдаты в битве за Москву.Леонид Доренский/Sputnik
На северо-востоке Украины советские войска, тем не менее, вклинились во вражескую оборону на 100 км, закрепившись на так называемом Барвенковском выступе. Отсюда они могли угрожали флангам и тылу немецкой группировки, совершить бросок на крупный промышленный центр Харьков, а затем, возможно, прорваться и к Днепру. С другой стороны, существовала опасность того, что противник «срежет» выступ, поймав советские армии в мешок.
Бои на подступах к Харькову.Яков Рюмкин/Sputnik
12 мая 1942 года советские войска предприняли наступление в сторону Харькова. Удары наносились как с Барвенковского выступа, так и с расположенного чуть севернее города Волчанска. За три дня тяжелых боев они продвинулись на 35-50 км, а 15 мая советские танки появились в окрестностях города.
К 15 мая немцам огромными усилиями удалось задержать советское наступление. Спустя два дня армейская группа «Клейст» при поддержке авиации нанесла удар по самому опасному участку советской обороны — в районе горловины выступа. «Первая линия русских позиций разрушалась под градом бомб и снарядов. Несмотря на это, русские, те, кто пережил весь этот ад, оказали ожесточенное сопротивление. Один советский батальон, чьи позиции атаковал 466-й гренадерский полк, держался до последнего человека. На его позициях было найдено 450 мертвых русских», — вспоминал офицер 257-й немецкой пехотной дивизии.
За те несколько месяцев, что существовал Барвенковский выступ, на нем так и не было создано надлежащих оборонительных сооружений. Немцы стремительно продвигались вперед, сминая части 9-й советской армии и брошенные на ликвидацию прорыва резервы. Угроза окружения нависла над всей советской ударной группировкой, которая в это время все еще продолжала наступать на Харьков.
«Бои под Харьковом для меня оказались, пожалуй, самыми тяжелыми за всю войну. Эти постоянные бомбежки, страшные потери, растерянность наших командиров, отсутствие боеприпасов...» — вспоминал лейтенант Евгений Окишев.
Советское командование недооценило масштабы немецкого наступления и лишь 19 мая, когда время было уже упущено, отдало приказ остановить продвижение в сторону Харькова и разгромить прорвавшегося в тыл противника. «Прежде всего необходимо было в ограниченное время произвести перегруппировку больших масс войск, разбросанных на большом пространстве. А мы... тогда еще не умели делать это должным образом», — полагал командующий 38-й армией генерал Кирилл Москаленко.
22 мая, наступавшая с юга армейская группа «Клейст» в 10 км от города Балаклея соединилась с прорывающимися с севера двумя танковыми дивизиями 6-й армии Фридриха Паулюса и тем самым захлопнула ловушку для советских войск. В «котле» оказались 16 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 12 танковых и 2 мотострелковые бригады общей численностью свыше 200 тысяч человек. В это же время советские войска, наступавшие со стороны Волчанска, были отброшены на свои первоначальные позиции.
Фридрих Паулюс (справа).Narodowe Archiwum Cyfrowe
Немцы методично сжимали кольцо окружения, уничтожая или беря в плен советские части. Любые попытки деблокировать группировку извне пресекались. До 29 мая советские войска вели борьбу в «котле» при подавляющем господстве противника в воздухе, нехватке горючего, боеприпасов и продовольствия. Из окружения удалось вырваться лишь 22 тысячам человек.
26 мая командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Бок посетил расположение войск, ведущих бои с окруженными: «Повсюду одна и та же картина: все уже сжимаемый противник тем не менее делает то здесь, то там попытки прорваться, но он уже стоит непосредственно перед крахом. С одной высоты юго-восточнее Лозовенька можно было видеть, как со всех сторон бьющий в дымящийся «котел» огонь наших батарей получает все более слабеющий ответ... Толпы пленных текут в тыл, рядом идут в атаку наши танки и части 1-й горной дивизии — потрясающая картина!»
В результате так называемой Второй битвы за Харьков советские войска потеряли около 270 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Погибли или покончили с собой многие видные военачальники, включая как минимум десятерых генералов. Потери немецких и румынских войск составили чуть больше тридцати тысяч.
Советские военнопленные в Харькове.Bundesarchiv
Харьковская катастрофа значительно ослабила войска Южного и Юго-Западного фронтов, вынужденных забыть о каких-либо наступательных действиях. Немцы, в свою очередь, вновь завладели стратегической инициативой и спустя месяц приступили к осуществлению плана «Блау», в результате которого смогли прорваться к Северному Кавказу и Сталинграду.