5 ключевых побед Красной Армии в Великой Отечественной

Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.Александр Капустянский/Sputnik
Советские артиллерийские орудия на огневой позиции на подступах к Москве.Sputnik
В октябре 1941 года СССР находился на грани катастрофы. В боях около Вязьмы всего в 200 км от Москвы Красная Армия потеряла убитыми, ранеными и попавшими в плен до одного миллиона человек. Дорога на столицу для вермахта была открыта.
Пока на защиту города не прибыли свежие дивизии из Сибири, Урала и Дальнего Востока, советское командование сдерживало противника всеми имеющимися силами. Тем не менее, немцы неуклонно продвигались вперед, и 2 декабря части 2-й танковой дивизии заняли поселок Красная Поляна всего лишь в 30 км от Кремля.
Германское командование было уверено, что разгром Красной Армии неминуем. Надеясь на последний решающий удар, оно игнорировало тот факт, что в результате постоянных советских контратак немецкие войска были измотаны и перенапряжены, а танковые и моторизованные дивизии с трудом преодолевали многочисленные минные поля на подступах к городу. Кроме того, начались проблемы со снабжением и массовый падеж лошадей, оставшихся без фуража в условиях начавшейся зимы.
5 декабря совершенно неожиданно для противника Западный фронт Георгия Жукова и Юго-Западный фронт Константина Тимошенко перешли в масштабное контрнаступление. Получив сильный удар, измотанные немецкие войска стали стремительно откатываться от столицы, а местами их отступление превратилось в паническое бегство. Лишь в начале января 1942 года немцам удалось стабилизировать фронт.
«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными», — писал в своих «Воспоминаниях солдата» генерал Гейнц Гудериан. Стратегия блицкрига потерпела крах. Отброшенные на 100-250 км от столицы немецкие войска больше не представляли серьезной угрозы главному советскому городу.
Бои на улицах Сталинграда.Heritage Images/Getty Images
В результате разгрома советских войск под Харьковом в мае 1942 года вермахт получил возможность предпринять широкомасштабное наступление в направлении нефтяных месторождений Кавказа и крупного советского промышленного центра и важного транспортного узла на Волге — Сталинграда. Его потеря могла стать для Красной Армии настоящей катастрофой.
Масштабные бомбардировки и упорные ожесточенные уличные бои почти полностью разрушили город. Оказывая отчаянное сопротивление немцам, части 62-й армии были вынуждены отступать к реке, где держались из последних сил на крошечных участках земли в районе заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады».
«Мы были завшивленные, голодные, но в какой-то момент наступило остервенение, я уже не испытывал никакой жалости ни к себе, ни к немцам... Дрались за каждый кусок стены с предельной жестокостью, а по ночам и мы, и немцы, выползали вперед, или пытались по заводским коммуникациям и туннелям продвинуться — мы, чтобы добыть себе еду и боеприпасы, немцы, с целью сбросить нас в Волгу. Постоянные столкновения малых групп в рукопашной...» — вспоминал рядовой 138-й стрелковой дивизии Миля Розенберг.
19 ноября 1942 года, дождавшись, пока 6-я немецкая армия полностью увязнет в городе, советские войска нанесли масштабные удары по ее флангам, защищаемым плохо вооруженными румынами. Прорвав их оборону, Красная Армия замкнула кольцо вокруг 330-тысячной группировка противника в Сталинграде и к началу февраля следующего года полностью уничтожила ее. В общей сложности в ходе одной из самых кровопролитных битв в мировой истории обе стороны потеряли убитыми и ранеными до двух миллионов человек.
Разгром под Сталинградом стал настоящим шоком для Третьего Рейха и его союзников, которые скрытно начали искать способы выйти из конфликта. От агрессивных планов в отношении Советского Союза окончательно отказалась Турция. Во Второй мировой войне наметился коренной перелом.
Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки.Иван Шагин/Sputnik
Летом 1943 года немцы готовились к масштабному наступлению на центральном участке советско-германского фронта в районе Курска. Разгромив Красную Армию на этом направлении, вермахт рассчитывал вернуть себе стратегическую инициативу в войне, утерянную после Сталинградской катастрофы.
Расчет немцев на внезапность удара не оправдался. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку противника к наступательной операции «Цитадель» и даже установить дату ее начала — 5 июля.
В битве на Курской дуге с обеих сторон приняло участие до двух миллионов человек, четырех тысяч самолетов и шести тысяч танков, что делает ее величайшим танковым сражением в истории.
На направлениях главных ударов немцы встретили упорное сопротивление советских войск и за неделю смогли продвинуться лишь на десяток километров. «Бой был настолько тяжелый и напряженный, что я до сих пор отлично помню свое ощущение, что к концу дня я был бы рад если бы меня ранило или убило...» — вспоминал командир минометной роты Евгений Окишев: «Ну, просто настолько уже были напряжены нервы, к тому же стояла сильная жара, питания нет... Наши окопы были на высотке, все подступы к которой простреливались немцами».
Выдержав удар немецких войск, Красная Армия перешла в масштабное контрнаступление, приведшее к разгрому обескровленного противника. Вермахт окончательно потерял инициативу в войне против СССР и начал отступать на запад. «И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней», — отметил Гейнц Гудериан в «Воспоминаниях солдата».
Партизаны вступают в освобожденный Минск в июле 1944 года.Владимир Межевич, Владимир Шуба/ТАСС
Летом 1944 года Красная Армия применила против вермахта его же оружие, а именно стратегию «молниеносной войны» — блицкрига. Она продемонстрировала, что способна в короткие сроки за счет грамотного скоординированного применения танковых соединений и авиации прорывать мощную оборону противника, окружать и быстро уничтожать крупные группировки немецких войск.
Начавшееся 23 июня 1944 года масштабное советское наступление против группы армий «Центр» в Белоруссии стало для немецкого командования неприятным сюрпризом. Оно полагало, что приоритетным направлением для главного удара Красной Армии по-прежнему будет Украина, через которую можно было выйти к нефтяным месторождениям Румынии.
Наступательная операция «Багратион» длилась чуть больше двух месяцев. За это время советские войска, продвинувшись на запад на расстояние до 600 км, освободили территорию Белоруссии и часть восточной Польши, вышли на подступы к Варшаве и к Восточной Пруссии. Группа армий «Центр», потеряв убитыми, ранеными и попавшими в плен до полумиллиона человек, практически перестала существовать.
Существенную роль в операции «Багратион» сыграли белорусские партизаны. Они не только указывали наиболее уязвимые места в обороне противника, но и наносили удары с тыла, помогая атакующим войскам в самые решающие моменты боя. «С каждым днем увеличивался список пущенных под откос фашистских эшелонов», — писал маршал Иван Баграмян в мемуарах «Так мы шли к победе»: «Железнодорожное движение в тылу фашистов было, фактически, парализовано. Не легче было гитлеровцам и на шоссейных дорогах. Партизаны не давали им и здесь покоя ни днем, ни ночью».
17 июля 1944 года по улицам Москвы провели колонну взятых в ходе боев в Белоруссии немецких военнопленных. Всего в так называемом «Параде побежденных» в советской столице приняло участие 57 тысяч немецких солдат и офицеров, включая несколько десятков генералов.
Штурм рейхстага.Sputnik
Для наступления на столицу Третьего Рейха советское командование сосредоточило силы численностью свыше двух миллионов человек. Им противостояли 800 тысяч солдат вермахта, СС и народного ополчения фольксштурм. Сам город был превращен немцами в неприступную крепость, а на подступах к нему были созданы несколько линий глубокоэшелонированной обороны.
20 апреля 1945 года дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса поздравила фюрера с днем рождения, нанеся первый артиллерийский удар по Берлину. Через пять дней город был взят Красной Армией в кольцо.
В течение почти недели шли ожесточенные бои за столицу нацистской Германии. Каждая улица была превращена немцами в линию обороны, напичканную баррикадами, блиндажами, окопами и пулеметными гнездами. Чем ближе советские войска пробивались к центру, тем сильнее становилось сопротивление.
30 апреля началась схватка за Рейхстаг. Несмотря на то, что ранним утром 1 мая над ним был поднят красный флаг, перестрелки продолжались еще целый день.
После самоубийства Гитлера 30 апреля новое немецкое руководство обратилось к советскому командованию с предложением о перемирии, в ответ на которое СССР заявил, что примет только безоговорочную капитуляцию. Немцы отказались, и бои возобновились с новой силой, хотя и совсем недолго. 2 мая берлинский гарнизон окончательно капитулировал.
«Много вдохновения, героизма и дерзости проявили в боевых действиях наши воины. Зрелость нашей армии, ее рост за годы войны полностью отразились в берлинском сражении. Солдаты, сержанты, офицеры и генералы показали себя в берлинской операции творчески зрелыми, решительными и отчаянно смелыми людьми», — писал маршал Георгий Жуков. В общей сложности в боях за германскую столицу погибло более 75 тысяч советских солдат.