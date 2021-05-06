5 ключевых побед Красной Армии в Великой Отечественной

Сталинградская битва стала переломным моментом в противостоянии СССР и Третьего рейха. После нее многим в мире стало ясно, что нацистская Германия обречена.

1. Битва под Москвой

Советские артиллерийские орудия на огневой позиции на подступах к Москве. Sputnik Sputnik

В октябре 1941 года СССР находился на грани катастрофы. В боях около Вязьмы всего в 200 км от Москвы Красная Армия потеряла убитыми, ранеными и попавшими в плен до одного миллиона человек. Дорога на столицу для вермахта была открыта.

Пока на защиту города не прибыли свежие дивизии из Сибири, Урала и Дальнего Востока, советское командование сдерживало противника всеми имеющимися силами. Тем не менее, немцы неуклонно продвигались вперед, и 2 декабря части 2-й танковой дивизии заняли поселок Красная Поляна всего лишь в 30 км от Кремля.

Германское командование было уверено, что разгром Красной Армии неминуем. Надеясь на последний решающий удар, оно игнорировало тот факт, что в результате постоянных советских контратак немецкие войска были измотаны и перенапряжены, а танковые и моторизованные дивизии с трудом преодолевали многочисленные минные поля на подступах к городу. Кроме того, начались проблемы со снабжением и массовый падеж лошадей, оставшихся без фуража в условиях начавшейся зимы.

5 декабря совершенно неожиданно для противника Западный фронт Георгия Жукова и Юго-Западный фронт Константина Тимошенко перешли в масштабное контрнаступление. Получив сильный удар, измотанные немецкие войска стали стремительно откатываться от столицы, а местами их отступление превратилось в паническое бегство. Лишь в начале января 1942 года немцам удалось стабилизировать фронт.

«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными», — писал в своих «Воспоминаниях солдата» генерал Гейнц Гудериан. Стратегия блицкрига потерпела крах. Отброшенные на 100-250 км от столицы немецкие войска больше не представляли серьезной угрозы главному советскому городу.

2. Сталинградская битва

Бои на улицах Сталинграда. Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

В результате разгрома советских войск под Харьковом в мае 1942 года вермахт получил возможность предпринять широкомасштабное наступление в направлении нефтяных месторождений Кавказа и крупного советского промышленного центра и важного транспортного узла на Волге — Сталинграда. Его потеря могла стать для Красной Армии настоящей катастрофой.

Масштабные бомбардировки и упорные ожесточенные уличные бои почти полностью разрушили город. Оказывая отчаянное сопротивление немцам, части 62-й армии были вынуждены отступать к реке, где держались из последних сил на крошечных участках земли в районе заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады».

«Мы были завшивленные, голодные, но в какой-то момент наступило остервенение, я уже не испытывал никакой жалости ни к себе, ни к немцам... Дрались за каждый кусок стены с предельной жестокостью, а по ночам и мы, и немцы, выползали вперед, или пытались по заводским коммуникациям и туннелям продвинуться — мы, чтобы добыть себе еду и боеприпасы, немцы, с целью сбросить нас в Волгу. Постоянные столкновения малых групп в рукопашной...» — вспоминал рядовой 138-й стрелковой дивизии Миля Розенберг.

19 ноября 1942 года, дождавшись, пока 6-я немецкая армия полностью увязнет в городе, советские войска нанесли масштабные удары по ее флангам, защищаемым плохо вооруженными румынами. Прорвав их оборону, Красная Армия замкнула кольцо вокруг 330-тысячной группировка противника в Сталинграде и к началу февраля следующего года полностью уничтожила ее. В общей сложности в ходе одной из самых кровопролитных битв в мировой истории обе стороны потеряли убитыми и ранеными до двух миллионов человек.

Разгром под Сталинградом стал настоящим шоком для Третьего Рейха и его союзников, которые скрытно начали искать способы выйти из конфликта. От агрессивных планов в отношении Советского Союза окончательно отказалась Турция. Во Второй мировой войне наметился коренной перелом.

3. Курская битва

Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Летом 1943 года немцы готовились к масштабному наступлению на центральном участке советско-германского фронта в районе Курска. Разгромив Красную Армию на этом направлении, вермахт рассчитывал вернуть себе стратегическую инициативу в войне, утерянную после Сталинградской катастрофы.

Расчет немцев на внезапность удара не оправдался. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку противника к наступательной операции «Цитадель» и даже установить дату ее начала — 5 июля.

В битве на Курской дуге с обеих сторон приняло участие до двух миллионов человек, четырех тысяч самолетов и шести тысяч танков, что делает ее величайшим танковым сражением в истории.

На направлениях главных ударов немцы встретили упорное сопротивление советских войск и за неделю смогли продвинуться лишь на десяток километров. «Бой был настолько тяжелый и напряженный, что я до сих пор отлично помню свое ощущение, что к концу дня я был бы рад если бы меня ранило или убило...» — вспоминал командир минометной роты Евгений Окишев: «Ну, просто настолько уже были напряжены нервы, к тому же стояла сильная жара, питания нет... Наши окопы были на высотке, все подступы к которой простреливались немцами».

Выдержав удар немецких войск, Красная Армия перешла в масштабное контрнаступление, приведшее к разгрому обескровленного противника. Вермахт окончательно потерял инициативу в войне против СССР и начал отступать на запад. «И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней», — отметил Гейнц Гудериан в «Воспоминаниях солдата».

4. «Багратион»

Партизаны вступают в освобожденный Минск в июле 1944 года. Владимир Межевич, Владимир Шуба/ТАСС Владимир Межевич, Владимир Шуба/ТАСС

Летом 1944 года Красная Армия применила против вермахта его же оружие, а именно стратегию «молниеносной войны» — блицкрига. Она продемонстрировала, что способна в короткие сроки за счет грамотного скоординированного применения танковых соединений и авиации прорывать мощную оборону противника, окружать и быстро уничтожать крупные группировки немецких войск.

Начавшееся 23 июня 1944 года масштабное советское наступление против группы армий «Центр» в Белоруссии стало для немецкого командования неприятным сюрпризом. Оно полагало, что приоритетным направлением для главного удара Красной Армии по-прежнему будет Украина, через которую можно было выйти к нефтяным месторождениям Румынии.

Наступательная операция «Багратион» длилась чуть больше двух месяцев. За это время советские войска, продвинувшись на запад на расстояние до 600 км, освободили территорию Белоруссии и часть восточной Польши, вышли на подступы к Варшаве и к Восточной Пруссии. Группа армий «Центр», потеряв убитыми, ранеными и попавшими в плен до полумиллиона человек, практически перестала существовать.

Существенную роль в операции «Багратион» сыграли белорусские партизаны. Они не только указывали наиболее уязвимые места в обороне противника, но и наносили удары с тыла, помогая атакующим войскам в самые решающие моменты боя. «С каждым днем увеличивался список пущенных под откос фашистских эшелонов», — писал маршал Иван Баграмян в мемуарах «Так мы шли к победе»: «Железнодорожное движение в тылу фашистов было, фактически, парализовано. Не легче было гитлеровцам и на шоссейных дорогах. Партизаны не давали им и здесь покоя ни днем, ни ночью».

17 июля 1944 года по улицам Москвы провели колонну взятых в ходе боев в Белоруссии немецких военнопленных. Всего в так называемом «Параде побежденных» в советской столице приняло участие 57 тысяч немецких солдат и офицеров, включая несколько десятков генералов.

5. Битва за Берлин

Штурм рейхстага. Sputnik Sputnik

Для наступления на столицу Третьего Рейха советское командование сосредоточило силы численностью свыше двух миллионов человек. Им противостояли 800 тысяч солдат вермахта, СС и народного ополчения фольксштурм. Сам город был превращен немцами в неприступную крепость, а на подступах к нему были созданы несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

20 апреля 1945 года дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса поздравила фюрера с днем рождения, нанеся первый артиллерийский удар по Берлину. Через пять дней город был взят Красной Армией в кольцо.

В течение почти недели шли ожесточенные бои за столицу нацистской Германии. Каждая улица была превращена немцами в линию обороны, напичканную баррикадами, блиндажами, окопами и пулеметными гнездами. Чем ближе советские войска пробивались к центру, тем сильнее становилось сопротивление.

30 апреля началась схватка за Рейхстаг. Несмотря на то, что ранним утром 1 мая над ним был поднят красный флаг, перестрелки продолжались еще целый день.

После самоубийства Гитлера 30 апреля новое немецкое руководство обратилось к советскому командованию с предложением о перемирии, в ответ на которое СССР заявил, что примет только безоговорочную капитуляцию. Немцы отказались, и бои возобновились с новой силой, хотя и совсем недолго. 2 мая берлинский гарнизон окончательно капитулировал.

«Много вдохновения, героизма и дерзости проявили в боевых действиях наши воины. Зрелость нашей армии, ее рост за годы войны полностью отразились в берлинском сражении. Солдаты, сержанты, офицеры и генералы показали себя в берлинской операции творчески зрелыми, решительными и отчаянно смелыми людьми», — писал маршал Георгий Жуков. В общей сложности в боях за германскую столицу погибло более 75 тысяч советских солдат.