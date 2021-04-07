Легендарные ФОТО Великой Отечественной войны Евгения Халдея

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Александра Гузева

Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Главный советский фотокорреспондент видел окопные будни, был на передовой и дошел с солдатами до Берлина.

Самый известный военный фотокорреспондент СССР Евгений Халдей (1917-1997) снимал летчиков, десантников, пехотинцев и подводников - он прошел с ними всю Вторую мировую войну. Бывал на северном флоте, документировал бои на Черноморском побережье. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру - водружение красного знамени над Рейхстагом. Мы собрали ретроспективный взгляд на военный период в творчестве фотографа.  

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1. Краснофлотцы-прожектористы зенитной батареи Северного флота Г. И. Троян и Я. А. Ладкин готовятся к ночной вахте, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

2. Пехотинцы на Кольском полуострове, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

3. Разведчики северного фронта, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

4. Подводная лодка «К-21»

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

5. Красноармейцы у 45-мм противотанковой пушки, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

6. Матросская песня. Краснознаменный Балтийский флот, 1942

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

7. Прощание с товарищем, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

8. Авиационная торпеда, 1941, Мурманск

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

9. Сбитый немецкий Мессершмитт

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

10. Командир эскадрильи с экипажем около Ил-4, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

11. Заполярье. Олень Яша, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

12. Осмотр воздушного судна, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

13. Пулеметчик. Северный флот, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

14. На Мурманском направлении, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

15. Дважды герой СССР Александр Шабалин, Северный флот, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

16. Пленные немцы на северном фронте, 1942

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

17. 17-летняя медсестра Нина Буракова перевязывает раненного. Она спасла жизнь 150 солдатам

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

18. Беженцы покидают Мурманск после налета немецкой авиации, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

19. Витя Черевичкин. Расстрелян немцами в оккупированном Ростове-на-Дону за то, что скрывал голубей, которых они приказали уничтожить, 1941

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

20. Между боями. Новороссийск, 1943

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

21. Летчицы у фронтовой землянки, 1943

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

22. Крейсер «Молотов» в походе, Крым, 1942

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

23. Главный калибр крейсера «Молотов», 1942

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

24. Пленные немцы в Керчи, Крым. Зима 1941-42

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

25. В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии, 1943. Новороссийск, юг России

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

26. На передовой, 1943

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

27. Самолеты Як-9Д в небе, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

28. Салют в освобожденном Севастополе, Крым, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

29. Водолаз, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

30. Бой в городе. Освобождение Керчи. Крым, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

31. Советские солдаты срывают свастику с ворот завода имени Войкова в Керчи. Крым, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

32. Дети играют в войнушку. Крым, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

33. Герой Советского Союза штурман Сергей Дуплий, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

34. Пленные немцы, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

35. «Так заканчиваются войны», 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

36. Брошенная немцами техника, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

37. Допрос пленного, 1944

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

38. На польско-чешской границе, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

39. Немецкий планер с провизией врезался в здание. Будапешт, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

40. Товарищей не бросают. Вена, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

41. «Зачем война?» Слепой с поводырем в Берлине, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

42. Знамя Победы над Рейхстагом. Берлин, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

43. Перекур из Рейхстага. Берлин, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

44. Освобожденный Берлин, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

45. «Мы из Берлина!» Солдаты возвращаются домой, 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

46. Парад Победы 24 июня 1945 - солдаты бросают гитлеровские штандарты

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

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