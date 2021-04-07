Легендарные ФОТО Великой Отечественной войны Евгения Халдея

Главный советский фотокорреспондент видел окопные будни, был на передовой и дошел с солдатами до Берлина.
Самый известный военный фотокорреспондент СССР Евгений Халдей (1917-1997) снимал летчиков, десантников, пехотинцев и подводников - он прошел с ними всю Вторую мировую войну. Бывал на северном флоте, документировал бои на Черноморском побережье. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру - водружение красного знамени над Рейхстагом. Мы собрали ретроспективный взгляд на военный период в творчестве фотографа.
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1. Краснофлотцы-прожектористы зенитной батареи Северного флота Г. И. Троян и Я. А. Ладкин готовятся к ночной вахте, 1941
2. Пехотинцы на Кольском полуострове, 1941
3. Разведчики северного фронта, 1941
4. Подводная лодка «К-21»
5. Красноармейцы у 45-мм противотанковой пушки, 1941
6. Матросская песня. Краснознаменный Балтийский флот, 1942
7. Прощание с товарищем, 1941
8. Авиационная торпеда, 1941, Мурманск
9. Сбитый немецкий Мессершмитт
10. Командир эскадрильи с экипажем около Ил-4, 1941
11. Заполярье. Олень Яша, 1941
12. Осмотр воздушного судна, 1941
13. Пулеметчик. Северный флот, 1941
14. На Мурманском направлении, 1941
15. Дважды герой СССР Александр Шабалин, Северный флот, 1941
16. Пленные немцы на северном фронте, 1942
17. 17-летняя медсестра Нина Буракова перевязывает раненного. Она спасла жизнь 150 солдатам
18. Беженцы покидают Мурманск после налета немецкой авиации, 1941
19. Витя Черевичкин. Расстрелян немцами в оккупированном Ростове-на-Дону за то, что скрывал голубей, которых они приказали уничтожить, 1941
20. Между боями. Новороссийск, 1943
21. Летчицы у фронтовой землянки, 1943
22. Крейсер «Молотов» в походе, Крым, 1942
23. Главный калибр крейсера «Молотов», 1942
24. Пленные немцы в Керчи, Крым. Зима 1941-42
25. В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии, 1943. Новороссийск, юг России
26. На передовой, 1943
27. Самолеты Як-9Д в небе, 1944
28. Салют в освобожденном Севастополе, Крым, 1944
29. Водолаз, 1944
30. Бой в городе. Освобождение Керчи. Крым, 1944
31. Советские солдаты срывают свастику с ворот завода имени Войкова в Керчи. Крым, 1944
32. Дети играют в войнушку. Крым, 1944
33. Герой Советского Союза штурман Сергей Дуплий, 1944
34. Пленные немцы, 1944
35. «Так заканчиваются войны», 1944
36. Брошенная немцами техника, 1944
37. Допрос пленного, 1944
38. На польско-чешской границе, 1945
39. Немецкий планер с провизией врезался в здание. Будапешт, 1945
40. Товарищей не бросают. Вена, 1945
41. «Зачем война?» Слепой с поводырем в Берлине, 1945
42. Знамя Победы над Рейхстагом. Берлин, 1945
43. Перекур из Рейхстага. Берлин, 1945
44. Освобожденный Берлин, 1945
45. «Мы из Берлина!» Солдаты возвращаются домой, 1945
46. Парад Победы 24 июня 1945 - солдаты бросают гитлеровские штандарты