Легендарные ФОТО Великой Отечественной войны Евгения Халдея

Главный советский фотокорреспондент видел окопные будни, был на передовой и дошел с солдатами до Берлина.

Самый известный военный фотокорреспондент СССР Евгений Халдей (1917-1997) снимал летчиков, десантников, пехотинцев и подводников - он прошел с ними всю Вторую мировую войну. Бывал на северном флоте, документировал бои на Черноморском побережье. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру - водружение красного знамени над Рейхстагом. Мы собрали ретроспективный взгляд на военный период в творчестве фотографа.

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1. Краснофлотцы-прожектористы зенитной батареи Северного флота Г. И. Троян и Я. А. Ладкин готовятся к ночной вахте, 1941

2. Пехотинцы на Кольском полуострове, 1941

3. Разведчики северного фронта, 1941

4. Подводная лодка «К-21»

5. Красноармейцы у 45-мм противотанковой пушки, 1941

6. Матросская песня. Краснознаменный Балтийский флот, 1942

7. Прощание с товарищем, 1941

8. Авиационная торпеда, 1941, Мурманск

9. Сбитый немецкий Мессершмитт

10. Командир эскадрильи с экипажем около Ил-4, 1941

11. Заполярье. Олень Яша, 1941

12. Осмотр воздушного судна, 1941

13. Пулеметчик. Северный флот, 1941

14. На Мурманском направлении, 1941

15. Дважды герой СССР Александр Шабалин, Северный флот, 1941

16. Пленные немцы на северном фронте, 1942

17. 17-летняя медсестра Нина Буракова перевязывает раненного. Она спасла жизнь 150 солдатам

18. Беженцы покидают Мурманск после налета немецкой авиации, 1941

19. Витя Черевичкин. Расстрелян немцами в оккупированном Ростове-на-Дону за то, что скрывал голубей, которых они приказали уничтожить, 1941

20. Между боями. Новороссийск, 1943

21. Летчицы у фронтовой землянки, 1943

22. Крейсер «Молотов» в походе, Крым, 1942

23. Главный калибр крейсера «Молотов», 1942

24. Пленные немцы в Керчи, Крым. Зима 1941-42

25. В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии, 1943. Новороссийск, юг России

26. На передовой, 1943

27. Самолеты Як-9Д в небе, 1944

28. Салют в освобожденном Севастополе, Крым, 1944

29. Водолаз, 1944

30. Бой в городе. Освобождение Керчи. Крым, 1944

31. Советские солдаты срывают свастику с ворот завода имени Войкова в Керчи. Крым, 1944

32. Дети играют в войнушку. Крым, 1944

33. Герой Советского Союза штурман Сергей Дуплий, 1944

34. Пленные немцы, 1944

35. «Так заканчиваются войны», 1944

36. Брошенная немцами техника, 1944

37. Допрос пленного, 1944

38. На польско-чешской границе, 1945

39. Немецкий планер с провизией врезался в здание. Будапешт, 1945

40. Товарищей не бросают. Вена, 1945

41. «Зачем война?» Слепой с поводырем в Берлине, 1945

42. Знамя Победы над Рейхстагом. Берлин, 1945

43. Перекур из Рейхстага. Берлин, 1945

44. Освобожденный Берлин, 1945

45. «Мы из Берлина!» Солдаты возвращаются домой, 1945

46. Парад Победы 24 июня 1945 - солдаты бросают гитлеровские штандарты