Что делали немцы с лучшим советским танком

Трофейные Т-34 служили Третьему Рейху не только в качестве танков. Его переделывали в тягачи и зенитные самоходные установки, а также в компоненты вооружения бронированных поездов.

Т-34 был лучшим советским танком Второй мировой войны. Хорошо вооруженный и защищенный, маневренный и быстрый, он не знал себе равных на поле боя до 1942 года.

«Танк Т-34 был безотказен всюду на любой местности», — вспоминал командующий группой армий «Южная Украина» генерал-полковник Йоханнес Фриснер: «Русские танки могли действовать там, где по нашим нормам это считалось невозможным. Вооружение танка Т-34 также было исключительно эффективным. Для советской пехоты он был великолепным прокладчиком пути и весьма действенным средством поддержки».

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Конечно, в армии Третьего рейха для такой грозной машины нашлось достойное место. Из трофейных «тридцатичетверок» немцы создавали целые батальоны, а отдельные танкисты, одержав на них десятки побед, становились настоящими асами.

В вермахте

Первые Т-34-76 появились в вермахте уже летом 1941 года под обозначением Pz.Kpfw. T-34-747 (r), где «r» указывало на русское происхождение танка. Около 300 таких танков с 76-мм орудием воевали за Германию во Второй мировой войне.

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Трофейные танки оборудовали радиостанциями и немецкой оптикой. Некоторым из них приваривали командирские башенки для улучшения обзора командиров экипажей.

Острой проблемой стала нехватка боеприпасов и запчастей, что создавало немалые трудности в обслуживании, эксплуатации и боевом применении танков. Иногда одни Т-34 приходилось полностью разбирать на детали, чтобы поддерживать в боеготовности другие экземпляры. Снаряды для «тридцатичетверок» собирали в подбитой советской технике, порой прямо во время боя.

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Для того, чтобы трофейные советские Т-34 не попали под удар своей же артиллерии и люфтваффе, на корпус и башню наносился опознавательный знак вермахта Балкенкройц или свастика большого размера и в большом количестве. Тем не менее, в горячке боя артиллеристы часто их просто не замечали и открывали огонь по ненавистным им силуэтам советских танков.

«Тридцатичетверки» служили немцам не только в своей классической роли. Их переделывали в эвакуационные тягачи или зенитные самоходные установки. В последнем случае башня демонтировалась, а вместо нее устанавливалась вращающаяся открытая сверху специальная сварная башня с 20-мм зенитным орудием Flakvierling 38. Сильно поврежденные Т-34 помещали на платформы бронепоездов в качестве артиллерийских установок.

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В войсках СС

Наиболее широкое применение знаменитые советские танки нашли в войсках СС, а именно в моторизованной (с 22 октября 1943 года — танковой) дивизии «Райх». После повторного взятия Харькова 18 марта 1943 года в ее руки попали около полусотни небоеспособных «тридцатичетверок», ожидавших ремонта.

Используя мощности Харьковского тракторного завода, эсэсовцы восстановили несколько десятков танков и сформировали из них отдельную роту в составе своей дивизии — наиболее крупное подразделение из трофейных Т-34 в германских вооруженных силах.

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Всего в строй ввели 25 танков. Еще 12 отправили в панцер-гренадерскую школу СС «Киншлаг», где молодые курсанты обучались на них противотанковой борьбе.

Советские танки дивизии «Райх» приняли участие в решающей битве на Курской дуге летом 1943 года. Поскольку к этому времени Т-34-76 уже технически устарел, немцы использовали его не для стремительных танковых прорывов, а в качестве противотанкового средства — стрельба в основном велась с места и из засад с наименьшим риском для себя.

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Из немецких танкистов наиболее ярко на Т-34 проявил себя командир взвода 9-й танковой роты дивизии «Райх» обершарфюрер СС Йозеф Набер, а также служивший в той же дивизии командир танка Эмиль Зейбольд. Последний стал одним из лучших танковых асов Второй мировой войны, одержав в общей сложности 69 побед. Несколько десятков из них он добился на советской «тридцатичетверке».

После Курской битвы устаревшие Т-34-76 стали постепенно выводиться из состава германской армии. Тем не менее, некоторые из них еще защищали Берлин в мае 1945 года.

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В 1944 году на вооружении Красной армии появился более совершенный Т-34-85 с 85-мм орудием. Однако количество этих танков, захваченных немцами, не превышало нескольких десятков, и лишь единицы из них отправились сражаться против советских войск.