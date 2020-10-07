Как воевал советский танк-трактор во Второй мировой

Спешно сделанные на основе тракторов советские эрзац-танки НИ-1 имели мало шансов в борьбе с немецкими войсками. Но на румын они наводили настоящий ужас.

В ночь на 20 сентября 1941 года 20 советских танков с включенными фарами и сиренами внезапно обрушились на позиции румынских войск на подступах к Одессе. Ошеломленная пехота противника в панике отступила, не догадываясь, что на самом деле в бегство их обратили всего лишь бронированные тракторы с установленными на них бутафорскими пушками.

Эрзац-танк

Идея сделать из трактора танк родилась у инженеров Одесского машиностроительного завода имени Январского восстания в августе 1941 года. Оборонявшим тогда город от немецко-румынских войск частям Красной Армии остро не хватало бронетехники. А вот гусеничных тракторов в Одессе было с избытком.

Общественное достояние Общественное достояние

Первые три эрзац-танка сделали вручную, всего лишь в течение нескольких недель. Верхнюю часть тракторов СТЗ-5 срезали, корпуса обшили броневыми листами и установили вращающиеся башни с вооружением. Первоначально хотели использовать 37-мм пушку от не подлежащих восстановлению танков Т-26, но технически это оказалось невозможным. В итоге, остановились на двух 7,62-мм пулеметах, а для устрашения и «солидности» прикрепили муляжи пушек.

Получившиеся в итоге бронетрактора — «Одесские танки» или «Январцы» — развивали скорость до 20 км/ч, при этом, как вспоминали очевидцы, двигались с ужасающе громким шумом и лязгом. Дальность хода такого импровизированного легкого танка составляла 140 км, хотя совершать броски на такие расстояния вовсе не требовалось — противник неуклонно приближался к Одессе.

Общественное достояние Общественное достояние

В боях

Боевое крещение «Январцев» произошло 20 августа. Во главе с настоящим танком они поддержали контратаку 25-й стрелковой дивизии, в ходе которой противник был выбит со своих позиций.

Осмотр вернувшихся из боя бронетракторов показал, что их 10-20-мм броня вполне эффективна против пуль и осколков, а вот 45-мм снаряд пробивает ее насквозь. Тем не менее, командование осталось довольно новой машиной и поручило продолжать производство. Всего по разным данным, было выпущено от 55 до 69 «Одесских танков».

После того, как 20 сентября 20 эрзац-танков навели ужас на румынскую пехоту в ходе ночной атаки, им было присвоено новое имя — НИ-1, что расшифровывается как «На испуг». Менее чем через две недели после этих событий советские импровизированные легкие танки провели самую успешную свою операцию.

Бронетракторы НИ-1 выезжают из ворот Одесского завода им. Январского восстания (реконструкция). Roman Karmen/Совкино, 1978 Roman Karmen/Совкино, 1978

2 октября у села Либенталь в пригороде Одессы танки НИ-1 внезапно обрушились на части 4-й румынской армии, полностью разгромив их и захватив 24 артиллерийских орудия, пулеметы и минометы. В ходе атаки было потеряно 7 бронетракторов.

Несмотря на все усилия «Январцы» не смогли спасти город от падения. 15-16 октября 1941 года они прикрывали эвакуацию последних частей Красной Армии из порта Одессы. Несколько НИ-1 были взорваны красноармейцами перед отплытием, больше десятка были брошены на городских улицах и вскоре попали в руки румын.

Один из многих

«На испуг» не был единственным бронетрактором, созданном в ходе Второй мировой войны. Подобные машины пытались производить там, где для этого имелись технические мощности.

ХТЗ-16. Общественное достояние Общественное достояние

Так, в Харькове было создано более 50 импровизированных самоходных артиллерийских установок ХТЗ-16, построенных на базе тракторов. Вооруженные неподвижной 45-мм пушкой, они, однако, ввиду слабой защищенности, плохой обзорности и низкой скорости показали себя в боях против немецких войск не лучшим образом.

Эрзац-танки появлялись не только на Восточном фронте. Для отражения возможной японской агрессии в Новой Зеландии был разработан так называемый «танк Боба Сэмпла» (в честь автора идеи — министра труда Новой Зеландии). Сделанные наспех три экземпляра отличались низкими техническими и боевыми характеристиками и вызвали в новозеландском обществе лишь насмешки. Прозванный «худшим танком, из когда-либо построенных», «танк Боба Сэмпла» так и не был запущен в массовое производство.