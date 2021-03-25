Кто и почему воевал против СССР вместе с Гитлером

У большинства союзников Третьего Рейха не было никаких причин вступать в войну против Советского Союза.

Итальянцы

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Главный союзник нацистской Германии во Второй мировой войне, фашистская Италия была по большей мере ответственна за средиземноморский театр военных действий. Бенито Муссолини, тем не менее, хотел, чтобы Гитлер дал его солдатам шанс проявить себя и в ходе «крестового похода против большевизма».

На Восточный фронт был направлен 62-х тысячный Экспедиционный корпус, на базе которого летом 1942 году была развернута 8-я армия численностью около 235 тысяч человек. Большого восторга боеспособность итальянских частей у немцев, однако, не вызывала. Они оказались совершенно не готовы к войне: не хватало автотранспорта, тяжелого вооружения, обмундирования и провианта.

В этой статье вы можете прочитать, как воевали итальянцы в Советском Союзе вплоть до их разгрома на Дону в конце 1942 года, какие отношения у них складывались с местным населением и какие подразделения итальянских вооруженных сил смогли все-таки заслужить уважение их немецких союзников.

Румыны

В 1918 году Румыния, воспользовавшись хаосом Гражданской войны в России, присоединила Бессарабию, являвшуюся частью Российской империи с 1812 года. Москва никогда не забывала об этой потере и в 1940 году, надавив на Бухарест при молчаливом согласии Берлина, вернула ее себе. В это же время при содействии немцев обширные румынские земли отошли претендующим на них Венгрии и Болгарии.

Потеряв до 40 процентов своих территорий, «Великая Румыния» в одночасье перестала быть «Великой». Третий Рейх, сыграв в этом ключевую роль, незамедлительно привлек ослабленную шокированную страну (ранее ориентированную на западных союзников) в свой стан. За их участие в предстоящей войне против СССР румынам было обещано возвращение не только утраченной Бессарабии (а также отданной Советскому Союзу Северной Буковины), но и присоединение значительной части советской Украины.

О том, как проходило наступление румын на юге Советского Союза и какую роль они сыграли в Сталинградской битве вы можете прочесть в этом материале.

Венгры

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Главным мотивом, побудившем венгров присоединиться к немецкой кампании на востоке, стало не желание приобрести что-то новое, а скорее не потерять то, что они уже имели, а именно Северную Трансильванию.

Этот обширный регион со смешанным румыно-венгерским населением был частью Австро-Венгерской империи до окончания Первой мировой войны. Присоединенный к Румынии в 1918 году, он был передан немцами Венгрии в ходе Второго Венского арбитража 30 августа 1940 года. Когда румынские армии вторглись в СССР вместе с вермахтом, правящие круги в Будапеште серьезно забеспокоились: останься Венгрия в стороне, не пересмотрит ли Гитлер судьбу Северной Трансильвании в пользу поддержавших его румын?

В этой статье вы сможете прочитать о том, как воевала венгерская армия в Советском Союзе и почему венгров считали самыми жестокими из союзников немцев на Восточном фронте.

Финны

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Финляндия рассматривала свое участие в германской кампании против Советского Союза как продолжение Зимней войны 1939-1940 годов, в результате которой страна потеряла часть своей территории, включая северную часть Карельского перешейка.

Финские войска однако не ограничились лишь возвратом утраченных территорий. Они оккупировали значительную часть советской Карелии, а также блокировали Ленинград с севера. В целом советско-финский участок Восточного фронта был самым спокойным на протяжении всей войны. О противостоявшим финнам советских войсках в Красной Армии даже шутили: «В мире не воюют три армии — шведская, турецкая и 23-я советская».

Финляндия не разделила судьбу таких союзников Гитлера, как Румыния, Венгрия и Болгария. Здесь так и не был установлен просоветский режим.

Шведы

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В ходе Второй мировой войны Швеции пришлось частично отойти от своей политики нейтралитета: как под нажимом Германии, так и вполне добровольно под влиянием нападения Советского Союза на Финляндию в ноябре 1939 года.

Провозгласив себя «невоюющим» государством, Швеция стала активно снабжать финнов оружием и боеприпасами, а также способствовала отправке на борьбу с Красной Армией Шведского добровольческого корпуса численностью свыше восьми тысяч человек.

Войну-продолжение, которую Финляндия начала против Советского Союза в 1941 году, шведы восприняли куда более прохладно — здесь речь уже не шла о выживании и борьбе за независимость. Тем не менее, на Восточный фронт вновь отправились шведские добровольческие подразделения, о судьбы которых вы можете прочитать в этом материале.

Хорваты

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Когда в апреле 1941 года на руинах разгромленного королевства Югославия было создано так называемое Независимое государство Хорватия, хорватское общество раскололось. В то время как одни присоединялись к стремительно набирающему силу на Балканах движению Сопротивления, другие, а именно сторонники лидера нацистов-усташей Анте Павелича, были рады действовать в русле политики Третьего Рейха.

Первоначально Гитлер не планировал привлекать хорватские подразделения к участию в операции «Барбаросса», однако в итоге согласился на просьбу Павелича дать им шанс поучаствовать в борьбе «всех свободолюбивых наций против коммунизма». На Восточный фронт отправился 369-й усиленный пехотный полк численностью до четырех тысяч человек, а также Хорватские воздушный и морской легионы.

Хорватский полк стал единственным иностранным подразделением, который немцы привлекли к непосредственному участию в штурме Сталинграда. О том, как хорваты сражались на улицах города и чем это для них закончилось, вы можете прочитать в этой статье.

Испанцы

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Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года вызвало небывалый ажиотаж в Испании. В тот же день Министр иностранных дел Серрано Суньер сообщил немецкому послу в Мадриде, что его страна приветствует это событие и готова оказать Третьему Рейху помощь добровольцами.

Мотивация желающих отправиться на Восточный фронт была различной. Кто-то хотел поквитаться с русскими за их вмешательство в испанскую Гражданскую войну, кто-то искренне ненавидел коммунизм. Были те, кто пытался таким образом «искупить» свое республиканское прошлое и даже те, кто, втайне оставаясь верен разгромленной Республике, надеялся перебежать на сторону Красной Армии по прибытии на место.

За все время участия в войне против СССР в составе 250-й пехотной дивизии, известной также как дивизия испанских добровольцев или просто как «Голубая дивизия», прослужили от 50 до 70 тысяч испанцев. Кроме этого, в советском небе действовала «Голубая эскадрилья», на счету которой числится больше 150 сбитых советских самолетов. Что же заставило Франсиско Франко спешно вывести свои войска с Восточного фронта осенью 1943 года вы можете узнать в этом материале.

Словаки

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Весной 1939 года нацистская Германия окончательно добила ослабленную и брошенную западными державами Чехословакию, и способствовала провозглашению «независимой» Словацкой республики. Это было первое в истории собственное государство словаков. Вот только далеко не все из них были рады тому факту, что их родина превратилась в тоталитарное государство-сателлит Третьего Рейха.

У словаков не было никаких причин воевать против Советского Союза, да и немцы не планировали их привлекать, рассматривая Словакию лишь в качестве транзитной зоны. Тем не менее, правительство президента Йозефа Тисо выступило с инициативой сражаться бок о бок с нацистами на Восточном фронте. «В полной солидарности с Великогерманской империей словацкий народ занимает свое место в обороне европейской культуры», — утверждал министр внутренних дел Александр Мах.

Реальность же сильно расходилась с пропагандистскими лозунгами. Словаки оказались самыми ненадежными из союзников Германии на Восточном фронте. Они массово переходили на сторону Красной Армии и советских партизан, чтобы сражаться против вермахта. О том, что приходилось делать немцам, чтобы этому воспрепятствовать, вы можете прочитать в этой статье.

Французы

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«Эта война — наша война, мы пройдем ее до конца, до победы», — комментировал лидер фашистской Французской народной партии Жак Дорио немецкое вторжение в Советский Союз летом 1941 года. Именно разного рода коллаборационистские организации, действовавшие на территории оккупированной Франции и марионеточного режима Виши, стали главными инициаторами отправки французских войск на Восточный фронт.

Тем не менее, французское общество в целом не поддержало ни сотрудничество с врагом, ни войну против СССР. За все время существования Легиона французских добровольцев против большевизма в него поступило не более семи тысяч человек.

Немецкая и вишистская пропаганда не переставали повторять, что солдаты Легиона — наследники «Великой Армии» Наполеона, призванные восстановить честь и славу предков. В этой статье вы можете прочитать, как поразительно схожи оказались судьбы французских легионеров в СССР во Второй мировой войне и наполеоновских солдат в России в 1812 году.