Как словаки воевали сначала против, а потом за СССР

Став первыми союзниками немцев во Второй мировой, словаки оказались при этом самыми ненадежными среди них.

Весной 1939 года нацистская Германия окончательно добила ослабленную и брошенную западными державами Чехословакию. Пока Богемию и Моравию почти бескровно оккупировали немецкие войска, в другой части страны при содействии Берлина было провозглашена «независимая» Словацкая республика.

Это было первое в истории собственное государство словаков. Вот только далеко не все из них были рады тому факту, что их родина превратилась в тоталитарное государство-сателлит Третьего Рейха. В расколотом словацком обществе одни помогали строить «новую Европу» Гитлера, другие же присоединялись к набирающему силы движению сопротивления.

Парад немецких войск в Румбурке. Getty Images Getty Images

После начала германского вторжения в СССР года десятки тысяч словаков оказались на Восточном фронте, где сражались в армиях противоборствующих сторон.

Вместе с Гитлером

Словацкая республика стала по сути первым союзником Германии во Второй мировой войне. В сентябре 1939 года ее 50-тысячная армия «Бернолак» приняла участие во вторжении в Польшу, намереваясь отторгнуть от нее территории, которые Чехословакия потеряла в предшествующие годы.

Премьер-министр Словакии Войтех Тука (крайний справа) в ходе своего визита в Берлин. Getty Images Getty Images

В июне 1941 года правительство президента Йозефа Тисо и премьер-министра Войтеха Тука выступило с инициативой вновь сражаться бок о бок с нацистами. «В полной солидарности с Великогерманской империей словацкий народ занимает свое место в обороне европейской культуры, части нашей армии перешли границы, чтобы присоединиться к воюющим немецким войскам», — выступил по радио 22 июня министр внутренних дел Александр Мах.

Словацкие части приняли участие в боевых действиях в СССР в составе немецкой 17-й армии уже в первые дни войны. Вместе с тем в стране прошла масштабная мобилизация, и вскоре словацкая армейская группа на Восточном фронте превышала 40 тысяч человек.

Президент Словакии Йозеф Тисо. Getty Images Getty Images

Довольно быстро выяснилось, однако, что количество отнюдь не компенсирует качество. Плохо обученные, маломобильные, не имеющие хорошо подготовленного командирского состава словацкие подразделения не могли эффективно участвовать в стремительном немецком Блицкриге.

После того, как большую часть словаков немцы осенью 1941 года просто напросто отправили домой, в Советском Союзе осталось всего около 15 тысяч человек, сведенных в несколько подразделений. Одному из них — 2-й охранной дивизии — были поручены контрпартизанская деятельность и собственно охрана важных тыловых объектов и железнодорожных коммуникаций на оккупированной территории Украины.

Солдат вермахта в Карпатах в октябре 1944 году. Getty Images Getty Images

С ноября 1942 года по октябрь 1943 года на советско-германском фронте действовала 13-я словацкая истребительная эскадрилья. Несколько месяцев в захваченном Крыму базировалась 41-я эскадрилья бомбардировщиков.

Наиболее боеспособным словацким подразделением была 1-я пехотная дивизия («Быстрая»), находившаяся в подчинении командования Группы армий «Юг». Она участвовала в боях за Киев, особенно эффективно проявила себя во втором взятии Ростов-на-Дону в июле 1942 года и даже сумела дойти до предгорий Северного Кавказа, откуда вскоре и начала отступление вместе со своими немецкими союзниками.

Ненадежные

Словацкие и немецкие солдаты в Ростове-на-Дону. Getty Images Getty Images

Еще в самом начале войны Войтех Тук сообщил в телеграмме министру иностранных дела Третьего Рейха Иоахиму фон Риббентропу, что «словацкий народ решил активно и всеми силами встать на сторону великого немецкого народа». В действительности же дела обстояли не так радужно, как этого хотел премьер-министр.

Словаки активно переходили на сторону советских партизан или без боя сдавались в плен Красной Армии даже в первые годы войны, когда, казалось, ничто не спасет СССР от разгрома. Так, начальник штаба 101-го словацкого полка 2-й охранной дивизии Ян Налепка установил контакты с партизанами еще в начале 1942 года. 15 мая 1943 года он перешел к ним с группой солдат и офицеров и сражался против немцев вплоть до своей гибели 16 ноября того же года. После войны ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Премьер-министр Словакии Войтех Тука. Getty Images Getty Images

«У нас, когда кто нас спасал и очень хорошо относился – это словаки…» — вспоминала жительница оккупированного украинского Коростышева Лидия Гиренко (Шишкина): «Был у них один такой красивый кавалерист, Даниэль Гонта, вот я даже запомнила. Он даже тайком передавал партизанам, куда уходить, куда немцы собираются... Помогал. Так его хотели немцы расстрелять, пронюхали что-то. Но словацкое руководство сказало, что «мы будем его судить в Словакии», и отправили в Словакию, и, конечно, никто его там не судил. Может, посадили для вида – и всё». Несмотря на то, что словацкие солдаты в целом не проявляли к местному советскому населению жестокости, имели место и случаи их участия в военных преступлениях.

Славянские союзники стали для немцев настоящей головной болью. Им постоянно приходилось выявлять, разоружать и отправлять в тыл наименее надежные подразделения. В августе 1944 году они даже разоружили целую 38-тысячную Восточнословацкую армию, созданную для защиты страны от приближающихся «орд большевиков». В условиях разразившегося тогда Словацкого национального восстания многие части этой армии не только не подавили его, но и стали переходить на сторону партизан. В итоге с восставшими разобрались немецкие войска, а все оставшиеся словацкие вооруженные силы Берлин взял под свой строгий контроль.

Пленные словацкие солдаты. Getty Images Getty Images

Вместе с Красной Армией

Десятки тысяч чехов и словаков сражались в ходе Второй мировой войны в составе союзных армий за восстановление своего государства на политической карте Европы. Именно они сформировали первые иностранные подразделения, вступившие в бой против нацистов плечом к плечу с Красной Армией на советской земле.

После нападения нацистской Германии и присоединившейся к ней Словакии на СССР, советское правительство отказалось от признания марионеточного государства Йозефа Тисо и наладило военно-политическое сотрудничество с Чехословацким правительством в изгнании, возглавляемым Эдвардом Бенешем.

Чехословацкие солдаты Красной Армии в декабре 1944 года. Getty Images Getty Images

По взаимной договоренности в начале 1942 года в городе Бузулук на границе с Казахской ССР из оказавшихся на советской территории чехов и словаков (главным образом бежавших в Польшу от нацистов и интернированных там Красной Армией в 1939 году) был создан 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон.

Как писал в своих мемуарах первый командир батальона Людовик Свобода: «Добровольцы, прибывавшие в Бузулук с разных концов необъятной советской земли, вступали в воинскую часть не ради какой-то демонстрации, а чтобы воевать, чтобы помочь своему народу смыть позор Мюнхена и быстрее рассчитаться с оккупантами, коллаборационистами и предателями».

Солдаты 1-го пехотного батальона 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады. Николай Еронин/Sputnik Николай Еронин/Sputnik

Начиная со своих первых боев в марте 1943 года чехи и словаки отметились высоким боевым духом и отменной подготовкой. В скором времени на базе батальона была развернута бригада, а в апреле 1944 года — 1-й Чехословацкий армейский корпус численностью около 16 тысяч человек.

В сентябре-октябре 1944 года корпус вместе с другими частями Красной Армии попытался пробиться через Карпаты на помощь Словацкому национальному восстанию, но неудачно. В контролируемые повстанцами районы удалось забросить лишь 2-ю чехословацкую воздушно-десантную бригаду. Но и она была вынуждена с большими потерями отступить к своим после того, как восстание было подавлено немцами.

Солдаты 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Sputnik Sputnik

Конец войны сражавшиеся на стороне СССР словаки и чехи встретили в Праге. 10 мая 1945 года в освобожденный город вошел передовой отряд 1-й чехословацкой танковой бригады, а через неделю по улицам столицы восстановленной Чехословакии прошел торжественным парадом уже весь личный состав корпуса.