Как немцы сражались за СССР во Второй мировой

Тысячи советских немцев были готовы воевать против нацистов, однако власть им такой возможности давать не хотела.

Советские немцы

К началу войны в СССР проживало почти полтора миллиона этнических немцев. В основном это были потомки колонистов, получивших во второй половине 18 века разрешение императрицы Екатерины II селиться на территории Российской империи. Наиболее крупным ареалом расселения немцев стало Поволжье, где в 1923 году для них даже была учреждена автономная республика.

Немецкая колония Штреккерау (село Новокаменка) в 1920 году. Bundesarchiv Bundesarchiv

Более 33 тысяч немцев служили в рядах Красной Армии на момент вторжения в страну вермахта. Первые месяцы войны советская пропаганда демонстративно подчеркивала разницу между нацистами и «нашими немцами», активно печатала статьи об их героических подвигах, тем более, что таковых было немало.

В одной только Брестской крепости, первой подвергнувшейся удару противника 22 июня 1941 года, сражались десятки советских немцев: командир 125-ого стрелкового полка майор Александр Дулькайт, подполковник медицинской службы Эрих Кроль, лейтенанты и рядовые. Старшина Вячеслав Мейер участвовал в первой успешной контратаке, положившей начало организованной обороне цитадели.

Защитники Брестской крепости. Слева - Дулькейт Александр Эмильевич, справа - Мейер Вячеслав Эдуардович. Архивное фото Архивное фото

Почти неделю 153-я стрелковая дивизия полковника Николая Гагена сдерживала части немецкого 39-ого моторизованного корпуса на подступах к Витебску. Еще восемнадцать суток ей пришлось сражаться в полном окружении, пока она почти без боеприпасов и горючего не смогла прорваться к своим. За этот подвиг дивизии одной из первых в Красной Армии присвоили наименование «гвардейская», а сам полковник был награжден орденом Ленина.

Зенитчик Генрих Нейман смог сбить четырех вражеских бомбардировщика, и 28 августа о нем вышла статья в газете «Комсомольская правда». По злой иронии в тот же день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», кардинально и трагически изменивший судьбу этого национального меньшинства.

Николай Александрович Гаген. Архивное фото Архивное фото

Не внушающие доверия

Отношение власти к советским немцам постепенно менялось по мере продвижения германской армии вглубь территории Советского Союза. Стали появляться сообщения, что в немецких деревнях на Украине войска противника встречают хлебом и солью. «Военные действия на Днестре показали, что немецкое население стреляло из окон и огородов по отходящим нашим войскам», — говорилось в донесении командования Южного фронта Сталину от 3 августа.

Несмотря на тысячи немецких добровольцев, осаждавших призывные пункты в надежде отправиться на фронт, и на массовый героизм тех, кто уже сражался с врагом, в советских немцах стали видеть пятую колонну, реальных или потенциальных нацистских пособников. В итоге, народному комиссару (министру) внутренних дел Лаврентию Берии Сталин направил предписание: «Надо выселить с треском».

Согласно указу «О переселении немцев» Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья была упразднена. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек были переселены в Сибирь, на Алтай и в Казахстан. В последующие месяцы депортацию провели и с других западных территорий СССР, не занятых противником. На новом месте многие из переселенцев были мобилизованы в так называемые трудовые армии, занятые добычей полезных ископаемых, лесозаготовками и строительством.

В это же время немцев стали массово выводить и с фронта. 8 сентября вышла директива № 35105 Наркомата (министерства) обороны, по которой надлежало «изъять из частей, академий, военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии, как на фронте, так и в тылу всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и послать их во внутренние округа для направления в строительные части».

Депортация немцев. Legion Media Legion Media

Для многих немцев такое решение было как гром среди ясного неба. В июльских боях командир эскадрильи Петр Гетц в одиночку на И-16 смог разогнать эскадрилью вражеских бомбардировщиков над городом Орша в восточной Белоруссии и был представлен за это к ордену Красной Звезды. Однако из-за новой директивы летчика, несмотря на все его просьбы, отозвали с фронта и отправили на лесозаготовки Урал. Награду ему вручали уже там.

Продолжение борьбы

Не все из советских немцев смирились с перспективой оказаться на работах в тылу. Некоторые смогли остаться в вооруженных силах благодаря все той же директиве № 35105. Она давала возможность командирам и комиссарам ходатайствовать в Народный комиссариат обороны о том, чтобы их подчиненных немецкой национальности оставили в подразделении, если в этом была необходимость.

Сергей Сергеевич Волкенштейн. Архивное фото Архивное фото

Иногда помогало упорство. Отправленный в Сибирь полковник Сергей Волкенштейн настойчиво добивался возвращения на фронт, пока в 1942 году его просьба наконец не была удовлетворена. В итоге, военачальник завершил свой боевой путь в Чехословакии в звании генерал-майора артиллерии и за образцовое командование артиллерийской дивизией был награжден званием Героя Советского Союза.

В 1941 году работавший на строительстве железной дороги Пауль Шмидт сбежал на фронт и назвался именем своего друга — азербайджанца Али Ахмедова. Минометчиком он прошел всю войну и закончил ее в звании сержанта в Берлине. Лишь тогда он раскрыл свою настоящую биографию, однако благодаря личному заступничеству маршала Жукова никаких санкций в отношении него не последовало.

Немало советских немцев оказалось в партизанских отрядах и в подполье. Со знанием немецкого языка они были на вес золота и нередко использовались в разведывательных и диверсионных операциях. Одним из самых эффективных партизанских командиров за всю войну стал Герой Советского Союза Александр Герман, погибший в 1943 году. На счету его бригады — разгром 17 немецких гарнизонов, 70 волостных управлений, подрыв 31 железнодорожного моста и уничтожение до 10 тысяч солдат противника.

Пришедшие с другой стороны

Количество солдат вермахта, перешедших на советскую сторону в ходе войны, не превышало нескольких сотен. В СССР им не слишком доверяли, подозревая в шпионаже, и в основной своей массе держали подальше от линии фронта в тылу.

Фриц Пауль Шменкель. Архивное фото Архивное фото

Наиболее известным из граждан Третьего Рейха, решивших сражаться за СССР, стал ефрейтор Фриц Шменкель. Коммунист по политическим взглядам, он дезертировал из своей части и примкнул к советским партизанам, вместе с которыми успешно воевал несколько лет. В 1944 году Шменкель был схвачен и казнен немцами, а спустя еще двадцать лет ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Многие нацисты были убеждены, что в Красной Армии есть подразделения, сформированные из немецких военнопленных и брошенные русскими на борьбу с вермахтом. В Германии они были известны как «войска Зейдлица», по имени немецкого генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курбаха, попавшего в плен в Сталинграде и решившего сотрудничать с советскими властями.

Председатель национального комитета «Свободная Германия» писатель Эрих Вайнерт (на первом плане справа) и генерал фон Зейдлиц во время заседания комитета. ТАСС ТАСС

«На нашем участке фронта, кроме русских, находятся и войска Зейдлица, одетые в немецкую форму с наградами и красными повязками на рукаве. Это же надо — немцы против немцев!» — вспоминал военнослужащий Альтмер Хельмут. На самом деле, Сталин не верил в надежность подобных формирований, и эта идея так и не была реализована.