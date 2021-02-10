Как немцы сражались за СССР во Второй мировой

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Борис Егоров
Сергей Сергеевич Волкенштейн; Мейер Вячеслав Эдуардович; Николай Александрович Гаген.

Сергей Сергеевич Волкенштейн; Мейер Вячеслав Эдуардович; Николай Александрович Гаген.

Архивное фото
Тысячи советских немцев были готовы воевать против нацистов, однако власть им такой возможности давать не хотела.

Советские немцы

К началу войны в СССР проживало почти полтора миллиона этнических немцев. В основном это были потомки колонистов, получивших во второй половине 18 века разрешение императрицы Екатерины II селиться на территории Российской империи. Наиболее крупным ареалом расселения немцев стало Поволжье, где в 1923 году для них даже была учреждена автономная республика.

Немецкая колония Штреккерау (село Новокаменка) в 1920 году.

Немецкая колония Штреккерау (село Новокаменка) в 1920 году.

Bundesarchiv

Более 33 тысяч немцев служили в рядах Красной Армии на момент вторжения в страну вермахта. Первые месяцы войны советская пропаганда демонстративно подчеркивала разницу между нацистами и «нашими немцами», активно печатала статьи об их героических подвигах, тем более, что таковых было немало.

В одной только Брестской крепости, первой подвергнувшейся удару противника 22 июня 1941 года, сражались десятки советских немцев: командир 125-ого стрелкового полка майор Александр Дулькайт, подполковник медицинской службы Эрих Кроль, лейтенанты и рядовые. Старшина Вячеслав Мейер участвовал в первой успешной контратаке, положившей начало организованной обороне цитадели.      

Защитники Брестской крепости. Слева - Дулькейт Александр Эмильевич, справа - Мейер Вячеслав Эдуардович.

Защитники Брестской крепости. Слева - Дулькейт Александр Эмильевич, справа - Мейер Вячеслав Эдуардович.

Архивное фото

Почти неделю 153-я стрелковая дивизия полковника Николая Гагена сдерживала части немецкого 39-ого моторизованного корпуса на подступах к Витебску. Еще восемнадцать суток ей пришлось сражаться в полном окружении, пока она почти без боеприпасов и горючего не смогла прорваться к своим. За этот подвиг дивизии одной из первых в Красной Армии присвоили наименование «гвардейская», а сам полковник был награжден орденом Ленина.

Зенитчик Генрих Нейман смог сбить четырех вражеских бомбардировщика, и 28 августа о нем вышла статья в газете «Комсомольская правда». По злой иронии в тот же день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», кардинально и трагически изменивший судьбу этого национального меньшинства.

Николай Александрович Гаген.

Николай Александрович Гаген.

Архивное фото

Не внушающие доверия

Отношение власти к советским немцам постепенно менялось по мере продвижения германской армии вглубь территории Советского Союза. Стали появляться сообщения, что в немецких деревнях на Украине войска противника встречают хлебом и солью. «Военные действия на Днестре показали, что немецкое население стреляло из окон и огородов по отходящим нашим войскам», — говорилось в донесении командования Южного фронта Сталину от 3 августа. 

Несмотря на тысячи немецких добровольцев, осаждавших призывные пункты в надежде отправиться на фронт, и на массовый героизм тех, кто уже сражался с врагом, в советских немцах стали видеть пятую колонну, реальных или потенциальных нацистских пособников. В итоге, народному комиссару (министру) внутренних дел Лаврентию Берии Сталин направил предписание: «Надо выселить с треском».

Наум Грановский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Согласно указу «О переселении немцев» Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья была упразднена. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек были переселены в Сибирь, на Алтай и в Казахстан. В последующие месяцы депортацию провели и с других западных территорий СССР, не занятых противником. На новом месте многие из переселенцев были мобилизованы в так называемые трудовые армии, занятые добычей полезных ископаемых, лесозаготовками и строительством. 

В это же время немцев стали массово выводить и с фронта. 8 сентября вышла директива № 35105 Наркомата (министерства) обороны, по которой надлежало «изъять из частей, академий, военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии, как на фронте, так и в тылу всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и послать их во внутренние округа для направления в строительные части». 

Депортация немцев.

Депортация немцев.

Legion Media

Для многих немцев такое решение было как гром среди ясного неба. В июльских боях командир эскадрильи Петр Гетц в одиночку на И-16 смог разогнать эскадрилью вражеских бомбардировщиков над городом Орша в восточной Белоруссии и был представлен за это к ордену Красной Звезды. Однако из-за новой директивы летчика, несмотря на все его просьбы, отозвали с фронта и отправили на лесозаготовки Урал. Награду ему вручали уже там.

Продолжение борьбы

Не все из советских немцев смирились с перспективой оказаться на работах в тылу. Некоторые смогли остаться в вооруженных силах благодаря все той же директиве № 35105. Она давала возможность командирам и комиссарам ходатайствовать в Народный комиссариат обороны о том, чтобы их подчиненных немецкой национальности оставили в подразделении, если в этом была необходимость. 

Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Архивное фото

Иногда помогало упорство. Отправленный в Сибирь полковник Сергей Волкенштейн настойчиво добивался возвращения на фронт, пока в 1942 году его просьба наконец не была удовлетворена. В итоге, военачальник завершил свой боевой путь в Чехословакии в звании генерал-майора артиллерии и за образцовое командование артиллерийской дивизией был награжден званием Героя Советского Союза.   

В 1941 году работавший на строительстве железной дороги Пауль Шмидт сбежал на фронт и назвался именем своего друга — азербайджанца Али Ахмедова. Минометчиком он прошел всю войну и закончил ее в звании сержанта в Берлине. Лишь тогда он раскрыл свою настоящую биографию, однако благодаря личному заступничеству маршала Жукова никаких санкций в отношении него не последовало.

Партизаны.

Партизаны.

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Немало советских немцев оказалось в партизанских отрядах и в подполье. Со знанием немецкого языка они были на вес золота и нередко использовались в разведывательных и диверсионных операциях. Одним из самых эффективных партизанских командиров за всю войну стал Герой Советского Союза Александр Герман, погибший в 1943 году. На счету его бригады — разгром 17 немецких гарнизонов, 70 волостных управлений, подрыв 31 железнодорожного моста и уничтожение до 10 тысяч солдат противника.

Пришедшие с другой стороны

Количество солдат вермахта, перешедших на советскую сторону в ходе войны, не превышало нескольких сотен. В СССР им не слишком доверяли, подозревая в шпионаже, и в основной своей массе держали подальше от линии фронта в тылу.

Фриц Пауль Шменкель.

Фриц Пауль Шменкель.

Архивное фото

Наиболее известным из граждан Третьего Рейха, решивших сражаться за СССР, стал ефрейтор Фриц Шменкель. Коммунист по политическим взглядам, он дезертировал из своей части и примкнул к советским партизанам, вместе с которыми успешно воевал несколько лет. В 1944 году Шменкель был схвачен и казнен немцами, а спустя еще двадцать лет ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Многие нацисты были убеждены, что в Красной Армии есть подразделения, сформированные из немецких военнопленных и брошенные русскими на борьбу с вермахтом. В Германии они были известны как «войска Зейдлица», по имени немецкого генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курбаха, попавшего в плен в Сталинграде и решившего сотрудничать с советскими властями.

Председатель национального комитета «Свободная Германия» писатель Эрих Вайнерт (на первом плане справа) и генерал фон Зейдлиц во время заседания комитета.

Председатель национального комитета «Свободная Германия» писатель Эрих Вайнерт (на первом плане справа) и генерал фон Зейдлиц во время заседания комитета.

ТАСС

«На нашем участке фронта, кроме русских, находятся и войска Зейдлица, одетые в немецкую форму с наградами и красными повязками на рукаве. Это же надо — немцы против немцев!» — вспоминал военнослужащий Альтмер Хельмут. На самом деле, Сталин не верил в надежность подобных формирований, и эта идея так и не была реализована.      

История
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