Как и почему Италия сражалась против СССР во Второй мировой (ФОТО)

Итальянцы были совершенно не подготовлены к войне с Советским Союзом. Да и воевать с русскими они, за исключением их руководства, не очень хотели.

«Когда итальянский солдат знает, за что он воюет, он воюет неплохо, как это было во времена Гарибальди. В этой же войне солдаты не только не знают, за что они воюют, но они не желали и не желают этой войны. Поэтому они только и думают о том, как бы вернуться домой», — так говорил об участии Италии в военной кампании против СССР один из берсальеров (элитных стрелков) дивизии «Принц Амедео герцог д'Аоста», отправленной итальянским лидером Бенито Муссолини на Восточный фронт летом 1941 года.

Парад итальянских войск в Риме. Getty Images Getty Images

Несмотря на то, что Италия объявила войну Советскому Союзу в день начала операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года, итальянских солдат в армии вторжения тогда не было. Изначально Адольф Гитлер не собирался привлекать своего главного союзника к «крестовому походу против большевизма». У Рима, как полагал фюрер, и так много хлопот: крупные оккупационные силы приходилось держать в Албании, Греции и Югославии, практически были потеряны итальянские владения в восточной Африке, а в северной итальянцы смогли выстоять лишь благодаря поддержке прибывшего туда немецких войск Эрвина Роммеля. Несмотря на это, Бенито Муссолини убедил лидера Третьего Рейха дать его войскам шанс проявить себя в борьбе против русских.

Бенито Муссолини посещает итальянские войска на Восточном фронте. Legion media Legion media

Первые итальянские солдаты прибыли на Восточный фронт в августе 1941 года. Так называемый Экспедиционный итальянский корпус в России (Corpo di Spedizione Italiano in Russia, CSIR) насчитывал свыше 62 тысяч человек, включая шесть сотен итальянских «эсэсовцев» — глубоко преданных режиму чернорубашечников из Добровольной милиции национальной безопасности (Milizia Volontaria Per La Sicurezza Nationale). Воздушную поддержку осуществлял 51 истребитель Макки С.200 «Молния» королевских военно-воздушных сил.

Берсальеры в пригородах Сталино (Донецка). Общественное достояние Общественное достояние

Первые же недели активности CSIR в Советском Союзе показали, что Италия совершенно не готова к этой войне. Снабжение провиантом, обмундированием и боеприпасами было организовано из рук вон плохо. Еще хуже дела обстояли с автотранспортом — итальянские грузовики не выдерживали русских дорог. Солдаты дивизии «Торино», вынужденные прошагать от румынской границы на восток свыше 1300 км, сравнивали себя с пехотинцами-простолюдинами времен Средневековья, которых их немецкие господа, с комфортом передвигающиеся на конях, взяли с собой на войну.

Итальянские войска в СССР в 1942 году. Общественное достояние Общественное достояние

Особой проблемой было вооружение корпуса. 47-мм противотанковые пушки оказались бессильны против советских Т-34. Их снаряды оставляли в броне вражеских танков лишь небольшие вмятины или просто рекошитили от них. Из бронетехники итальянцы располагали лишь 60 танкетками L 33/35, не способными на равных сражаться против танков Красной Армии. Когда ударили морозы стали подводить истребители: Макки С.200 изначально предназначались для средиземноморского театра военных действий, а не для русской зимы.

Бенито Муссолини осматривает артиллерийские орудия перед отправкой на Восточный фронт. Getty Images Getty Images

Все эти факторы привели к тому, что итальянский корпус вызывал постоянное недовольство у командования группы армий «Юг», которому подчинялся. Несмотря на некоторые локальные успешные операции итальянцев (как победа в «Рождественской битве» 26 декабря 1941 года на реке Миус), немцы были невысокого мнения о них как о солдатах. «Ввиду низкой боеспособности итальянских дивизий их, к сожалению, можно использовать только для пассивного флангового прикрытия в тылу», — писал в своем военном дневнике начальник Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер.

Дивизия «Сфорческа» в бою. Общественное достояние Общественное достояние

Иначе дела обстояли с королевскими военно-морские силами Италии, удостоившимися от немцев высоких похвал. Одно из самых эффективных специальных подразделений Второй мировой, 10-я флотилия МАС активно действовала на Черном море, где ее торпедные катера, карликовые подводные лодки и диверсионные группы успешно сражались против советских войск и флота в Крыму. Несколько катеров было даже направлено на далекую от Италии Балтику.

Итальянский торпедный катер MAS 526 на озере Ладога. Общественное достояние Общественное достояние

В отношении к местному населению и военнопленным Красной Армии итальянцы были намного гуманнее, чем немцы, венгры и румыны. «Рано утром 21 октября 1941 года в городе уже были итальянские войска», — вспоминала жительница украинского города Красноармейск Екатерина Матейчук (Гайдук): «И мы, дети, бегали смотреть какая у них красивая форма: береты с яркими перьями, аксельбанты… Ничего страшного при них не было, но итальянцы очень быстро ушли, и только когда в городе появились, и начали зверствовать немцы, то тут мы уже, конечно, почувствовали разницу...» Несмотря на то, что итальянцы пытались дистанцироваться от жестоких методов своих союзников, путь CSIR по территории СССР также отмечен рядом военных преступлений: убийствами гражданских, изнасилованиями, грабежами и разрушением инфраструктуры.

Итальянский солдат в Харькове. Bundesarchiv Bundesarchiv

К лету 1942 года Экспедиционный корпус потерял около 15 тысяч человек — четверть своего состава. Муссолини решил существенно усилить свою военную группировку в СССР и в июле на базе корпуса была развернута 8-я армия, также известная как Итальянская армия в России (Armata Italiana in Russia, ARMIR). Численность ее войск составила 235 тысяч человек, однако прежние проблемы со снабжением и вооружением никуда не делись. Поступившая в распоряжение небольшая группа из 19 легких танков L6/40 не могла стать сколь значимой ударной силой, поэтому в состав ARMIR периодически включали немецкие бронетанковые соединения.

Танк L6/40. Общественное достояние Общественное достояние

Наиболее ценным приобретением итальянских войск на Восточном фронте стали несколько дивизий элитных альпийских стрелков, сформировавших так называемый Альпийский корпус. Привычные к морозам, хорошо вооруженные, экипированные и подготовленные, они считались наиболее надежными частями в вооруженных силах королевства. Именно они не раз будут выручать ARMIR, когда для нее наступят тяжелые времена.

Итальянские войска после разгрома зимы 1942-1943 гг. Getty Images Getty Images

Эти нелегкие времена для итальянцев наступили довольно скоро. Вскоре после окружения 6-й армии вермахта в Сталинграде в ноябре 1942 года, советские войска ударили по расположенной на Дону 8-й итальянской армии. В ходе нескольких наступательных операций в декабре-январе итальянцы были полностью разгромлены. Танкист 18-ого танкового корпуса Сергей Отрощенков вспоминал об успешно проведенной внезапной атаке отступающих частей ARMIR возле хутора Петровский: «Когда передовые части итальянцев поравнялись с нами, по (танковым) колоннам пошла команда "Вперед! Давить!". Вот тогда мы им с двух флангов дали! Я такого месива никогда больше не видел. Итальянскую армию буквально втерли в землю… Зима, наши танки известью выкрашены в белый цвет. А когда из боя вышли, танки стали ниже башни красные. Будто плавали в крови. Я на гусеницы глянул — где рука прилипла, где кусок черепа».

Отступающие части ARMIR. Общественное достояние Общественное достояние

Отступление разгромленной ARMIR от Дона на запад было схоже бегству Великой Армии Наполеона из России в 1812 году. «Измученные люди падали на снег, чтобы больше никогда не подняться», — вспоминал офицер дивизии «Пасубио» Эудженио Корти: «Некоторые сходили с ума и не понимали, что умирают. Самые упорные еще долго ползли по дороге, пока силы окончательно не покидали несчастных. Чаще всего я слышал о случаях помешательства. Помню, как меня потряс рассказ о человеке, который неожиданно начал смеяться, сел в сугроб, разулся и принялся закапывать свои босые ноги в снег. Отсмеявшись, он громко запел что-то очень веселое. Аналогичных случаев было великое множество». Организованное сопротивление периодически оказывали только альпийские стрелки, прикрывавшие отход товарищей.

Погибшие в ходе отступления итальянцы. Getty Images Getty Images

За время боев в России 8-я итальянская армия потеряла свыше 114 тысяч человек убитыми, пленными и пропавшими без вести. Ничего не добившиеся обескровленные войска были выведены на родину весной 1943 года. Катастрофа ARMIR шокировала итальянское общество и стала одной из главных причин произошедшего вскоре стремительного падения фашистского режима Бенито Муссолини в Италии.