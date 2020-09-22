Почему венгры сражались против СССР во Второй мировой (ФОТО)

В отличие от других союзников Третьего Рейха у Венгрии не было никаких причин вступать в войну против Советского Союза. Но именно венгры до последнего сражался вместе c нацистами против Красной Армии.

«Какие дикие, грубые лица, сколько дикости, животной жестокости таится в этих глазах. Это тоже визитная карточка России, сталинского режима. Настало время стереть его с лица земли», — писал о советских военнопленных в самом начале операции «Барбаросса» военнослужащий венгерской армии Золтан Ароксаллаши. 27 июня 1941 года, объявив войну Советскому Союзу, Венгрия присоединилась к гитлеровскому «крестовому походу на Восток».

Плакат с изображением венгерского лидера Миклоша Хорти. Saly Noémi/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0) Saly Noémi/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0)

Никаких весомых причин для начала этой войны у венгров не было. В отличие от Финляндии и Румынии Венгрия не имела общей границы (а соответственно и территориальных конфликтов) с Советским Союзом. Более того, Будапешту не стоило рассчитывать на то, что его привлекут к дележу земель поверженного гиганта — Берлин этого не планировал.

Миклош Хорти и Адольф Гитлер в 1938 году. Ladislav Luppa Ladislav Luppa

Главным мотивом, побудившем венгров присоединиться к немецкой кампании на востоке, стало не желание приобрести что-то новое, а скорее не потерять то, что они уже имели, а именно Северную Трансильванию. Этот обширный регион со смешанным румыно-венгерским населением был частью Австро-Венгерской империи до окончания Первой мировой войны. Присоединенный к Румынии в 1918 году, он был передан немцами Венгрии в ходе Второго Венского арбитража 30 августа 1940 года. Когда румынские армии вторглись в СССР вместе с Вермахтом, правящие круги в Будапеште серьезно забеспокоились: останься Венгрия в стороне, не пересмотрит ли Гитлер судьбу Северной Трансильвании в пользу поддержавших его румын?

Немецкие войска в Будапеште накануне вторжения в Югославию, апрель 1941. Getty Images Getty Images

Формальным поводом к началу боевых действий стала бомбардировка 26 июня 1941 года словацкого Кошице, присоединенного тогда к Венгрии. Несмотря на то, что выяснить принадлежность самолетов не удалось, венгерским правительством было объявлено, что удар нанесла советская авиация. Сегодня высказываются версии, что за акцией могли стоять немцы, желавшие втянуть венгров в войну на своей стороне, и даже румыны, также надеявшиеся вовлечь их в конфликт, но с другой целью: у ослабленной Венгрии будет легче отобрать назад Трансильванию.

Венгерская армия в марте 1941 года. Getty Images Getty Images

Первые отправленные на фронт венгерские войска, так называемая «Карпатская группа», состояли из механизированного корпуса, горнострелковой и пограничной бригад. Они приняли участие в боях против Красной Армии на Украине. В сражение под Уманью в июле-августе 1941 года венгры помогли немцам разгромить 20 советских дивизий. В октябре их механизированный корпус совершил 950-километровый бросок на Донецк, но потерял до 80% техники. Летом 1942 года в район Курска и Воронежа была направлена самая подготовленная и оснащенная 200-тысячная 2-я армия. Не сумев развить наступление, она после изнурительных боев в декабре того же года перешла к обороне. «Я воевал против немцев, венгров и румын. Если сравнивать их как противников, то самые сильные, конечно, немцы. На второе место по ожесточенности, по упорству я бы поставил венгров», — вспоминал командир взвода 45мм противотанковых пушек Александр Рогачев.

Венгерские войска на Восточном фронте, 1941 год. Getty Images Getty Images

Немцы, будучи не слишком высокого мнения о боевых качествах венгров, часто использовали их в качестве оккупационных и карательных сил, за что последние принимались с большим рвением. Только за период с ноября 1941 года по август 1942 года в ходе своих «антипартизанских» акций они уничтожили до 30 тысяч человек, большая часть из которых была мирным невооруженным населением. Нередко они проявляли большую жестокость, чем солдаты войск СС. «Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне», — вспоминала жительница города Острогожска Воронежской области Мария Кайданникова: «Они то поднимали его над огнём, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костер. Вдруг пленный опять задергался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык».

Венгерские солдаты в Карпатах в 1944 году. Slobodsky (CC BY 3.0) Slobodsky (CC BY 3.0)

В январе 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской операции советские войска форсировали Дон южнее Воронежа и нанесли удар по 2-й венгерской и 8-й итальянской армиям. В результате 30 тысяч венгерских солдат погибли, 50 тысяч попали в плен, была потеряна большая часть танков, автомашин и артиллерии. «Воронежское бедствие», как называют эти бои в Венгрии, стало самым страшным поражением венгерской армии за всю ее историю.

Бои на подступах к Будапешту, декабрь 1944 года. Getty Images Getty Images

Узнав в марте 1944 года, что венгерский лидер регент Миклош Хорти ведет секретные переговоры с западными союзниками о выходе из войны, Адольф Гитлер инициировал операцию «Маргарете»: в течение нескольких дней вся страна была бескровно оккупирована немецкими войсками. Хорти оставили власть, но заставили прекратить переговоры. Тем не менее, 15 октября, когда бои уже шли на территории самой Венгрии регент объявил о перемирии с Советским Союзом. В ответ на это немцы свергли Хорти, поставив на его место лидера нацистской прогерманской партии «Скрещенные стрелы» Ференца Салаши. Венгрия полностью попала под контроль Третьего Рейха, окончательно лишившись признаков какой-либо политической самостоятельности.

Казнь Ференца Салаши, 1946 год. Getty Images Getty Images

21 декабря 1944 года созданное при помощи СССР Временное национальное собрание Венгрии обратилось к нации с призывом встать «на священную борьбу с немецкими угнетателями за освобождение нашей родины!» Однако, лишь небольшая часть венгерских войск перешла на сторону Красной Армии, основные силы продолжали до конца войны сражаться вместе с Вермахтом. Даже после падения Будапешта 13 февраля 1945 года, 3-я венгерская армия в районе озера Балатон приняла участие в последней крупной наступательной операции германских войск во Второй мировой войне — «Весеннее пробуждение». После ее провала, она была окончательно рассеяна и ликвидирована.

Венгерская армия в Будапеште, октябрь 1944 года. Bundesarchiv Bundesarchiv

Вторая мировая война стоила жизни свыше 300 тысячам венгерских солдат и 630 тысячам гражданского населения (550 тысяч из которых — погибшие в ходе Холокоста евреи). После поражения стран Оси, Венгрия почти на полвека вошла в сферу влияния Советского Союза. Вынужденная вернуть соседям захваченные при помощи немцев территории (включая Северную Трансильванию), она вернулась к довоенным границам, в пределах которых живет и сегодня.