Как хорваты воевали против СССР

Хорватский легион был единственным иностранным подразделением, привлеченным к штурму Сталинграда. Хорватские легионеры посчитали это большой честью, не зная какой кошмар ожидает.

Так называемое Независимое государство Хорватия (НГХ) было создано под патронатом Германии и Италии на руинах разгромленного королевства Югославия в апреле 1941 года. Когда спустя два месяца началось немецкое вторжение в СССР, НГХ вполне могло остаться в стороне от этого конфликта: Восточный фронт был далеко, да и Гитлеру его вооруженные силы для этой войны были не нужны.

Тем не менее, 23 июня, на следующий день после начала операции «Барбаросса» лидер хорватских нацистов-усташей Анте Павелич официально сообщил фюреру о желании НГХ присоединиться к борьбе «всех свободолюбивых наций против коммунизма» и готовности направить на Восточный фронт свои войска. Гитлер это предложение принял.

Гитлер и Анте Павелич в Баварии. Общественное достояние Общественное достояние

Политика Павелича, однако, вызвала раскол в хорватском обществе, значительная часть которого не поддерживала пришедших к власти нацистов. Узнав о нападении Германии на СССР 22 июня 1941, коммунисты Йосипа Броза Тито (полухорвата-полусловенца по национальности) начали широкомасштабное вооруженное сопротивление против местных нацистов-усташей, немецких нацистов и итальянских фашистов, которое стремительно набирало обороты и в последующие месяцы охватило большую часть территории Хорватии, Боснии и Герцеговины (присоединенной к НГХ), Черногории и Сербии, и объединило антифашистски настроенных, сербов, боснийских мусульман, черногорцев, македонцев и словенцев.

Партизанская армия Тито стала самой мощной и организованной из вооружённых сил антифашистских движений Сопротивления в оккупированных нацистами странах Европы и насчитывала от 80 тыс. (в 1941 году) до 800 тыс. бойцов (в 1945 г).

Немецкие войска в Загребе. Общественное достояние Общественное достояние

Хорватский легион

Таким образом, большая часть вооруженных сил НГХ вынуждена была оставаться на территории этого государственного образования, чтобы вместе с немецкими и итальянскими оккупантами бороться против партизан Тито. Против Советского Союза режим усташей решил направить добровольцев.

Для борьбы с Красной Армией был учрежден 369-й усиленный пехотный полк численностью до четырех тысяч человек, также известный как Хорватский легион. Основную массу солдат в нем составляли хорваты, но было и немало мусульман-босняков.

Хорватский легион в 1942 году. Getty Images Getty Images

Полк официально входил в состав 100-й легкой пехотной дивизии вермахта (с 6 июля 1942 года - егерской). Хорваты носили немецкую форму с нарукавной нашивкой (на левой руке) с красно-белыми шашечками и надписью «Hrvatska» (Хорватия). Такой же знак был изображен на левой стороне шлема.

Обозначение «усиленный» полк получил за то, что ему была придана артиллерийская батарея из восемнадцати 105-мм орудий.

Сталинградский кошмар

Солдаты дивизии CC «Ханджар» совершают намаз. Bundesarchiv Bundesarchiv

В начале октября 1941 года хорватские легионеры прибыли на Украину, где присоединились к наступлению группы армий «Юг». «Немцы относятся к нам плохо», — вспоминал попавший в советский плен солдат роты противотанковой обороны Марко Блажкович: «Когда приходим в село, они занимают все квартиры, а нам приходится спать в поле. Это часто приводит к возмущению хорватов. По сравнению с немцами хорват кормят хуже».

27 сентября 1942 года Хорватский легион как часть 100-й егерской дивизии вошел в Сталинград. Он стал единственным из союзных немцам иностранных формирований, который принял участие в городских боях, а не расположился в тылу или остался прикрывать фланги 6-й армии Фридриха Паулюса, как итальянские и румынские войска.

Хорватские солдаты на Восточном фронте. Getty Images Getty Images

Легионеры посчитали это большой честью и отчаянно рвались к Волге, на берегу которой они вели кровопролитные бои за металлургический завод «Красный октябрь».

Командир 2-го батальона Иван Корич так описывает участие своего подразделения в Сталинградской битве: «Мы продвигались к позициям 227-го полка, переползая через огромные канавы, оставшиеся после бомбардировок. При лунном свете советские самолеты легко обнаружили нас и стали скидывать на нас фосфорные бомбы, которые после взрыва горели ярким пламенем. Многие из моих солдат сгорели заживо. Это было чудовищное зрелище. Здоровые и раненые вскакивали и бежали, чтобы спасти своих горящих товарищей… Мой батальон, теперь прикрепленный к 227-му полку, продвигался вперед с большим трудом, сражаясь за каждое здание».

Пленные под Сталинградом. Аркадий Шайхет Аркадий Шайхет

Есть версия, что германский Генштаб в знак уважения союзникам собирался переименовать 100-ю егерскую дивизию в 100-ю немецко-хорватскую егерскую дивизию. Однако когда 19 ноября 1942 года началось внезапное масштабное советское контрнаступление, стало уже не до названий.

После тяжелых зимних боев легион практически перестал существовать. Те, кто выжил, попали в советский плен и 17 июля 1944 года приняли участие в так называемом «Марше побежденных» в Москве, в ходе которого их вместе с немецкими солдатами 6-й армии провели по улицам города. Около тысячи человек успели эвакуировать из Сталинграда по воздуху. Они влились в новую 369-ю хорватскую пехотную («Дьявольскую») дивизию, которая вела боевые действия против партизан Тито на Балканах. На Восточный фронт они больше не возвращались.

Мессершмитт Bf 109. Bundesarchiv Bundesarchiv

Следует отметить, что не все военнослужащие НГХ сражались в составе германских войск. По просьбе итальянцев, в распоряжение их 8-й армии в СССР была направлена хорватская Легкая транспортная бригада численностью около 1200 человек. В декабре 1942 года в боях на Дону она была полностью уничтожена.

Хорватские воздушные и морские легионы

В начале октября 1941 года, примерно в то же время, что и 369-й усиленный пехотный полк, в расположение группы армий «Юг» прибыла 4-я истребительная авиагруппа, часть Хорватского воздушного легиона. Летавшие на Мессершмитт Bf 109 хорватские пилоты удостоились высоких похвал от немецкого командования.

Мато Дуковац. Общественное достояние Общественное достояние

До своего возвращения на Балканы в июле 1944 года хорваты успели сбить 283 советских самолета. Четырнадцать пилотов получили статус «аса» (не меньше пяти сбитых самолетов), четверо были награждены Железными Крестами I и II степени.

Самым результативным хорватским летчиком стал Мато Дуковац, на счету которого — 44 сбитых советских самолета. Это не помешало ему, тем не менее, 20 сентября 1944 года перейти на сторону Красной Армии (согласно другой версии, он был взят в плен). В дальнейшем Дуковац служил инструктором в советских и югославских ВВС.

Пилоты Люфтваффе. Getty Images Getty Images

5-я бомбардировочная авиагруппа действовала севернее своих соратников-истребителей по Хорватскому воздушному легиону. Укомплектованная немецкими Dornier Do17, она участвовала в бомбежках Ленинграда и Москвы.

С осени 1941 года на Черном море действовал Хорватский морской легион, ставший составной частью Кригсмарине. Как пехотинцы и летчики, моряки также носили немецкую униформу с отличительной нашивкой в виде хорватского герба на рукаве.

Моряки Кригсмарине. Bundesarchiv Bundesarchiv

Оснащенный тральщиками и быстроходными ударными катерами, легион был занят постановкой мин, охраной морского побережья и охотой за советскими подводными лодками. Весной 1944 года он был распущен, а моряки отправились воевать на Адриатику.