Сколько раз русские войска брали Берлин?

Мы брали Берлин трижды в разное историческое время. Но никогда его захват не стоил столько крови, как в 1945 году.

1760 год

Александр Коцебу Александр Коцебу

Первый раз в истории жители Берлина увидели входивших в их город русских солдат 9 октября 1760 года в ходе так называемой Семилетней войны (1756-1763 гг.). В том конфликте королевство Пруссия, чьей столицей он тогда был, противостояла объединенным силам Австрии и России.

Вена и Санкт-Петербург были крайне обеспокоены агрессивной политикой прусского короля Фридриха II, при котором Пруссия обзавелась одной из лучших армий на континенте и, расширяя свои территории, упорно шла по пути превращения из маленького княжества в мощное государство. Война была неизбежна.

Первое взятие прусской столицы могло состояться еще в 1759 году. 12 августа союзные войска разгромили армию короля Фридриха в битве при Кунерсдорфе. Однако вместо того, чтобы идти на незащищенный Берлин, они ушли в совершенно другую сторону в направлении Котбуса. Пораженный и обрадованный прусский монарх провозгласил это происшествие «чудом Бранденбургского дома».

В следующем году город уже ничего не могло спасти. В начале октября к Берлину выдвинулись 20-тысячный корпус русского генерала Захара Чернышева и 15-тысячный австрийского генерала Франца Мориса фон Ласси.

Первый натиск подошедших русских войск немцам удалось отбить, однако вскоре в южных предместьях появились австрийцы. Прусские войска отступили без боя, и 9 октября в город вошли союзники.

Русский генерал саксонского происхождения Готтлиб Тотлебен потребовал от города немалую контрибуцию в 1,5 миллионов талеров, а также взял в качестве трофеев все королевские мануфактуры и арсенал. Однако подвергнуть город разграблению, как того добивались ожесточенные на пруссаков австрийцы, он не позволил. «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице», — скажет позже Фридрих II.

Оккупация Берлина русскими и австрийскими войсками продлилась всего три дня. Узнав, что в их сторону выдвинулась 70-тысячная армия прусского короля, они 12 октября спешно покинули город.

1813 год

Anton Hoffmann Anton Hoffmann

После разгрома в 1812 году «Великой армии» Наполеона на своей земле русские войска предприняли заграничный поход по освобождению Европы от власти «корсиканского людоеда».

Одним из первых государств на их пути было королевство Пруссия. Потерпев в 1806 году ряд тяжелых поражений, оно потеряло почти половину своих территорий и с тех пор вынуждено действовало в русле французской политики. В частности, во время вторжения Наполеона в Россию в составе императорской армии находилось несколько десятков тысяч пруссаков.

Однако когда в январе 1813 году русские солдаты показались на границе Восточной Пруссии король Фридрих Вильгельм III понял, что пришло время сменить сторону. Прусские войска незамедлительно присоединились к наступавшей русской армии и стали вести активные действия по изгнанию французов со своей территории.

В течение февраля большая часть королевства была освобождена от противника. В его руках, тем не менее, еще находился ряд крупных городов, включая Берлин. Наступление на прусскую столицу повели войска генералов Николая Репнина-Волконского и Александра Чернышева. Последний был родственником Захара Чернышева и фактически продолжил семейную традицию по взятию этого немецкого города.

20 февраля до подхода основных сил в Берлин внезапно пробились несколько сотен казаков. «Началось с того, что в полдень через Бранденбургские ворота ворвались казаки, рассеяли и частично перебили охрану у ворот и с неслыханной смелостью в одиночку или небольшими группами промчались от одного конца города до другого», — вспоминал один из горожан. Силы, однако, были неравны, и отряду пришлось отступить.

Поскольку французам остро не хватало кавалерии, они никак не могли помешать летучим казачьим отрядам совершать рейды по их тылам и перерезать их коммуникации. После того, как русским войскам удалось построить переправу через Одер, командовавший гарнизоном маршал Лоран де Гувион Сен-Сир принял решение оставить Берлин.

Русские войска вошли в город 4 марта почти что на плечах отступающего противника и были тепло встречены местными жителями. Генерал Петр Витгенштейн докладывал, что «изо ста тысяч уст раздавались безумолчно восклицания: "Да здравствует Александр, наш избавитель!" — на лице каждого было видно чувство живейшей радости и приязни, всякая кисть будет слаба к выражению сей восхитительной картины...»

1945 год

25 апреля советские войска замкнули кольцо окружения вокруг Берлина и на следующий день приступили к решающему штурму «логова зверя». Около 400 тысяч солдат Красной Армии приняли участие в боях на улицах города, который в свою очередь защищали до 200 тысяч солдат вермахта, СС и народного ополчения фольксштурм.

Немцы сделали все, чтобы превратить свою столицу в неприступную крепость. Каждая улица стала линией обороны, напичканной баррикадами, блиндажами, окопами и пулеметными гнездами. Для скрытой и быстрой переброски войск противник использовал берлинское метро. Там же солдаты прятались от обстрела артиллерии и авиационных ударов.

Чем ближе советские солдаты прорывались к центру города, тем ожесточеннее становилось сопротивление. «Когда мы стали подходить к центральным районам, где стояли большие дома, имеющие гранитный фундамент, начались проблемы», — вспоминал младший сержант Павел Винник: «Скажем, идет улица и на перекрестке дом, у которого нижние этажи превращены в бойницы. Немцы простреливали всю улицу. Никакой танк не может туда попасть!»

30 апреля начались кровопролитные бои за рейхстаг. «Действия людей в огромном здании распались на отдельные схватки», — писал в своих мемуарах генерал-майор Василий Шатилов: «Группы, часто разобщенные, плохо ориентирующиеся в лабиринтах коридоров и залов, начали пробиваться на второй этаж. Решающую роль приобретала инициатива этих групп и каждого солдата». Несмотря на то, что 1 мая над рейхстагом был поднят красный флаг, перестрелки продолжались еще целый день.

После самоубийства Гитлера 30 апреля в расположение советского командования прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Ганс Кребс. В ответ на его предложение о заключении перемирия ему было заявлено, что СССР примет только безоговорочную капитуляцию. После отказа нового немецкого руководства пойти на этот шаг бои возобновились с новой силой.

Сопротивление защитников города, однако, продлилось совсем недолго, и уже 2 мая берлинский гарнизон капитулировал. Этот успех стоил жизни более 75 тысячам советских солдат.