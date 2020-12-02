Почему немцы не смогли взять Москву в 1941 году (ФОТО)

Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года стало для вермахта полной неожиданностью. Немцы были уверены, что с Красной Армией уже покончено.

Начальный период операции «Барбаросса» был для Красной Армии настоящим кошмаром. В течение нескольких месяцев вермахт оккупировал всю Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины. Сотни тысяч советских солдат погибли или попали в плен, а немцы вплотную подошли к главным городам страны — Ленинграду и Москве.

Немецкая пехота на Восточном фронте. U.S. National Archives and Records Administration U.S. National Archives and Records Administration

В начале октября 1941 года всего лишь в 200 км от столицы под Вязьмой четыре советских армии, попав в окружение, потеряли убитыми, ранеными и пленными около миллиона человек. Москва оказалась практически беззащитной. 15 октября в городе началась паника: жители массово бежали на восток, хаос сопровождался мародерством и разбоем. «На улице кучка людей выламывала двери магазина, кто-то уже тащил продукты», — вспоминала инженер Сусанна Карпачева: «По шоссе тянулся непрерывный поток людей с рюкзаками, шли легковые и грузовые машины с домашним скарбом. Сегодня люди покидали Москву так же, как вчера Вязьму». Лишь жесткими мерами, введнием комендантского часа и военных патрулей властям удалось нормализовать ситуацию.

Москвичи на строительстве оборонительных сооружений. Борис Вдовенко/Sputnik Борис Вдовенко/Sputnik

Пока резервные части из Сибири, Урала и Дальнего Востока не прибыли на защиту столицы, советское командование пыталось выиграть время и задержать противника как можно дольше. На спешно сооруженные оборонительные рубежи на подступах к Москве бросались все имевшиеся в наличии полки и дивизии. Помимо них в бои вступили курсанты военных училищ Москвы (так называемые «кремлевцы») и Подольска. Совсем еще юнцы, многим из которых еще не исполнилось восемнадцати лет, они должны были стать после окончания учебы командирами, но шли на фронт как простые солдаты.

Советский командир зачитывает речь Сталина во время боев за Москву. Павел Трошкин Павел Трошкин

В тяжелых и упорных боях сводные отряды курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ, потеряв две с половиной из трех с половиной тысяч человек задержали противника на двенадцать дней, хотя получили приказ держаться хотя бы пять. «Первый взвод подрывает бункер в месте нашего прорыва», — вспоминал военнослужащий Адальберт Васнер из 19-й танковой дивизии вермахта: «Завязывается исключительно тяжелый ближний бой, и обе стороны несут потери. Взяты первые пленные. Это курсанты Подольского военного училища. Их называют “сталинские курсанты", и обороняются они все чрезвычайно храбро».

Танки PzKpfw III Ausf G на московском направлении. Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

7 ноября, в 24-ю годовщину революции, на Красной площади состоялся военный парад. Некоторые из участвовавших в нем подразделений сразу уходили на фронт, линия которого неустанно приближалась к столице. Как отмечал маршал Георгий Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях»: «Это событие сыграло огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имело большое международное значение». Парад продемонстрировал миру, что Советский Союз еще не сломлен. Немаловажным фактом для москвичей стало появление на трибуне Сталина, выступившего с торжественной речью. Люди увидели, что верховный главнокомандующий все еще был в Москве, хотя большая часть правительства уже эвакуировалась к этому времени в Куйбышев (Самара).

Парад а Красной площади 7 ноября 1941 года. Михаил Калашников Михаил Калашников

2 декабря части 2-й танковой дивизии вермахта заняли поселок Красная Поляна всего лишь в 30 км от Кремля. Учитывая огромные просторы и людские ресурсы СССР, немецкие военачальники понимали, что война еще не окончена, но были уверены, что костяк Красной Армии разгромлен. «Военная мощь России более не представляет угрозы для Европы», — писал в военном дневнике 23 ноября начальник Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер.

Советская пехота во время обороны Москвы. Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

Тем не менее, дела у вермахта на пути к советской столице шли не так гладко, как хотелось бы командованию. В результате упорного сопротивления Красной Армии и постоянных контратак немецкие войска были измотаны и перенапряжены. Движение бронетанковых частей затруднялось тотальным минированием подступов к городу, грамотно проведенным советскими саперами. Начались проблемы со снабжением и массовый падеж лошадей, оставшихся без фуража в условиях начавшейся зимы.

Советский десант при поддержке танка Т-34 атакует занятую противником деревню. Общественное достояние Общественное достояние

Немецкая армия надеялась на последний решительный бросок к Москве, не учитывая тот факт, что в городе сосредотачиваются крупные свежие обученные резервы Красной Армии. 5 декабря войска Западного фронта Георгия Жукова и Юго-Западного фронта Константина Тимошенко перешли в масштабное контрнаступление. «Когда мы наступали, то наша артиллерия открывала такой сильный огонь, что часто подавляла оборону немцев еще до подхода пехоты. Поэтому, когда мы заходили в деревни, то немцы уже успевали оттуда уйти. Там же я впервые увидел, как действуют "катюши" — незабываемое зрелище. И, конечно, все деревни были сгоревшие дотла», — вспоминал рядовой Герц Роговой.

Залп «Катюш». Общественное достояние Общественное достояние

Немецкие войска стали стремительно откатываться от столицы. Местами отступление превратилось в паническое бегство, когда в руки наступавших частей Красной Армии попадалась брошенная врагом артиллерия. 19 декабря Адольф Гитлер сменил Вальтера фон Браухича на посту главнокомандующего сухопутными силами. Тогда же в отставку был отправлен и командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок. Командовавший 2-й танковой группой Гейнц Гудериан, также лишившийся своего поста, напишет спустя много лет в своих «Воспоминаниях солдата»: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными». Лишь в начале января 1942 года немцам удалось стабилизировать фронт.

Немцы сдаются в плен в ходе контрнаступления Красной Армии. Виктор Кинеловский/Sputnik Виктор Кинеловский/Sputnik

Нанеся вермахту ошеломительный удар, Красная Армия отбросила противника на 100-250 км от Москвы. Ей удалось освободить значительные территории и в целом ликвидировать угрозу столице. Однако амбициозные планы командования продолжить наступление и полностью разгромить группу армий «Центр» закончились для советских войск тяжелыми боями, мучительными выходами из окружений и большими потерями. Несмотря на Московский триумф и крах стратегии блицкрига время для коренного перелома в войне еще не пришло.