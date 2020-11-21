Лучший российский фильм о Второй мировой последних лет

Снятый с большим уважением и вниманием к истории, «Подольские курсанты» показывает войну на Восточном фронте совсем не так, как ее привык видеть зритель.

В начале ноября на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Подольские курсанты», затмивший большинство снимаемых сегодня в стране фильмов о советско-германском противостоянии во Второй мировой войне. Получивший широкое признание зрителей, он ждет своей скорой премьеры в Европе и США.

Героическая история

В основу фильма положены события начала октября 1941 года, которые маршал Георгий Жуков охарактеризовал как самый опасный период битвы за Москву. В те дни у оборонявших юго-западные подступы к столице советских войск не оказалось на пути врага никаких боеспособных частей.

Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020 Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020

Чтобы не допустить беспрепятственного броска войск группы армии «Центр» на этом направлении к Москве, выиграть время для укрепления ближайших к городу оборонительных рубежей и подвезти резервы из глубины страны, навстречу немцам кинули три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Эти ценные кадры должны были стать после окончания учебы командирами, но в этих критических условиях им пришлось сражаться как простым солдатам.

Командование рассчитывало, что курсанты удержат оборонительные рубежи в Калужской области (150 км от Москвы) хотя бы пять дней. В итоге, потеряв две с половиной тысячи человек, они продержались двенадцать и выиграли столь необходимое Красной Армии время.

Восточный фронт в кино

«Подольские курсанты» стоит особняком в ряду картин о противостоянии СССР и Третьего Рейха, известного в России как Великая Отечественная война, а на Западе как Восточный фронт. Здесь нет тех штампов о советской действительности, к которым так привык как отечественный, так и западный зритель.

Американский и европейский кинематографы редко показывают конфронтацию Красной Армии и Вермахта адекватно. Достаточно вспомнить сцену из «Врага у ворот», когда в атаку на немецкие позиции советская пехота бежит как стадо овец с одной винтовкой на троих, а вдобавок получает в спину очереди из пулеметов заградительных отрядов.

В действительности же, оружия у Красной Армии было более чем достаточно, а заградотряды занимались отловом в тылу дезертиров, большинство из которых отправлялись обратно на передовую. Порой им приходилось и самим вступать в бои с противником.

Расстрелы несомненно случались, но только в качестве крайней меры, применяемой к наиболее провинившимся военнослужащим. При этом такие казни проводили после суда и часто перед строем сослуживцев дезертиров. Подгоняя же солдат на поле боя очередями в спину, как это показывают в кино, пулеметчики заградотрядов очень быстро сами получили бы от них пулю.

Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020 Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020

Удивительно, но некоторые российские киноделы в деле очернения Красной Армии не сильно отстают от своих западных коллег, а порой и превосходят их. Нередко в современных российских фильмах о Второй мировой мы видим либо советских солдат в виде недисциплинированной толпы, не очень-то желающей воевать за родину, либо постоянно пьянствующих генералов, без сожаления отправляющих свой личный состав на смерть в неподготовленные бессмысленные атаки. Самыми же любимыми персонажами у режиссеров являются злобные политработники и кровавые сотрудники спецслужб НКВД, с удовольствием расстреливающие простых солдат по поводу и без.

Без очернения истории

Нелицеприятные эпизоды, которые могли иметь место в действительности, доводятся в современном кино до абсолюта, что в целом искажает у зрителя восприятие как той войны, так и роль в ней Красной Армии. В «Подольских курсантах» нет этих новомодных штампов. Фильм создавали на основе документов из Министерства обороны, немецких архивов, а также по сохранившимся воспоминаниям самих участников событий.

Курсанты здесь не бессловесное стадо, которое командиры и комиссары ведут на убой. Это простые ребята, многим из которых еще не исполнилось и восемнадцати лет и которые стремятся как можно быстрее схлестнуться с врагом. Им безусловно страшно, но они перебарывают свой страх, чтобы не подвести товарищей и родных. Кто-то лучше, кто-то хуже.

Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020 Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020

Генералы в фильме предстают не в привычном для российского кино образе пьяного быдла. Они, по выражению военного историка Алексея Исаева, настоящие «батьки», волевые и решительные отцы-командиры, умеющие брать на себя ответственность. Следуя приказам Ставки, они направляют войска в самое пекло, но, если представится хоть малая возможность спасти жизни своим солдатам, они ее не упустят.

Появляется в фильме и политрук. Вот только он не стоит с приставленным к виску солдата револьвером, а участвует в боевых действиях наравне с другими военнослужащими, причем даже усерднее и яростнее, чем они. Ведь главной задачей советских политработников во время войны было не расстрелять как можно больше своего народа, но воодушевить солдат на борьбу с врагом. Недаром их немцы по возможности ликвидировали первыми.

Достоверность

Съемки «Подольских курсантов» проходили на месте боев в Калужской области. С особой тщательностью по сохранившимся документам здесь воссоздали реку, мост, дома, укрепленные районы, форму и оружие солдат.

Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020 Вадим Шмелев/Централ Партнершип, 2020

Компьютерная графика составляет лишь десять процентов от всех эффектов в фильме. Из музеев для реальных съемок были привезены и восстановлены оригинальные немецкие бронетранспортеры и танки Т-4, Т-2 и Т-38, советские 45-мм противотанковые пушки и знаменитые Т-34.

«Достоверность превыше всего», — утверждает один из авторов сценария и продюсер Игорь Угольников: «Исторические консультанты бегали по съемочной площадке и проверяли даже, какой номер танка клеится, какой номер дивизии. Мы хотели достичь максимальной точности, приблизить к реальности. Проводили исследования, восстанавливали даже номера самолетов, которые принимали участие в бою. Выясняли, как стреляли пушки, не просто стреляли, а как это было именно в 1941 году. Это не просто фильм, это почти документ, здесь кривить душой нельзя».

Военные историки, дав в целом положительную оценку фильму, не смогли в полной мере согласиться с мнением Угольникова о том, что в «Подольских курсантах» все соответствует исторической действительности: не показаны участвовавшие в боевых действиях зенитные орудия, минометы, гаубицы, прикрывавшие фланги курсантов бойцы 312-й стрелковой дивизии т.д. Тем не менее, по мнению Алексея Исаева, эти огрехи простительны. «То, что показано, показано на хорошем уровне. Фильм в целом получился... Безусловно, современный российский кинематограф сделал большой шаг вперед», — считает историк.