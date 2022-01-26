Как Николай Некрасов искал, кому на Руси жить хорошо

Никто из русских классиков так не жалел крестьян и русских женщин, как этот «поэт и гражданин».

Назови мне такую обитель,

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,

Где бы русский мужик не стонал?

Это строки из стихотворения Николая Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Задолго до большевистской революции 1917 года, еще в середине XIX века, поэт был одним из первых, кого обеспокоило положение крестьян. Он понимал, что на крестьянах «держится» вся Россия, при этом собственными глазами видел их страдания, жалел и много писал об их нелегкой доле.

От романтика к прогрессивному издателю

В советском литературоведении принято было говорить, что Некрасов придерживался революционно-демократических взглядов. Он с детства видел, как его отец-помещик жестоко обращался со своими крепостными, наблюдал и остро чувствовал социальную несправедливость.

Н.А. Некрасов. Репродукция фотографии 1860-х годов. Оригинал находится в Государственном литературном музее Галина Киселева / Sputnik Галина Киселева / Sputnik

Первые поэтические опыты Некрасова пришлись на подростковый возраст. Отец прочил ему военную карьеру, но юноша ослушался и поехал в Петербург, где стал вольным слушателем филологического факультета в университете. Разгневанный родитель лишил его финансовой поддержки - и тут уже сам Некрасов прочувствовал все тяготы жизни на собственном опыте. Он брался за любую работу: был учителем, редактором, успевал писать собственные стихи и прозу. В 19 лет он даже выпустил собственный сборник стихов «Мечты и звуки», неплохо воспринятый критиками.

В 1840-х он устроился на работу в один из самых значимых журналов того времени «Отечественные записки», где познакомился с авторитетным критиком Виссарионом Белинским. С его помощью Некрасов сошелся со многими русскими писателями и начал успешную издательскую деятельность. Он просил писателей подарить ему рассказ или повесть и составлял из этих бесплатных рукописей альманахи, где появлялись произведения Федора Достоевского, Ивана Тургенева и Александра Герцена.

Позже Некрасов разошелся с Белинским и стал издателем другого важного журнала «Современник», основанного еще Александром Пушкиным. Благодаря его работе здесь было открыто несколько литературных талантов, да и слава Толстого и Достоевского началась именно с «Современника».

Поэт и гражданин

Алексей Венецианов. На пашне. Весна, 1820-е Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Предпочтение Некрасов отдавал «гражданской» литературе, которая поднимает социально значимые вопросы. «Проснись: громи пороки смело…», «Поэтом можешь ты не быть,/ Но гражданином быть обязан», - в стихотворении «Поэт и гражданин» он так пояснял свое понимание значения поэзии .

И сам не изменял убеждениям - в творчестве много внимания уделял страданию русского народа. «Вынес достаточно русский народ, - пишет он в стихотворении «Железная дорога», - Вынесет всё, что господь ни пошлет!».

Илья Репин. Бурлаки на Волге, 1870—1873 Русский Музей Русский Музей

Помимо страданий народа поэта занимало и ужасное положение женщин. Отец плохо относился к матери, и Некрасов с детства осознал нелегкую долю русской женщины. И никто из русских авторов не переживал ее сильнее, чем он.

Свои чаяния по поводу жизни крестьян он объединяет с темой угнетенных женщин в поэме «Русские женщины» (1871). В ней описаны истории двух жен декабристов, которые следуют в одиночку по всей стране в Сибирь за своими мужьями-арестантами и видят ужасные картины «забитой, загнанной страны», в которой «суровый господин и жалкий труженик-мужик с понурой головой… Как первый властвовать привык, как рабствует второй!»

Николай Бестужев. Сергей Волконский с женой в камере в Петровской тюрьме,1830 Общественное достояние Общественное достояние

Важность гражданского направления в поэзии впоследствии переняли и другие поэты - появилась целая «Некрасовская школа» тех, кто противопоставлял себя поэтам «чистого искусства». Считается, что даже у поэтов начала 20 века просматривались некрасовские мотивы и язык - в частности у Александра Блока. Высоко оценили Некрасова и большевики - Ленин называл его «старым русским демократом» и использовал его строки в эпиграфах к своим статьям.

Последнее десятилетие жизни Некрасов отдал своему главному произведению - поэме «Кому на Руси жить хорошо?» Он писал ее с 1865 до самой смерти в 1878 году и публиковал по главам в «Современнике» и «Отечественных записках» борясь с цензурными запретами.

В поисках счастья

По форме «Кому на Руси жить хорошо?» напоминает древний эпос со скитаниями героев, кроме того, здесь множество сказочных и фольклорных элементов. Некрасов пытается говорить от лица простых крестьян и впервые вводит в русскую литературу народный просторечный язык.

Николай Ге. Портрет Николая Алексеевича Некрасова, 1872 Русский Музей Русский Музей

В поэме он отразил и свои взгляды на отмену крепостного права - реформу 1861 года, которая сделала положение крестьян только хуже, оставив их без земель и каких бы то ни было гарантий, а еще привела к упадку помещичьих усадеб и в целом деревень. «Распалась цепь великая, распалась и ударила, - одним концом по барину, другим - по мужику».

По сюжету, семеро мужиков из разных деревень яростно спорят, кому хорошо живется на Руси. У каждого свое предположение - кто-то говорил, что счастливо живется помещику, кто-то - что чиновнику, среди других предположений - священник, купец, боярин, и, наконец, царь. Они решают отправиться в путешествие по стране, чтобы найти счастливо живущих людей. Но в чем заключается это счастье и смогут ли они его найти? Окончание поэмы удивит читателя.

Мнения современников о ней разделились. Одни хвалили за широту взгляда на Россию, за глубину понимания жизни и остроту поднятых проблем, сравнивали с «Мертвыми душами» Николая Гоголя. Другие же наоборот критиковали за нереалистичность показанного. Кроме того, критикам было непонятно, к чему ругать крепостной строй и при этом жалеть о его утрате.

И именно борьба с крепостничеством очень понравилась большевикам. Советские литературоведы ценили Некрасова за попытку сблизиться с народом и использование народного языка, а также за сочувствие угнетенным социальным слоям. В советское время было подготовлено полное собрание сочинений Некрасова, а его стихи вошли в школьную программу. Его изучают и до сих пор, а поэма «Кому на Руси жить хорошо» разошлась на цитаты и афоризмы.

Сцена из спектакля "Кому на Руси жить хорошо" Ирина Полярная / Гоголь-центр Ирина Полярная / Гоголь-центр

В 2015 году режиссер Кирилл Серебренников поставил по поэме масштабный спектакль, который показал, что это произведение вне времени, и что оно отражает некую глубинную суть русского народа.