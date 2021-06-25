8 популярных легенд о Достоевском

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Екатерина Синельщикова

Кира Лисицкая (Фото: Ян Вилимек, Жан Агело, общественное достояние)
Правда ли, что Достоевский написал один из лучших своих романов за 26 дней и был помилован за 10 минут до расстрела?

Легенда 1. Достоевский был сексуально одержим и ходил в бордели 

О беспорядочных половых связях Достоевского было известно всему литературному обществу. Писатель жаловался на собственную распущенность и невозможность взять это под контроль, и в юности обошел едва ли не все бордели Петербурга. В письме к брату 1845 года есть исчерпывающее свидетельство: «Минушки, Кларушки, Марианны и т.п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь». В «Записках из подполья» словами героя он говорит о себе: «Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, со стыдом». 

Портрет Фёдора Михайловича Достоевского

Портрет Фёдора Михайловича Достоевского

Константин Трутовский/ Государственный Литературный музей

А вот знакомиться с женщинами из приличного общества у него получалось крайне плохо: он моментально робел и мог упасть в обморок, если с ним заговорит красивая дама. Один такой эпизод случился в великосветской салоне, когда его представили одной красавице, после чего, с подачи его друга и литератора Ивана Панаева Достоевский стал героем нескольких издевательских четверостишей и фельетонов. С женщинами, которых он мог «купить», ему было намного проще. Вероятно, это связано с сексуальными предпочтениями писателя - он любил причинять боль и подчинять себе. Из-за этого женщины, у которых он уже бывал, нередко отказывали ему в повторной близости. 

Позже ситуация несколько исправилась. Он женился, дважды. 

Вердикт: Правда 

Легенда 2. Его буллили в писательском кругу 

Федор Достоевский

Федор Достоевский

Общественное достояние

«Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица», - говорила про него Авдотья Панаева, писательница, в которую 25-летний Достоевский был безответно влюблен. Сам Достоевский называл себя «квазимодо». Но не его внешность или идейные и творческие разногласия были причиной постоянных издевок со стороны современников и писателей. Дело было в его поведении.

В писательском кругу в то время многие воспринимали его как человека, который пишет сентиментальную бульварную прозу и криминальные истории, а считает себя при этом настоящим гением. Эпитеты, которыми его награждали: «раздражительный», «неуверенный», «настоящий псих» и «жалко-самолюбивый человек». Его не любили многие знакомые писатели, и общей претензией была: Достоевский считает себя лучше остальных писателей и требует к себе особого отношения. 

Николай Некрасов и Иван Тургенев прозвали его «рдеющим прыщом» на носу литературы. Тургенев также распространил слух, что якобы Достоевский требовал выделить роман «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» золотой каймой. Это был всего лишь вымысел, но все поверили. Так органично это вписывалось в его образ. 

Вердикт: Правда 

Легенда 3. Достоевский был педофилом 

Ф. М. Достоевский. Начало 1860-х гг.

Ф. М. Достоевский. Начало 1860-х гг.

И.А.Гох

Литературный критик Николай Страхов, который считался другом Достоевского, в письме ко Льву Толстому от 23 ноября 1883 года жаловался, что не может написать хорошую рецензию на Достоевского, потому что знает о нем слишком много дурных подробностей. «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка», - писал критик. 

Толстой на это никак не отреагировал, он вообще избегал личного знакомства с Достоевским, но высоко ценил его творчество. После смерти Достоевского, его вдова начала яростно опровергать историю совращения маленькой девочки, отмечая, что этот эпизод был в черновых материал к роману «Бесы», то есть вымысел. Однако долгое время эта сплетня имела популярность. 

Позже выяснилось, что Страхов имел мотив очернить репутацию писателя. После смерти Достоевского в 1881 году Страхова пригласили разбирать его архив, где он наткнулся на нелицеприятную запись о себе в записных тетрадях. Достоевский называл его абсолютно беспринципным человеком, «готовым продать все и вся». Как отметила исследовательница Лия Розенблюм, Страхов понимал, что этот текст когда-нибудь будет опубликован, как и переписка Толстого. Так появился план долгосрочной мести - и Страхов не прогадал: переписка Толстого была опубликована в 1910-х годах, а записная тетрадь Достоевского - лишь в 1970-х. Целых 60 лет Страхова никто не мог обвинить во лжи. 

Вердикт: Неправда

Легенда 4. Его приговорили к смертной казни, но помиловали за пару минут до расстрела  

Инсценирование казни на Семёновском плацу

Инсценирование казни на Семёновском плацу

Б. Покровский

Сейчас бы сказали, что Достоевский занимался распространением экстремистской литературы, призывающей к свержению власти в стране. За это его и приговорили к смертной казни вместе с другими заговорщиками. 

Речь идет о кружке петрашевцев (назван так в честь мыслителя Михаила Буташевича-Петрашевского, у которого проходили эти встречи), где состоял молодой Достоевский. Немногие петрашевцы действительно имели целью устроить революцию; большинство лишь изучали и пропагандировали социально-утопические мысли 19 века (за что их называли «коммунистами»), а также говорили о безобразии крепостного права, цензуры и продажности чиновников. Многие петрашевцы были литераторами, писателями, учеными и студентами. Но именно за «попытку» свержения власти кружок разогнали. Его главу обвинили в «замысле на ниспровержение государственного устройства», а Достоевского и еще 19 человек - в том, что они распространяли копии критического по отношению к власти письма Виссариона Белинского к Николаю Гоголю. Вдобавок, никто из них не донес о собрании, где один петрашевец читал свое сочинение с рекомендациями, как свергнуть царя.

Осужденных привезли на площадь, чтобы расстрелять, и начали выводить к столбам по трое. Достоевский ждал своей очереди, он был шестым. Однако все это был лишь спектакль для запугивания, потому что уже было готово императорское помилование и решение заменить казнь на другие наказания. Кому-то уже успели завязать глаза и отдать приказ целиться. А потом объявили отбой. Это переживание на «краю смерти» Достоевский потом описал в «Дневнике писателя»: «Почти все приговоренные были уверены, что он [приговор] будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». 

Вердикт: Правда

Легенда 5. Достоевский ненавидел евреев 

Федор Достоевский

Федор Достоевский

Константин Шапиро/Российская национальная библиотека

О евреях Достоевский писал часто, а общие выводы подвел в «Дневниках писателя». Но поскольку к евреям у него накопилось много претензий, порой в весьма резких выражениях, многие записывали его в ряды антисемитов (справедливости ради, претензии Достоевского сыпались не только в адрес евреев, но и поляков, французов, немцев и других народов, поскольку он однозначно относился с любовью только к «русскому народу-богоносцу»).

В тексте «Еврейский вопрос» он разъяснил свою позицию: он не мог думать о проблемах еврейского народа, когда слишком многие люди в стране находились в таких же, а то в худших условиях. Он имел в виду, в частности, жалобы евреев, что они лишены свободного местожительства (в Российской империи им разрешали жить только в определенных местах), в то время как двадцать три миллиона русских были тогда крепостными и жили в более тяжелых условиях. Он с неприятием относился к еврейским предпринимателям, которые захватывали прессу и вели антирусскую пропаганду, и не менее резко отзывался о русских либералах, которые «ползали на коленях перед Западом» и пренебрежительно относились к своей стране.

Статью он закончил пожеланием «полного расширения прав еврейского племени», но при условии «принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению».

В его переписке с русским публицистом Аркадием Ковнером он пишет: «Я вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был! Но уж 40-вековое, как вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей их истории, не формулироваться в разные  status in statu [государство в государстве]».

Вердикт: Неправда

Легенда 6. Сбежал от умирающей жены с любовницей за границу 

Мария Дмитриевна Достоевская

Мария Дмитриевна Достоевская

Всеобщее достояние

Его первую жену, Марию, современники описывали как стройную, «довольно красивую» блондинку, отдельно отмечая ее «страстность, экзальтированность, живость и впечатлительность». Они поженились, когда писателю было 34 года, и брак формально продлился восемь лет. Однако фактически совместное проживание продлилось недолго: почти сразу они начали жить отдельно - не только в разных домах, но порой и в разных городах; и у каждого из них были связи на стороне. 

Начался разлад с того, что в свадебном путешествии у Достоевского случился эпилептический припадок. До этого врачи говорили ему, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменой образа жизни. На этот раз доктор высказался однозначно - это эпилепсия (падучая). «Если бы я наверное знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился», - писал он позже в письме к брату.

Достоевский действительно отправился в первую заграничную поездку в 1862 году без жены. И на тот момент она была уже больна туберкулезом. Но все 1860-е годы (она скончалась в 1864-м) он пытался облегчить страдания жены, возил ее по врачам из одного города в другой, нанимал сиделок и был с ней в последние минуты жизни.

Впоследствии писатель признался: «Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо… Это самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, кого я знал за всю жизнь».  

Вердикт: Неправда

Легенда 7. Был почти нищим 

Федор Достоевский

Федор Достоевский

А.О. Бауман

Достоевский зарабатывал преимущественно писательским трудом, и гонорары за публикации в журналах получал скромные. Он совсем не умел зарабатывать или хотя бы разумно копить деньги. К тому же его финансовое положение сильно подтачивала и игровая зависимость.

Положение особенно усугубилось после смерти его первой жены. Вслед за ней скончался и его брат Михаил, с которым Достоевский выпускал журнал «Время», потратив на это солидную сумму. Когда журнал закрыли из-за неблагонадежной статьи, Федору пришлось самостоятельно разбираться со всеми финансовыми трудностями и долговыми обязательствами. При этом он продолжал играть (и почти всегда проигрывать). Уже будучи в браке со второй женой, Анной, ему пришлось продать их обручальные кольца и свадебное платье, когда в очередной раз нужно было платить по долгам. 

Вердикт: Правда 

Легенда 8. Он написал роман за 26 дней 

Ф.М. Достоевский. 1872

Ф.М. Достоевский. 1872

В.Я. Лауфферт

Бедность толкала писателя на экстремальные меры. В 1866 году он ради аванса заключил контракт с издателем Федором Стелловским на абсолютно кабальных условиях. Контракт обязывал его до 1 ноября того же года написать для Стелловского новый роман. Если писатель не укладывается в срок, все права на произведения, написанные им в ближайшие 9 лет, переходят Стелловскому, и тот может издавать их где угодно и как угодно, не выплачивая вознаграждений Достоевскому.

Работала шла туго, приступы эпилепсии на нервной почве усиливались. В конце-концов, Достоевский нанял стенографистку, которой он надиктовывал роман. Ей стала 20-летняя Анна  Сниткина (его будущая вторая жена). Вдвоем они работали над 400-страничным романом «Игрок» - о том, что больше всего мучило писателя в тот момент. И написали его всего за 26 дней, за три дня до дедлайна.

Вердикт: Правда 

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