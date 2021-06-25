8 популярных легенд о Достоевском

Правда ли, что Достоевский написал один из лучших своих романов за 26 дней и был помилован за 10 минут до расстрела?

Легенда 1. Достоевский был сексуально одержим и ходил в бордели

О беспорядочных половых связях Достоевского было известно всему литературному обществу. Писатель жаловался на собственную распущенность и невозможность взять это под контроль, и в юности обошел едва ли не все бордели Петербурга. В письме к брату 1845 года есть исчерпывающее свидетельство: «Минушки, Кларушки, Марианны и т.п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь». В «Записках из подполья» словами героя он говорит о себе: «Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, со стыдом».

Портрет Фёдора Михайловича Достоевского Константин Трутовский/ Государственный Литературный музей Константин Трутовский/ Государственный Литературный музей

А вот знакомиться с женщинами из приличного общества у него получалось крайне плохо: он моментально робел и мог упасть в обморок, если с ним заговорит красивая дама. Один такой эпизод случился в великосветской салоне, когда его представили одной красавице, после чего, с подачи его друга и литератора Ивана Панаева Достоевский стал героем нескольких издевательских четверостишей и фельетонов. С женщинами, которых он мог «купить», ему было намного проще. Вероятно, это связано с сексуальными предпочтениями писателя - он любил причинять боль и подчинять себе. Из-за этого женщины, у которых он уже бывал, нередко отказывали ему в повторной близости.

Позже ситуация несколько исправилась. Он женился, дважды.

Вердикт: Правда

Легенда 2. Его буллили в писательском кругу

Федор Достоевский Общественное достояние Общественное достояние

«Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица», - говорила про него Авдотья Панаева, писательница, в которую 25-летний Достоевский был безответно влюблен. Сам Достоевский называл себя «квазимодо». Но не его внешность или идейные и творческие разногласия были причиной постоянных издевок со стороны современников и писателей. Дело было в его поведении.

В писательском кругу в то время многие воспринимали его как человека, который пишет сентиментальную бульварную прозу и криминальные истории, а считает себя при этом настоящим гением. Эпитеты, которыми его награждали: «раздражительный», «неуверенный», «настоящий псих» и «жалко-самолюбивый человек». Его не любили многие знакомые писатели, и общей претензией была: Достоевский считает себя лучше остальных писателей и требует к себе особого отношения.

Николай Некрасов и Иван Тургенев прозвали его «рдеющим прыщом» на носу литературы. Тургенев также распространил слух, что якобы Достоевский требовал выделить роман «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» золотой каймой. Это был всего лишь вымысел, но все поверили. Так органично это вписывалось в его образ.

Вердикт: Правда

Легенда 3. Достоевский был педофилом

Ф. М. Достоевский. Начало 1860-х гг. И.А.Гох И.А.Гох

Литературный критик Николай Страхов, который считался другом Достоевского, в письме ко Льву Толстому от 23 ноября 1883 года жаловался, что не может написать хорошую рецензию на Достоевского, потому что знает о нем слишком много дурных подробностей. «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка», - писал критик.

Толстой на это никак не отреагировал, он вообще избегал личного знакомства с Достоевским, но высоко ценил его творчество. После смерти Достоевского, его вдова начала яростно опровергать историю совращения маленькой девочки, отмечая, что этот эпизод был в черновых материал к роману «Бесы», то есть вымысел. Однако долгое время эта сплетня имела популярность.

Позже выяснилось, что Страхов имел мотив очернить репутацию писателя. После смерти Достоевского в 1881 году Страхова пригласили разбирать его архив, где он наткнулся на нелицеприятную запись о себе в записных тетрадях. Достоевский называл его абсолютно беспринципным человеком, «готовым продать все и вся». Как отметила исследовательница Лия Розенблюм, Страхов понимал, что этот текст когда-нибудь будет опубликован, как и переписка Толстого. Так появился план долгосрочной мести - и Страхов не прогадал: переписка Толстого была опубликована в 1910-х годах, а записная тетрадь Достоевского - лишь в 1970-х. Целых 60 лет Страхова никто не мог обвинить во лжи.

Вердикт: Неправда

Легенда 4. Его приговорили к смертной казни, но помиловали за пару минут до расстрела

Инсценирование казни на Семёновском плацу Б. Покровский Б. Покровский

Сейчас бы сказали, что Достоевский занимался распространением экстремистской литературы, призывающей к свержению власти в стране. За это его и приговорили к смертной казни вместе с другими заговорщиками.

Речь идет о кружке петрашевцев (назван так в честь мыслителя Михаила Буташевича-Петрашевского, у которого проходили эти встречи), где состоял молодой Достоевский. Немногие петрашевцы действительно имели целью устроить революцию; большинство лишь изучали и пропагандировали социально-утопические мысли 19 века (за что их называли «коммунистами»), а также говорили о безобразии крепостного права, цензуры и продажности чиновников. Многие петрашевцы были литераторами, писателями, учеными и студентами. Но именно за «попытку» свержения власти кружок разогнали. Его главу обвинили в «замысле на ниспровержение государственного устройства», а Достоевского и еще 19 человек - в том, что они распространяли копии критического по отношению к власти письма Виссариона Белинского к Николаю Гоголю. Вдобавок, никто из них не донес о собрании, где один петрашевец читал свое сочинение с рекомендациями, как свергнуть царя.

Осужденных привезли на площадь, чтобы расстрелять, и начали выводить к столбам по трое. Достоевский ждал своей очереди, он был шестым. Однако все это был лишь спектакль для запугивания, потому что уже было готово императорское помилование и решение заменить казнь на другие наказания. Кому-то уже успели завязать глаза и отдать приказ целиться. А потом объявили отбой. Это переживание на «краю смерти» Достоевский потом описал в «Дневнике писателя»: «Почти все приговоренные были уверены, что он [приговор] будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти».

Вердикт: Правда

Легенда 5. Достоевский ненавидел евреев

Федор Достоевский Константин Шапиро/Российская национальная библиотека Константин Шапиро/Российская национальная библиотека

О евреях Достоевский писал часто, а общие выводы подвел в «Дневниках писателя». Но поскольку к евреям у него накопилось много претензий, порой в весьма резких выражениях, многие записывали его в ряды антисемитов (справедливости ради, претензии Достоевского сыпались не только в адрес евреев, но и поляков, французов, немцев и других народов, поскольку он однозначно относился с любовью только к «русскому народу-богоносцу»).

В тексте «Еврейский вопрос» он разъяснил свою позицию: он не мог думать о проблемах еврейского народа, когда слишком многие люди в стране находились в таких же, а то в худших условиях. Он имел в виду, в частности, жалобы евреев, что они лишены свободного местожительства (в Российской империи им разрешали жить только в определенных местах), в то время как двадцать три миллиона русских были тогда крепостными и жили в более тяжелых условиях. Он с неприятием относился к еврейским предпринимателям, которые захватывали прессу и вели антирусскую пропаганду, и не менее резко отзывался о русских либералах, которые «ползали на коленях перед Западом» и пренебрежительно относились к своей стране.

Статью он закончил пожеланием «полного расширения прав еврейского племени», но при условии «принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению».

В его переписке с русским публицистом Аркадием Ковнером он пишет: «Я вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был! Но уж 40-вековое, как вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей их истории, не формулироваться в разные status in statu [государство в государстве]».

Вердикт: Неправда

Легенда 6. Сбежал от умирающей жены с любовницей за границу

Мария Дмитриевна Достоевская Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Его первую жену, Марию, современники описывали как стройную, «довольно красивую» блондинку, отдельно отмечая ее «страстность, экзальтированность, живость и впечатлительность». Они поженились, когда писателю было 34 года, и брак формально продлился восемь лет. Однако фактически совместное проживание продлилось недолго: почти сразу они начали жить отдельно - не только в разных домах, но порой и в разных городах; и у каждого из них были связи на стороне.

Начался разлад с того, что в свадебном путешествии у Достоевского случился эпилептический припадок. До этого врачи говорили ему, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменой образа жизни. На этот раз доктор высказался однозначно - это эпилепсия (падучая). «Если бы я наверное знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился», - писал он позже в письме к брату.

Достоевский действительно отправился в первую заграничную поездку в 1862 году без жены. И на тот момент она была уже больна туберкулезом. Но все 1860-е годы (она скончалась в 1864-м) он пытался облегчить страдания жены, возил ее по врачам из одного города в другой, нанимал сиделок и был с ней в последние минуты жизни.

Впоследствии писатель признался: «Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо… Это самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, кого я знал за всю жизнь».

Вердикт: Неправда

Легенда 7. Был почти нищим

Федор Достоевский А.О. Бауман А.О. Бауман

Достоевский зарабатывал преимущественно писательским трудом, и гонорары за публикации в журналах получал скромные. Он совсем не умел зарабатывать или хотя бы разумно копить деньги. К тому же его финансовое положение сильно подтачивала и игровая зависимость.

Положение особенно усугубилось после смерти его первой жены. Вслед за ней скончался и его брат Михаил, с которым Достоевский выпускал журнал «Время», потратив на это солидную сумму. Когда журнал закрыли из-за неблагонадежной статьи, Федору пришлось самостоятельно разбираться со всеми финансовыми трудностями и долговыми обязательствами. При этом он продолжал играть (и почти всегда проигрывать). Уже будучи в браке со второй женой, Анной, ему пришлось продать их обручальные кольца и свадебное платье, когда в очередной раз нужно было платить по долгам.

Вердикт: Правда

Легенда 8. Он написал роман за 26 дней

Ф.М. Достоевский. 1872 В.Я. Лауфферт В.Я. Лауфферт

Бедность толкала писателя на экстремальные меры. В 1866 году он ради аванса заключил контракт с издателем Федором Стелловским на абсолютно кабальных условиях. Контракт обязывал его до 1 ноября того же года написать для Стелловского новый роман. Если писатель не укладывается в срок, все права на произведения, написанные им в ближайшие 9 лет, переходят Стелловскому, и тот может издавать их где угодно и как угодно, не выплачивая вознаграждений Достоевскому.

Работала шла туго, приступы эпилепсии на нервной почве усиливались. В конце-концов, Достоевский нанял стенографистку, которой он надиктовывал роман. Ей стала 20-летняя Анна Сниткина (его будущая вторая жена). Вдвоем они работали над 400-страничным романом «Игрок» - о том, что больше всего мучило писателя в тот момент. И написали его всего за 26 дней, за три дня до дедлайна.

Вердикт: Правда