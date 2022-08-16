5 итальянцев, которые блистательно служили России

Никто из иностранцев не внес такого огромного вклада в развитие русской архитектуры, как это сделали итальянцы.

1. Аристотель Фиораванти

Иван III Великий и Аристотель Фиораванти. И.Панов (CC BY-SA 4.0) И.Панов (CC BY-SA 4.0)

Когда в 1475 году итальянский архитектор Аристотель Фиораванти прибыл ко двору московского князя Ивана III, он и представить себе не мог, что домой этот правитель его уже не отпустит.

Уроженцу Болоньи поручили возвести на территории Московского Кремля Успенский собор, ставший впоследствии одним из самых главных православных храмов страны. Строительство началось еще до приезда иностранца, однако из-за ошибок в расчетах и неудовлетворительного качества материала почти достроенный собор рухнул.

Успенский собор на Соборной площади Московского Кремля. Legion Media Legion Media

Раскритиковав работу своих русских коллег, Фиораванти начал все с нуля. Под фундамент были выкопаны нетипичные для Руси глубокие рвы, в которые вбили массивные дубовые сваи. Организовав поблизости производство очень крепкого брускового кирпича, итальянец использовал его для строительства храма наряду с традиционным белым камнем. В 1479 году собор был готов и освящен.

Довольный Иван III поручал своему зодчему работу над стенами и башнями Кремля, Пушечным двором, а также привлекал его к походам на Новгород, Казань и Тверь в качестве военного инженера и начальника артиллерии. Несмотря на желание Фиораванти уехать в Италию, государь всея Руси сделать ему это не позволил, а за попытку сбежать даже держал его одно время в заточении. После 1485 года следы талантливого Аристотеля теряются.

2. Бартоломео Растрелли

Пьетро Антонио Ротари Пьетро Антонио Ротари

Знаменитому архитектору Бартоломео (Варфоломею Варфоломеевичу) Растрелли удалось поработать при семи российских императорах и императрицах, и почти все они относились к нему с большой благосклонностью. Профессиональный расцвет талантливого итальянца пришелся, однако, на эпоху правления Елизаветы Петровны (1741-1762 гг.), для которой он построил 12 дворцов.

Шедевры Растрелли в наши дни можно найти на территории России, Украины и Латвии. Среди наиболее известных из них — Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец в Санкт-Петербурге, а также Мариинский дворец в Киеве, в котором Президент Украины принимает сегодня высоких иностранных гостей.

Большой Петергофский дворец Legion Media Legion Media

Одними дворцами Растрелли не ограничивался. Итальянец строил соборы, церкви, монастыри, а также частные дома по заказу знатных особ. Последние напоминали императорские резиденции, но были меньше их по размеру и скромнее по оформлению.

Воцарившаяся в 1762 году на трон Екатерина II не была большой поклонницей пышности и декоративности барокко и вскоре на посту придворного архитектора заменила Растрелли другим итальянцем — Антонио Ринальди. Проявить себя где-либо еще он так и не сумел и вплоть до своей смерти в 1771 году жил на ту пенсию, что ему назначила императрица.

В одном из последних своих писем Варфоломей Варфоломеевич писал: «Весьма удивительно, что человек столь способный находится в положении столь бедственном. Архитектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются. И все же по делам нашим и воздастся нам».

3. Джузеппе Сарти

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Итальянский композитор, дирижер и педагог Джузеппе Сарти был крайне неординарным человеком. Так, прожив в Дании 20 лет и написав там 24 оперы, он так и не выучил датский язык и использовал при работе подстрочный перевод.

По тому же принципу композитор действовал и в России, куда он прибыл по приглашению Екатерины II в 1784 году. На должности придворного капельмейстера итальянец написал 8 опер, балет и около 30 произведений вокально-хорового жанра, в также поставил спектакль по сочинению самой императрицы под названием «Начальное управление Олега».

Написанные Джузеппе приветственные хоры и монументальные кантаты исполнялись на церемониях и празднествах вплоть до коронации Николая I в 1826 году, а измеренный композитором так называемый «петербургский камертон» (применяемый в практике музыкального исполнительства эталон высоты звука) использовался в России почти целое столетие до 1885 года.

4. Карло Росси

Общественное достояние Общественное достояние

Выдающийся итальянский архитектор Карло (Карл Иванович) Росси создал тот впечатляющий образ Санкт-Петербурга, которым сегодня могут любоваться туристы и жители культурной столицы России.

По-началу российские власти не верили в молодого архитектора, только что окончившего Флорентийскую академию изящных искусств. Предложенный им в 1804 году план переустройства набережной Адмиралтейства они сочли легкомысленным и отправили итальянца работать художником на фарфоровый завод.

Отличавшийся упорством Росси не сдался и после двух лет на заводе вновь занялся архитектурой, построив несколько зданий в Твери и Москве. Вернувшись в столицу Российской империи, он вскоре добился назначения на должность главного архитектора петербургского Комитета для строений и гидравлических работ, что позволило ему приступить к масштабной застройке города.

Здание Главного штаба с триумфальной аркой. Legion Media Legion Media

На счету итальянца такие грандиозные проекты, как живописный дворцово-парковый комплекс на Елагином острове, Михайловский дворец, здание Главного штаба с триумфальной аркой на Дворцовой площади, а также здания Сената и Синода на Сенатской.

Во время работы над Александринским театром в 1827 году Росси разработал уникальные металлические конструкции перекрытий, однако в итальянца вновь не поверили. Обеспокоенная таким новаторством комиссия немедленно остановила строительство.

Не теряя времени, Карл Иванович написал министру Императорского двора князю Петру Волконскому письмо, в котором утверждал, что «в случае, когда бы в помянутом здании от устройства металлических крыш произошло какое-нибудь несчастие, то в пример для других пусть тот же час меня повесят на одной из стропил театра». Было решено построить модель и провести испытания с нагрузкой, которые перекрытия Росси в итоге блестяще выдержали.

5. Джованни Дельпоццо

Пересекая реку. Франц Рубо Франц Рубо

Далеко не все итальянцы в России трудились исключительно на ниве культуры. Военные специалисты с Аппенинского полуострова поступали на службу русским царям начиная с 15 века. Одним из них стал тосканец Джованни (Иван Петрович) Дельпоццо, вступивший в русскую армию волонтером в 1775 году.

Спустя 20 лет отличной службы полковник Дельпоццо обратился к императору Павлу с какой-то личной просьбой, которую последний счел «неприличной» и отправил итальянца в отставку. Иван Петрович обосновался в одной из кавказских крепостей на реке Терек, где уже готовился встречать безрадостную старость, однако, помогло несчастье.

Дельпоццо захватили в плен горцы и отпустили лишь спустя год после уплаты выкупа. За перенесенные страдания итальянец был возвращен на службу генерал-майором и назначен приставом кабардинского народа, в чьи обязанности входило всяческими способами привлекать на сторону России влиятельных горцев, а также ссорить их между собой. Слишком мягкая и осторожная политика тосканца, тем не менее, пришлась не по нраву руководству, которое в 1810 году перевело его на должность начальника Владикавказского округа.

Получив в подчинение крепость и гарнизонный полк, Иван Дельпоццо проявил себя куда лучше. Он немало преуспел в повышении безопасности проходившей через Главный Кавказский хребет стратегически важной Военно-Грузинской дороги. Кроме того, именно его усилиями в русское подданство перешли ингушские племена из верховьев реки Сунжи, еще недавно отличавшиеся по отношению к империи крайней враждебностью.