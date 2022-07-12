5 французов, которые блистательно служили России

Одни из них защищали Россию от Наполеона и Гитлера. Другие внесли ценный вклад в развитие русской культуры.

1. Луи Каравак

Общественное достояние Общественное достояние

Французский художник Луи Каравак впервые прибыл в Россию в 1716 году по приглашению царя Петра I «для исполнения портретов и баталий». Контракт был заключен на три года, однако в итоге уроженец Марселя решил остаться здесь навсегда.

Диапазон творчества Каравака был весьма широк: он изображал батальные сцены из Северной войны против Швеции, занимался декорированием царских резиденций и даже писал иконы для православных церквей. Визитной карточкой художника, однако, стала портретная живопись.

Кисти француза принадлежат многочисленные портреты русских монархов и членов их семей, поражавшие современников необыкновенном сходством и тонкой прорисовкой деталей. Кроме того, Луи Каравак подготовил целый ряд русских художников и организовал первую в России школу рисования обнаженной натуры.

2. Арман-Эммануэль де Виньеро дю Плесси де Ришелье

Томас Лоуренс Томас Лоуренс

Потомок знаменитого кардинала Ришелье Арман-Эммануэль де Виньеро дю Плесси де Ришелье был вынужден бежать из Франции после революции 1789 года. Оказавшись в Российской империи, он практически сразу же отправился на войну против Османской империи.

22 декабря 1790 года герцог Ришелье участвовал в успешном штурме считавшейся неприступной турецкой крепости Измаил, и за свою храбрость был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и золотой шпагой. «Я люблю людей с достоинствами, а потому и желаю ему всего хорошего, хотя и не знаю его лично», — писала тогда по поводу мужественного француза императрица Екатерина II.

В дальнейшем французский аристократ немало послужил как самой императрице, так и ее внуку императору Александру I на военных и гражданских должностях: участвовал в войнах против Наполеона, был генерал-губернатором Новороссии (Северное Причерноморье), а также градоначальником Одессы, внеся огромный вклад в процветание и благополучие этого города. В честь Ришелье здесь позже будут охотно называть улицы, учебные учреждения, алкогольные напитки и даже футбольные клубы.

Так много сделавший для России французский аристократ вернулся на родину в 1814 году. Желая выразить ему свою благодарность, император Александр I поспособствовал тому, чтобы король Людовик XVIII именно его назначил на должность премьер-министра страны.

Известие о смерти герцога в 1822 году весьма опечалило русского царя. «Я оплакиваю герцога Ришелье, как единственного друга, говорившего мне правду. Он был образцом чести и правдивости», — заявил тогда Александр французскому послу в Петербурге графу де Ла Ферронне.

3. Гийом-Эмманюэль Гиньяр граф де Сен-При

Джордж Доу Джордж Доу

Как и многим другим представителям аристократии, Великая французская революция принесла Гийому-Эмманюэлю Гиньяру графу де Сен-При лишь страдание и разорение, лишив при этом родины.

Всю свою жизнь Гийом-Эмманюэль посвятил борьбе со своими бывшими соплеменниками за возвращение во Франции «старых порядков» и династии Бурбонов. Одно время граф служил в сформированном из французских эмигрантов корпусе принца Конде, однако по-настоящему его военные таланты раскрылись в армии Российской империи.

В несчастливой для русских и австрийских войск битве при Аустерлице 2 декабря 1805 года Гийом-Эмманюэль во главе лейб-гвардии Егерского батальона хладнокровно оборонял селение Блазовиц и одним из последних отступил с поля боя. В дальнейшем граф принял участие в десятках сражений против армии Наполеона на территории России и Европы и был отмечен многочисленными наградами, включая золотую шпагу «За храбрость» с алмазами.

Когда в начале 1814 года русская армия вступила на территорию Франции, генерал-лейтенант Гийом-Эмманюэль Гинья граф де Сен-При как никогда был близок к осуществлению своей мечты. Однако увидеть падение наполеоновской Франции ему было не суждено — 13 марта в ходе сражения при Реймсе он был тяжело ранен и вскоре скончался.

4. Анри Луи Огюст Рикар де Монферран

Евгений Плюшар Евгений Плюшар

Делом всей жизни французского архитектора Анри Луи Огюста Рикара де Монферрана стало строительство Исаакиевского собора — самого большого православного храма Санкт-Петербурга и одного из главных символов города. Из сорока одного года, которые француз прожил в России, сорок лет он посвятил созданию этого монументального сооружения.

Другим грандиозным проектом архитектора стала Александровская колонна на Дворцовой площади, воздвигнутая по указанию царя Николая I в честь русской победы над Наполеоном. Долгое время горожане опасались, что постройка упадет им на головы, и обходили ее на почтительном расстоянии. Чтобы развеять эти страхи, Монферран стал ежедневно гулять вокруг колонны со своей собачкой и придерживался этой традиции до конца жизни.

В 1836 году талантливый француз руководил работами по подъему из земли 200-тонного Царя-колокола. Этот гигант, никогда не использовавшийся по назначению, целый век провалялся в яме на территории московского Кремля. Колокол, который удалось поднять со второй попытки, установили на постамент рядом с колокольней Ивана Великого. Там он находится и в наши дни.

5. Марсель Альбер

Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Далеко не все французские военные сложили оружие после того разгрома, что Франция претерпела в 1940 году. Последователи генерала Шарля де Голля продолжили борьбу с ненавистным врагом на других фронтах, в том числе и на Восточном.

В СССР французские летчики на советских самолетах сражались с немцами в составе авиаполка «Нормандия — Неман». Самым эффективным из них стал уроженец Парижа Марсель Альбер.

Сослуживцы отмечали, что Альбер в схватках с врагом был храбр, настойчив и всегда действовал тактически грамотно. В полку не было летчика, который бы раньше Марселя замечал противника в воздухе.

На счету удостоенного звания Героя Советского Союза Марселя Альбера — 23 воздушные победы, 15 из которых были одержаны в группе. Титул лучшего французского летчика Второй мировой войны он уступил лишь воевавшему в составе Королевских ВВС Пьеру Клостерману. Тот сбил 33 самолета противника (19 лично и 14 в составе группы).