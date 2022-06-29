5 шотландцев, которые блистательно служили России

На родине они были вынуждены переносить разные невзгоды, а также давление ненавистных англичан. Русские предложили им высокие чины, благосостояние и возможность поучаствовать в создании великой империи.

1. Александр Лесли

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Шотландец Александр Лесли за свою жизнь трижды поступал на русскую службу: в 1618-м, 1630-м и 1647-м годах. В последний раз он решил обосноваться здесь навсегда.

Человек безудержной храбрости, Лесли обладал весьма взрывоопасным нравом. Так, в ходе осады польского Смоленска в 1633 году полк «иноземного строя» под его командованием спас полк другого наемника полковника Томаса Сандерсона от полного разгрома со стороны крылатых гусар. Это не помешало шотландцу чуть позже хладнокровно застрелить спасенного им коллегу прямо на военном совете, обвинив того в предательстве.

Александр Лесли был не только талантливым предводителем, но и способным рекрутером. Еще до начала Смоленской войны ему удалось привлечь на русскую службу свыше четырех с половиной тысяч наемников, которыми укомплектовали четыре «немецких» полка.

Третий раз шотландец прибыл в Россию по приглашению царя Алексея Михайловича — тот очень рассчитывал на его помощь в деле модернизации своей армии. Однако, вскоре недовольные иностранным засильем бояре устроили «солдатам удачи» травлю, и Лесли был в их списке под первым номером.

Наемника обвинили в том, что он плевал на алтарь в православной церкви, стрелял из пистоля в крест, заставлял русских слуг есть собачье мясо, а его жена топила печь иконами. Избежать смерти Александру помог царь. Он предложил своему протеже и его офицерам принять православие, на что те радостно согласились.

Александр Лесли оф Крихи стал Авраамом Ильичом Лесли и еще долгие годы служил царю на военном поприще. В 1654 году он стал первым человеком в русской истории, получившим чин генерала.

2. Патрик Гордон

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В 1661 году 26-летний шотландский «солдат удачи», за спиной которого было участие в бесчисленном количестве битв в составе разных европейских армий, поступил на русскую службу. Столь далекая от его родного острова страна стала для него второй родиной, которой он посвятил все оставшиеся годы своей жизни.

Близкий друг и верный сподвижник царя Петра I Гордон приложил немало сил для модернизации русской армии. Блестящий военный специалист, он занимался обучением Семеновского и Преображенского полков, сформированных по западноевропейскому образцу. Именно с его подачи их стали именовать гвардией.

Шотландец и сам вел войска в бой в ходе Азовских походов против турок 1695 и 1696 годов, целью которых было пробить для России выход к Черному морю. Кроме того, он помогал царю создавать флот и стал первым русским контр-адмиралом (шаутбенахтом).

Патрик Гордон много сделал для того, чтобы его новая родина стала мощной империей, но не дожил до того дня, когда это действительно произошло. Он умер в 1699 году в возрасте 64 лет буквально накануне начала Северной войны, в которой Россия разгромила Швецию и заняла ее место в круге великих держав Европы.

3. Яков Брюс

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Еще один шотландский сподвижник Петра I Яков (при рождении Джеймс) Брюс принадлежал к знатному роду Брюсов, видным представителем которого был борец за независимость Шотландии король Роберт I.

Брюс помогал царю на многих поприщах, но главным делом для шотландца стало служение «богу войны» — артиллерии. Введя единообразие в изготовлении орудий и снарядов, разрабатывая новые образцы вооружения, неустанно работая над увеличением надежности, мощи и дальности стрельбы орудий, а также совершенствуя принципы подготовки артиллеристов, он смог поднять артиллерийское дело в России на высочайший уровень. Осады шведских крепостей в ходе Северной войны стали тому ярким подтверждением.

Один из наиболее образованных людей своего времени (при этом за счет самообразования), Яков Брюс проявил себя не только как военный, но и как ученый. Он составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый печатный русский учебник по геометрии и «Карту земель от Москвы до Малой Азии».

На последнем этаже Сухаревской башни в Москве неутомимый шотландец открыл первую в России астрономическую обсерваторию, где размещались телескопы до 20 метров длиной. Суеверные москвичи были уверены, что иноземный чернокнижник занимается там колдовством, алхимией и изготавливает эликсир молодости. А по ночам он взлетает с башни на своей железной птице и кружит над городом.

4. Самуил Грейг

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В ночь с 6 на 7 июля 1770 года ударная группа из нескольких брандеров под командованием капитана Самуила Грейга вошла в Чесменскую бухту и смело атаковала многочисленный турецкий флот. Успех был полный: в огне погибло 15 из 16 линейных кораблей противника, 6 фрегатов, а также 11 тысяч солдат и моряков. Эта победа во многом определила удачный для России исход войны против Османской империи 1768-1774 гг., по итогам которой она прочно закрепилась на побережье Черного моря.

«Контр-адмиралу Грейгу вы имеете объявить всемилостивейшее наше благоволение, и, в силу вашего об нем засвидетельствования о его отменных качествах и храбрости, жалуем кавалерию Св. Георгия 2 класса, которую он имеет на себя наложить», — писала императрица Екатерина II главнокомандующему флотом графу Алексею Орлову. Удостоенный адмиральского звания шотландец стал первым моряком, кому была вручена эта высокая награда.

17 июля 1788 года Грейг в ходе Гогладского сражения сорвал планы шведов установить господство на Балтийском море и захватить Санкт-Петербург. К сожалению, этот военный успех стал для адмирала последним. Вскоре он заболел брюшным тифом и несмотря на то, что Екатерина II направила к нему своего лучшего лейб-медика (тоже шотландца) Джона Роджерсона, скончался. «Великая потеря, государственная потеря!» — произнесла тогда императрица.

5. Чарльз Камерон

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Далеко не все шотландцы направлялись в Россию, чтобы воевать. Архитектор Чарльз Камерон прибыл сюда, чтобы творить.

Камерона в Российскую империю в 1779 году пригласила лично императрица Екатерина II. «Сейчас я устроилась с мистером Камероном; родом шотландец, якобит по убеждениям, большой рисовальщик, воспитанный на классических образцах, он получил известность благодаря своей книге об античных банях», — писала она в личной переписке.

Matthias Kabel (CC BY-SA 3.0) Matthias Kabel (CC BY-SA 3.0)

В последующие годы архитектор занимался преображением императорской резиденции в Царском Селе. Его усилиями здесь были созданы Китайская деревня, Холодная баня, Висячий сад и Пандус, а также галерея, названная позже в его честь. В Царскосельском дворце шотландец работал над интерьерами личных комнат Екатерины II, Арабескового и Лионского залов.

В царской резиденции в Павловском селе (ныне город Павловск) по проекту Чарльза Камерона был построен Большой дворец. Рядом с ним архитектор соорудил «Колоннаду» (позже известную как «Павильон трех граций») — шестнадцати колонный портик со статуями Аполлона и Минервы, где часто любил отдыхать император Павел I.