Как русские и англичане узнали друг о друге?

Англия и Россия не всегда были непримиримыми конкурентами на мировой арене. В самом начале их взаимоотношения были вполне близкими и добросердечными.

Вплоть до Нового времени контакты между Россией и «туманным Альбионом» были эпизодическими и непродолжительными. Около 1074 года смоленский князь Владимир Мономах женился на дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II Гите Уэссекской, однако в последующие столетия подобных ярких событий больше не случалось.

Лишь в XVI веке державы по-настоящему открыли друг друга. В 1525 году направлявшееся в Мадрид русское посольство во главе с князем Иваном Засекиным заглянуло по пути в Испанию в Лондон, а спустя 30 лет уже английские моряки высадились на русской земле.

Нежданные гости

Целью направленной в 1553 году королем Эдуардом VI в Северный Ледовитый океан флотилии была, тем не менее, отнюдь не загадочная Московия. Англичане искали здесь альтернативный путь в Индию и Китай.

Экспедиция Ричарда Ченслера 1553 г. В.Косов (CC BY-SA 4.0) В.Косов (CC BY-SA 4.0)

Экспедиция, однако, провалилась. В результате бури два корабля оказались на побережье безлюдного Кольского полуострова, где их команды приняли роковое решение переждать зиму и вскоре погибли.

Кораблю «Эдуард Бонавентура» капитана Ричарда Ченслора повезло куда больше. 24 августа 1553 года он бросил якорь в устье Северной Двины вблизи русского селения Ненокса. Местные жители хорошо знали скандинавских мореходов, а вот англичан видели впервые.

Иноземцев, тем не менее, тепло встретили и отправили к воеводе Феофану Морозову в село Холмогоры, бывшее на тот момент главным русским форпостом в деле освоения Севера. Тот, в свою очередь, организовал их путешествие в столицу государства.

Ричард Ченслор на приеме у Ивана Грозного. Общественное достояние Общественное достояние

«Сама Москва очень велика», — писал Ченслор позже в своих записках: «Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с предместьями. Но она построена очень грубо и стоит без всякого порядка. Все дома деревянные, что очень опасно в пожарном отношении. Есть в Москве прекрасный замок, высокие стены которого выстроены из кирпича. Говорят, что стены эти толщиною в 18 футов, но я не верю этому, они не кажутся такими. Впрочем, я не знаю этого наверно, так как ни один иностранец не допускается к их осмотру…»

Царь Иван IV радушно принял заморских гостей. Далекая Англия вызвала в нем большой интерес: и как торговый партнер, и как возможный политический союзник. В итоге, она стала первой западноевропейской державой, с которой у России появился шанс завязать прочное экономическое сотрудничество.

Первые и единственные

Налаживанием дипломатических и экономических контактов с Россией заинтересовались и в Лондоне, куда Ченслор вернулся в следующем году. Для этих целей в 1555 году была учреждена Московская компания, а сам капитан, написавший книгу «О великом и могущественном царе русском и великом князе Московском», был назначен королевским послом и вновь отправлен ко двору московского государя.

Старый Английский двор. GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Ричард Ченслор прибыл на русский Север в сопровождении агентов Московской компании Джорджа Киллингворта и Ричарда Грея. Трюмы его кораблей были набиты разнообразным товаром: от сукна до пороха и оружия. Россия же могла предложить им дерево, пеньку, кожи и меха.

Как и в прошлый раз встреча с Иваном IV прошла успешно. Англичане получили право вести беспошлинную торговлю в ряде северных русских гаваней (другого «окна в Европу» у России тогда не было). По велению царя, в столице вскоре было открыто представительство Московской компании — Английский двор (здание сохранилось до наших дней).

Те же привилегии от англичан получили и русские торговцы. Вот только воспользоваться ими они никак не могли — Россия на тот момент не обладала морским торговым флотом.

Иван IV отправляет Осипа Непею в Англию. Миниатюра Никоновской летописи. Общественное достояние Общественное достояние

К сожалению, человек, так много сделавший для развития двусторонних отношений между двумя державами, не увидел результатов своих трудов. При возвращении на родину в 1556 году его корабль попал в сильную бурю у берегов Шотландии и затонул вместе со своим капитаном. Интересно, что находившийся на борту царский посланник ко двору Марии Тюдор дьяк Осип Непея чудом спасся и был успешно доставлен в Лондон, где его с почетом приняла королева.

Сумев первыми среди западноевропейских наций пробиться на внутренний рынок России, англичане несколько десятилетий наслаждались эксклюзивным правом торговли с богатой ресурсами державой, расширяя сеть своих контор в ее городах и даже наладив транзитные маршруты для своих товаров через русские земли в Западную Азию.

Англия старалась как можно дольше сохранять такой порядок вещей. Лишь в начале 1580-х годов ей к своему большому неудовольствию пришлось немного подвинуться — на русский внутренний рынок смогли пробиться голландские и французские купцы.