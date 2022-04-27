Как русские и французы узнали друг о друге

До того, как Россия в начале XVIII века вошла в круг великих европейских держав, она мало интересовала Францию.

Русская княжна на троне Франции

О первых контактах русских и французов нам практически ничего не известно — исторические источники хранят на этот счет полное молчание. Однако в XI веке произошло событие, которое ни русские летописи, ни западноевропейские хроники не могли оставить без внимания.

Около 1050 года в Киевскую Русь прибыло посольство от короля Франции Генриха I. Монарх просил руки младшей дочери великого князя Киевского Ярослава Мудрого Анны.

До Генриха «дошла слава о прелестях принцессы… и он был очарован рассказом о ее совершенствах», — отмечал французский историк XVII века Франсуа де Мезере. Однако главная причина сватовства была все-таки политической: Франция хотела заключить союз с могущественной Киевской Русью, чтобы вместе с ней противостоять Священной Римской империи.

Генрих I / Анна Ярославовна. Merry-Joseph Blondel; Илья Томилов (CC BY-SA 4.0) Merry-Joseph Blondel; Илья Томилов (CC BY-SA 4.0)

Анна родила Генриху четверых детей, включая будущего короля Филиппа I. За свою активную помощь церкви, участие в основании монастырей и предоставлении льгот аббатству она даже удостоилась похвалы Папы римского Николая II: «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом».

Династический брак между французским королем и русской княжной хоть и стал ярким событием, но никак не способствовал сближению двух государств. Надежда Генриха на создание военно-политического союза Франции и Киевской Руси так и не реализовалась.

Анна быстро потеряла всякую связь с родиной, и лишь ее привычка подписывать некоторые документы кириллицей свидетельствовала о ее происхождении. Отметив факт замужества, русские летописцы также утратили к судьбе дочери киевского князя всякий интерес.

После смерти супруга в 1060 году, Анна Ярославна вместе с графом Бодуэном Фландрским осуществляла регентство при малолетнем Филиппе, но довольно скоро отошла от дел, выйдя замуж за одного из самых влиятельных феодалов северной Франции — графа Рауля де Крепи.

Обрывочные сведения

В последующие столетия русские и французы практически никак не интересовались друг другом. Первое подробное описание «великой Руси» на французском языке появилось лишь в начале 15 века, и сделал его фландрский рыцарь Жильбер де Ланнуа.

Жильбер де Ланнуа. Общественное достояние Общественное достояние

Воин, дипломат и путешественник, он объездил почти всю Европу, посетил Египет и Сирию. Зимой 1413 года рыцарь прибыл в Новгород, где впервые в жизни испытал на себе настоящий холод: «Когда проезжали по лесам, слышно было, как деревья трескаются и раскалываются сверху донизу от мороза». Познакомился он и с колоритом местной кухни: «Дали мне обед самый странный и самый удивительный из всех, виденных мною когда-либо». На обратном пути в Ливонию Жильбер заехал в Псков.

Периодически Россия фигурировала в сочинениях французских писателей и философов XVI века. Далекая мифическая Московия у Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня и Жана Бодена — эта полудикая страна, где царь обладает безграничной властью, а его мощное огромное войско готово немедленно ринуться в бой по его «краткому, но грозному указу».

Налаживание связей

В конце XVI века французы задумались об установлении с Русским государством торговых отношений. К своему неудовольствию они узнали, что англичане уже не первое десятилетие ведут с русскими активную торговлю.

В 1586 году французские купцы Жан Соваж, Кола и дю Ненель, имея на руках дружественное письмо от короля Генриха III, прибыли в единственный крупный русский порт Архангельск. Местный воевода оказал им гостеприимный прием, угостив крепкой водкой, которая, по их словам, обожгла им все внутренности. После трех кубков им пришлось поднять тост еще и за здоровье царя Федора Иоанновича. В конечном итоге, несмотря на протесты англичан, французам предоставили место для ведения торговли у пристани.

Людовик XIII. Общественное достояние Общественное достояние

В 1615 году во Францию прибыло первое русское посольство под руководством Ивана Кондырева, которое Людовик XIII в сопровождении матери Марии Медичи и супруги Анны Австрийской торжественно принял в Бордо.

Король благосклонно отреагировал на переданное ему предложение русского царя Михаила Федоровича установить дипломатические и торговые отношения и обещал немедленно отправить в Московию свое посольство. Тем не менее, спешить он не стал: французские дипломаты посетили Русское государство с ответным визитом лишь спустя 14 лет.

Куда активнее развитие отношений между двумя государствами пошло в начале XVIII века во время правления Петра I. Сокрушив в ходе Северной войны могущественную Швецию, он ввел Россию в круг великих европейских держав. Игнорировать новоявленную империю Париж теперь попросту не мог.

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