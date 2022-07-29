5 испанцев, которые блистательно служили России

Среди них были известные архитекторы, бесстрашные военные, умелые разведчики и даже претенденты на испанский трон.

1. Хосе де Рибас

Общественное достояние Общественное достояние

На русскую службу потомок знатного каталонского рода Хосе де Рибас поступил по приглашению фаворита императрицы Екатерины II графа Алексея Орлова, с которым он познакомился в Италии в 1769 году. Молодой амбициозный офицер неаполитанской гвардии с радостью принял предложение — ему было тесно на Аппенинском полуострове.

Свою боевую славу храбрый испанец заработал на полях сражений против Османской империи. За участие в успешном штурме считавшейся неприступной крепости Измаил на берегу реки Дунай 22 декабря 1790 года де Рибас был награжден шпагой с бриллиантами и имением с 800 крестьянами.

«Он первый нанес с судов и острова неприятелю удар и во время приступа, командуя тремя колоннами десанта, присутствовал везде, где более надобность требовала, ободрял мужеством своим подчиненных, овладел набережными батареями, принял пленными выше поминаемых неприятелей и в трофеи взятые сто тридцать знамен предоставил ко мне», — писал о «дунайском герое» руководивший штурмом генерал-аншеф Александр Суворов.

В 1794 году Екатерина II поручила Хосе де Рибасу основать город на месте бывшей турецкой крепости Хаджибей. Именно так родилась «жемчужина у моря» Одесса, строительство которой испанец считал самым важным делом своей жизни. В честь него главная улица города носит сегодня имя Дерибасовская.

2. Августин де Бетанкур-и-Молина

Общественное достояние Общественное достояние

Уроженец Канарских островов Августин де Бетанкур считался одним из самых талантливых архитекторов и инженеров начала 19-го столетия. В 1807 году он решил покинуть стремительно погружавшуюся в пучину политического кризиса Испанию и направился в Россию, где был зачислен в свиту «для особых поручений государя императора» Александра I.

«Император и все члены императорской семьи приняли меня с почтением, на которое я не мог ни рассчитывать, ни ожидать», — писал Бетанкур своему брату: «Я сам докладываю ему о делах, которые он мне поручил, и каждый день получаю доказательства того, что он доволен моей службой. Уверяю тебя, что он обращается со мной не как господин со слугой, а как с другом».

Получив полную свободу действий, испанец ярко проявил себя на совершенно различных поприщах: от строительства мостов и церквей до конструирования паровых машин для бумажной промышленности. Именно Бетанкур построил в Санкт-Петербурге первый в России лесопильный завод, а в Москве — знаменитый Манеж, который в наши дни служит одной из главных выставочных выставочных площадок столицы.

3. Хайме де Бурбон

Legion Media Legion Media

Претендент на трон Испании герцог Мадридский и Анжуйский Хайме де Бурбон на Пиренейском полуострове бывал крайне редко. Виной тому были неудачи, которые терпели испанские Бурбоны в борьбе за власть в стране.

Герцог Хайме жил и учился в разных странах Европы, пока в 1896 году не оказался в России, где его ждала блистательная военная карьера. Дослужившийся до звания полковника испанец успел послужить в императорской гвардии, поучаствовать в интервенции Альянса восьми держав в Китай в 1900 году и русско-японской войне 1904-1905 годов.

На поле боя испанский аристократ всегда держался на передовой, демонстрируя безудержную храбрость. В одном из сражений против японской армии генерал Александр Самсонов попробовал вывести герцога с опасного участка, напомнив ему, что его жизнь нужна Испании. «Генерал, если бы я был трусом, я не был бы достоин своей страны!» — ответил ему Хайме де Бурбон.

Королем покинувший русскую службу в 1910 году герцог Мадридский и Анжуйский так и не стал. В последующие двадцать лет он продолжал скитаться по странам Европы, периодически посещая Испанию, пока не окончил свои дни в Париже в 1931 году.

4. Энрике Листер

Legion Media Legion Media

Впервые уроженец Ла-Коруньи Энрике Листер попал в СССР в 1932 году. Коммунистическая партия Испании направила его тогда для прохождения в Москве военной и политической подготовки.

Помимо занятий Энрике участвовал в строительстве столичного метро. «В первый же месяц я завоевал звание ударника, выполнив норму на 132 процента. Ниже этой нормы я никогда не давал, а в последующие месяцы даже превысил ее», — с гордостью писал он в своих мемуарах «Наша война».

В ходе Гражданской войны в Испании Листер занимался формированием народного ополчения и командовал 5-м армейским корпусом республиканской армии. После победы франкистов он вернулся в СССР, где ему вскоре вновь пришлось взяться за оружие.

Под именем Эдуарда Лисицына Листер стойко воевал в рядах Красной Армии против немцев и в итоге дослужился до звания генерал-майора. После окончания войны он переехал в Югославию, а в 1977 году после смерти Франко вернулся в родную Испанию.

5. Африка де лас Эрас Гавилан

Legion Media Legion Media

Более 45 лет родившаяся в испанском Марокко Африка де Лас Эрас Гавилан работала на советские спецслужбы. Сотрудничать с СССР будущий агент «Патрия» (с испанского — «Родина») начала еще в 1937 году в Мадриде в самый разгар Гражданской войны. После разгрома Республики она, как и многие испанцы-коммунисты, оказалась в Москве.

Весной 1942 года окончившая курсы радисток испанка, так долго рвавшаяся на фронт сражаться с немцами, оказалась в разведывательно-диверсионном «отряде Победители». «Мы принимали телеграммы от тридцати боевых групп. Шифровка, передача, прием, расшифровка… У нас почти не оставалось времени для сна. В нашем отряде была железная дисциплина, а между собой мы были спаяны дружбой, как настоящие братья и сестры», — вспоминала Африка.

В 1946 году Африка де лас Эрас Гавилан получила предложение перейти на работу в нелегальное подразделение внешней разведки. Вынужденная оборвать все связи с родными и друзьями, она отправилась в Латинскую Америку где проработала многие годы.

С начала 1970-х годов испанка постоянно жила в Москве, где занималась подготовкой будущих офицеров разведки. До сих пор операции, в которых участвовала «Патрия», находятся под грифом секретности.