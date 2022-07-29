5 испанцев, которые блистательно служили России

На русскую службу потомок знатного каталонского рода Хосе де Рибас поступил по приглашению фаворита императрицы Екатерины II графа Алексея Орлова, с которым он познакомился в Италии в 1769 году. Молодой амбициозный офицер неаполитанской гвардии с радостью принял предложение — ему было тесно на Аппенинском полуострове.
Свою боевую славу храбрый испанец заработал на полях сражений против Османской империи. За участие в успешном штурме считавшейся неприступной крепости Измаил на берегу реки Дунай 22 декабря 1790 года де Рибас был награжден шпагой с бриллиантами и имением с 800 крестьянами.
«Он первый нанес с судов и острова неприятелю удар и во время приступа, командуя тремя колоннами десанта, присутствовал везде, где более надобность требовала, ободрял мужеством своим подчиненных, овладел набережными батареями, принял пленными выше поминаемых неприятелей и в трофеи взятые сто тридцать знамен предоставил ко мне», — писал о «дунайском герое» руководивший штурмом генерал-аншеф Александр Суворов.
В 1794 году Екатерина II поручила Хосе де Рибасу основать город на месте бывшей турецкой крепости Хаджибей. Именно так родилась «жемчужина у моря» Одесса, строительство которой испанец считал самым важным делом своей жизни. В честь него главная улица города носит сегодня имя Дерибасовская.
Уроженец Канарских островов Августин де Бетанкур считался одним из самых талантливых архитекторов и инженеров начала 19-го столетия. В 1807 году он решил покинуть стремительно погружавшуюся в пучину политического кризиса Испанию и направился в Россию, где был зачислен в свиту «для особых поручений государя императора» Александра I.
«Император и все члены императорской семьи приняли меня с почтением, на которое я не мог ни рассчитывать, ни ожидать», — писал Бетанкур своему брату: «Я сам докладываю ему о делах, которые он мне поручил, и каждый день получаю доказательства того, что он доволен моей службой. Уверяю тебя, что он обращается со мной не как господин со слугой, а как с другом».
Получив полную свободу действий, испанец ярко проявил себя на совершенно различных поприщах: от строительства мостов и церквей до конструирования паровых машин для бумажной промышленности. Именно Бетанкур построил в Санкт-Петербурге первый в России лесопильный завод, а в Москве — знаменитый Манеж, который в наши дни служит одной из главных выставочных выставочных площадок столицы.
Претендент на трон Испании герцог Мадридский и Анжуйский Хайме де Бурбон на Пиренейском полуострове бывал крайне редко. Виной тому были неудачи, которые терпели испанские Бурбоны в борьбе за власть в стране.
Герцог Хайме жил и учился в разных странах Европы, пока в 1896 году не оказался в России, где его ждала блистательная военная карьера. Дослужившийся до звания полковника испанец успел послужить в императорской гвардии, поучаствовать в интервенции Альянса восьми держав в Китай в 1900 году и русско-японской войне 1904-1905 годов.
На поле боя испанский аристократ всегда держался на передовой, демонстрируя безудержную храбрость. В одном из сражений против японской армии генерал Александр Самсонов попробовал вывести герцога с опасного участка, напомнив ему, что его жизнь нужна Испании. «Генерал, если бы я был трусом, я не был бы достоин своей страны!» — ответил ему Хайме де Бурбон.
Королем покинувший русскую службу в 1910 году герцог Мадридский и Анжуйский так и не стал. В последующие двадцать лет он продолжал скитаться по странам Европы, периодически посещая Испанию, пока не окончил свои дни в Париже в 1931 году.
Впервые уроженец Ла-Коруньи Энрике Листер попал в СССР в 1932 году. Коммунистическая партия Испании направила его тогда для прохождения в Москве военной и политической подготовки.
Помимо занятий Энрике участвовал в строительстве столичного метро. «В первый же месяц я завоевал звание ударника, выполнив норму на 132 процента. Ниже этой нормы я никогда не давал, а в последующие месяцы даже превысил ее», — с гордостью писал он в своих мемуарах «Наша война».
В ходе Гражданской войны в Испании Листер занимался формированием народного ополчения и командовал 5-м армейским корпусом республиканской армии. После победы франкистов он вернулся в СССР, где ему вскоре вновь пришлось взяться за оружие.
Под именем Эдуарда Лисицына Листер стойко воевал в рядах Красной Армии против немцев и в итоге дослужился до звания генерал-майора. После окончания войны он переехал в Югославию, а в 1977 году после смерти Франко вернулся в родную Испанию.
Более 45 лет родившаяся в испанском Марокко Африка де Лас Эрас Гавилан работала на советские спецслужбы. Сотрудничать с СССР будущий агент «Патрия» (с испанского — «Родина») начала еще в 1937 году в Мадриде в самый разгар Гражданской войны. После разгрома Республики она, как и многие испанцы-коммунисты, оказалась в Москве.
Весной 1942 года окончившая курсы радисток испанка, так долго рвавшаяся на фронт сражаться с немцами, оказалась в разведывательно-диверсионном «отряде Победители». «Мы принимали телеграммы от тридцати боевых групп. Шифровка, передача, прием, расшифровка… У нас почти не оставалось времени для сна. В нашем отряде была железная дисциплина, а между собой мы были спаяны дружбой, как настоящие братья и сестры», — вспоминала Африка.
В 1946 году Африка де лас Эрас Гавилан получила предложение перейти на работу в нелегальное подразделение внешней разведки. Вынужденная оборвать все связи с родными и друзьями, она отправилась в Латинскую Америку где проработала многие годы.
С начала 1970-х годов испанка постоянно жила в Москве, где занималась подготовкой будущих офицеров разведки. До сих пор операции, в которых участвовала «Патрия», находятся под грифом секретности.