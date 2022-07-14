5 секретов неприступного острова-крепости Кронштадт

Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, должен был стать не только новой столицей, но и «окном в Европу», ключевым портом Российской империи. Конечно, его нужно было защищать от возможных нежелательных вторжений с одной стороны, и обеспечить удобный проход торговых судов, с другой. Для этого на острове Котлин примерно в 30 км севернее города, где проходила граница России и Швеции, начали строить целую систему фортификационных сооружений. Так вырос город-крепость, окруженный фортами, который получил название Кронштадт - «Коронный город».
Морской собор.Legion Media
Кронштадт - это небольшой город на острове (сегодня здесь живет около 45 тысяч человек), в центре которого находится морская крепость. Она была заложена в 1723 году и перестраивалась вплоть до начала XX века. Генеральный план города был утвержден лично Петром I, и многие инженерные решения приписывают именно ему.
Внутри крепости можно увидеть комплекс мортирных батарей, оборонительные казармы и земляной ров. Обратите внимание на мостовую у главной площади, где находится Морской Никольский собор. Мостовая сделана из чугуна, что практически не встречается в мире!
Чугунная мостовая.Legion Media
Сама цитадель защищает Кронштадт с запада, севера и востока. А вот на южном берегу острова обустроено пять искусственных гаваней, предназначенных не только для военных, но и для торговых судов. Построены они таким образом, чтобы оградить большие корабли от сильных балтийских ветров.
Ветра и наводнения обрушивались на Кронштадт регулярно, причем настолько сильные, что в 1824 году крепость пришлось отстраивать заново. С тех пор город практически не менялся.
Внутри крепости сейчас историческая экспозиция и сквер.Анна Сорокина
Сейчас из этих гаваней можно отправиться на морскую прогулку по фортам Кронштадта.
В советское время Кронштадт был закрытым городом, куда могли попасть только военные. Сейчас посетить его может любой желающий: остров с Петербургом связывает автомобильная дорога.
План крепости Кронштадт из "Атласа крепостей Российской империи".Общественное достояние
Город окружают 17 фортов, построенных на насыпных островах. Если смотреть сверху, то они как бы выстраиваются в цепочку, преграждая путь к Кронштадту и к Петербургу. Первым появился форт Кроншлот в южной части Котлина - еще в 1704 году, до того, как была построена главная крепость. С этой стороны Финский залив глубже, а значит, и угроза вторжения военных кораблей выше.
Форт Кроншлот.Legion Media
И вот представьте - форт был открыт в мае, и уже в июле отразил первую атаку шведов. Остров Котлин был предметом территориальных споров, и шведам русские военные укрепления не понравились. Второй раз шведская эскадра с 2000 человек предприняла попытку вторжения год спустя - и снова неудачно. Всего два дня потребовалось русским военным, чтобы отбить атаку, и тогда шведы решили форсировать Котлин с северной стороны, думая, что там мелкое дно. В расчетах они ошиблись, потеряв в водах залива около тысячи бойцов, и оставшемуся флоту пришлось возвращаться к себе. А русские продолжили строить форты.
Форт Александр I.Legion Media
На южном фарватере находятся, кроме Кроншлота, форты Петр I, Александр I («Чумной», где проходили разработки вакцины от чумы), Павел I, а также три Южных форта под номерами 1, 2 и 3.
Форт Константин сейчас открыт для посетителей.Анна Сорокина
Север Кронштадта окружен фортами Обручев, Тотлебен, Северными фортами с номерами от 1 до 7. Также есть форты, построенные на окраинах самого острова Котлин: Великий князь Константин на юге и форты Шанец и Риф на севере.
Сегодня большая часть фортов находится в полуразрушенном состоянии, некоторые на реставрации (как «Чумной»), а вот форт Константин открыт для посещений. Кроме казарм и военных сооружений, здесь находится очень примечательный музей маячной службы.
Маяк Толбухин.Legion Media
Залив вокруг Кронштадта - это мель, и чтобы корабли могли проходить, дно здесь искусственно углубляли. Кронштадтский фарватер имеет ширину от 80 до 150 метров и глубину от 11 до 14 метров. Он даже включен в список культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!
Маяк форта Кроншлот.Legion Media
Идти кораблям строго по фарватеру помогают шесть маяков в акватории Кронштадта и еще дюжина навигационных знаков. Они светят в определенном режиме: часть выше, часть ниже, тем самым показывая кораблю путь. Здесь до сих пор работает старейший в России маяк Толбухин, основанный еще в 1719 году на искусственном острове. Его свет виден на расстоянии 19 морских миль.
Вот такого гиганта можно увидеть в музее маячной службы на форте Константин.Анна Сорокина
В России все действующие маяки относятся к военным объектам, и попасть туда туристам нельзя. Однако в музее маячной службы можно увидеть огромные линзы, которые использовались на русских маяках в прошлых веках.
Мареограф у Синего моста, где всегда собираются экскурсии.Анна Сорокина
Вместе с основанием Кронштадта в России начали и измерять уровень моря - эти показания до сих пор важны для составления карт, чтобы корабли не сели на мель. Для измерения используется футшток у Синего моста - он выглядит как чугунная линейка с делениями, на которых, собственно, и показывается уровень. А вот рядом с этим мостом можно увидеть старейший действующий самопишущий футшток - мареограф. Выглядит он как небольшой павильон желтого цвета со шпилем и уютными кружевными занавесками. С 1898 года марограф автоматически фиксирует уровень воды, отмечает приливы и отливы.
А так выглядит сам футшток на опоре моста.Interfase (CC BY-SA 4.0)
Именно от нуля кронштадского футштока измерялись высоты «над уровнем моря» в СССР (сейчас в России для вычислений используется система «нормальных высот», которая предполагает рассчет по специальным формулам, а вот в странах Балтии осталась прежняя).
Петровский док.Blindpew100 (CC BY-SA 4.0)
Еще одно удивительнейшее сооружение Кронштадта - это Петровский док (там строят или ремонтируют корабли). Строительство по чертежам Петра I продолжалось 30 лет и завершилось в 1752 году, спустя 27 лет после его смерти. Говорят, что император взял идею самого дока у голландцев и англичан, но очевидно, что он ее очень сильно модифицировал.
Во-первых, док огромный: он может вместить целых десять кораблей сразу. Во-вторых, у него просто невероятная скорость сброса воды (воду в доках сбрасывают, когда надо получить доступ к подводной части корабля для ремонта), которой в Европе не было. Тогда доки осушались как минимум неделю, а то и месяц, а Петровскому нужны были всего сутки, так как вода сначала уходила в сливной бассейн ниже уровня дока, а уже оттуда - в море. Это в несколько раз уменьшало время простоя корабля.
Одну любопытную деталь Петровского дока недавно подметили туристы и блогеры. Вы наверняка слышали о полигональной кладке Мачу-Пикчу в Перу, но оказывается, похожую технологию применили и русские каменщики при строительстве стен дока и на самой крепостной стене. Такая работа требует колоссального труда, а выполняют ее в дальних углах бассейна, которые редко кто видит. Зачем это было нужно, как думаете?
Фрагмент крепостной стены.Yandex Maps
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