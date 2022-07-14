5 секретов неприступного острова-крепости Кронштадт

Гигантские доки, система оборонительных фортов, самопишущий прибор для измерения уровня моря - в этом городе можно найти невероятные гидротехнические сооружения прошлых веков. И они все еще работают.

Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, должен был стать не только новой столицей, но и «окном в Европу», ключевым портом Российской империи. Конечно, его нужно было защищать от возможных нежелательных вторжений с одной стороны, и обеспечить удобный проход торговых судов, с другой. Для этого на острове Котлин примерно в 30 км севернее города, где проходила граница России и Швеции, начали строить целую систему фортификационных сооружений. Так вырос город-крепость, окруженный фортами, который получил название Кронштадт - «Коронный город».

1. Главная крепость и чугунная мостовая

Морской собор. Legion Media Legion Media

Кронштадт - это небольшой город на острове (сегодня здесь живет около 45 тысяч человек), в центре которого находится морская крепость. Она была заложена в 1723 году и перестраивалась вплоть до начала XX века. Генеральный план города был утвержден лично Петром I, и многие инженерные решения приписывают именно ему.

Внутри крепости можно увидеть комплекс мортирных батарей, оборонительные казармы и земляной ров. Обратите внимание на мостовую у главной площади, где находится Морской Никольский собор. Мостовая сделана из чугуна, что практически не встречается в мире!

Чугунная мостовая. Legion Media Legion Media

Сама цитадель защищает Кронштадт с запада, севера и востока. А вот на южном берегу острова обустроено пять искусственных гаваней, предназначенных не только для военных, но и для торговых судов. Построены они таким образом, чтобы оградить большие корабли от сильных балтийских ветров.

Ветра и наводнения обрушивались на Кронштадт регулярно, причем настолько сильные, что в 1824 году крепость пришлось отстраивать заново. С тех пор город практически не менялся.

Внутри крепости сейчас историческая экспозиция и сквер. Анна Сорокина Анна Сорокина

Сейчас из этих гаваней можно отправиться на морскую прогулку по фортам Кронштадта.

В советское время Кронштадт был закрытым городом, куда могли попасть только военные. Сейчас посетить его может любой желающий: остров с Петербургом связывает автомобильная дорога.

2. Система оборонительных фортов

План крепости Кронштадт из "Атласа крепостей Российской империи". Общественное достояние Общественное достояние

Город окружают 17 фортов, построенных на насыпных островах. Если смотреть сверху, то они как бы выстраиваются в цепочку, преграждая путь к Кронштадту и к Петербургу. Первым появился форт Кроншлот в южной части Котлина - еще в 1704 году, до того, как была построена главная крепость. С этой стороны Финский залив глубже, а значит, и угроза вторжения военных кораблей выше.

Форт Кроншлот. Legion Media Legion Media

И вот представьте - форт был открыт в мае, и уже в июле отразил первую атаку шведов. Остров Котлин был предметом территориальных споров, и шведам русские военные укрепления не понравились. Второй раз шведская эскадра с 2000 человек предприняла попытку вторжения год спустя - и снова неудачно. Всего два дня потребовалось русским военным, чтобы отбить атаку, и тогда шведы решили форсировать Котлин с северной стороны, думая, что там мелкое дно. В расчетах они ошиблись, потеряв в водах залива около тысячи бойцов, и оставшемуся флоту пришлось возвращаться к себе. А русские продолжили строить форты.

Форт Александр I. Legion Media Legion Media

На южном фарватере находятся, кроме Кроншлота, форты Петр I, Александр I («Чумной», где проходили разработки вакцины от чумы), Павел I, а также три Южных форта под номерами 1, 2 и 3.

Форт Константин сейчас открыт для посетителей. Анна Сорокина Анна Сорокина

Север Кронштадта окружен фортами Обручев, Тотлебен, Северными фортами с номерами от 1 до 7. Также есть форты, построенные на окраинах самого острова Котлин: Великий князь Константин на юге и форты Шанец и Риф на севере.

Сегодня большая часть фортов находится в полуразрушенном состоянии, некоторые на реставрации (как «Чумной»), а вот форт Константин открыт для посещений. Кроме казарм и военных сооружений, здесь находится очень примечательный музей маячной службы.

3. Маяки и фарватеры

Маяк Толбухин. Legion Media Legion Media

Залив вокруг Кронштадта - это мель, и чтобы корабли могли проходить, дно здесь искусственно углубляли. Кронштадтский фарватер имеет ширину от 80 до 150 метров и глубину от 11 до 14 метров. Он даже включен в список культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!

Маяк форта Кроншлот. Legion Media Legion Media

Идти кораблям строго по фарватеру помогают шесть маяков в акватории Кронштадта и еще дюжина навигационных знаков. Они светят в определенном режиме: часть выше, часть ниже, тем самым показывая кораблю путь. Здесь до сих пор работает старейший в России маяк Толбухин, основанный еще в 1719 году на искусственном острове. Его свет виден на расстоянии 19 морских миль.

Вот такого гиганта можно увидеть в музее маячной службы на форте Константин. Анна Сорокина Анна Сорокина

В России все действующие маяки относятся к военным объектам, и попасть туда туристам нельзя. Однако в музее маячной службы можно увидеть огромные линзы, которые использовались на русских маяках в прошлых веках.

4. Старейшие приборы для измерения уровня моря

Мареограф у Синего моста, где всегда собираются экскурсии. Анна Сорокина Анна Сорокина

Вместе с основанием Кронштадта в России начали и измерять уровень моря - эти показания до сих пор важны для составления карт, чтобы корабли не сели на мель. Для измерения используется футшток у Синего моста - он выглядит как чугунная линейка с делениями, на которых, собственно, и показывается уровень. А вот рядом с этим мостом можно увидеть старейший действующий самопишущий футшток - мареограф. Выглядит он как небольшой павильон желтого цвета со шпилем и уютными кружевными занавесками. С 1898 года марограф автоматически фиксирует уровень воды, отмечает приливы и отливы.

А так выглядит сам футшток на опоре моста. Interfase (CC BY-SA 4.0) Interfase (CC BY-SA 4.0)

Именно от нуля кронштадского футштока измерялись высоты «над уровнем моря» в СССР (сейчас в России для вычислений используется система «нормальных высот», которая предполагает рассчет по специальным формулам, а вот в странах Балтии осталась прежняя).

5. Петровский док с секретом

Петровский док. Blindpew100 (CC BY-SA 4.0) Blindpew100 (CC BY-SA 4.0)

Еще одно удивительнейшее сооружение Кронштадта - это Петровский док (там строят или ремонтируют корабли). Строительство по чертежам Петра I продолжалось 30 лет и завершилось в 1752 году, спустя 27 лет после его смерти. Говорят, что император взял идею самого дока у голландцев и англичан, но очевидно, что он ее очень сильно модифицировал.

Во-первых, док огромный: он может вместить целых десять кораблей сразу. Во-вторых, у него просто невероятная скорость сброса воды (воду в доках сбрасывают, когда надо получить доступ к подводной части корабля для ремонта), которой в Европе не было. Тогда доки осушались как минимум неделю, а то и месяц, а Петровскому нужны были всего сутки, так как вода сначала уходила в сливной бассейн ниже уровня дока, а уже оттуда - в море. Это в несколько раз уменьшало время простоя корабля.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Одну любопытную деталь Петровского дока недавно подметили туристы и блогеры. Вы наверняка слышали о полигональной кладке Мачу-Пикчу в Перу, но оказывается, похожую технологию применили и русские каменщики при строительстве стен дока и на самой крепостной стене. Такая работа требует колоссального труда, а выполняют ее в дальних углах бассейна, которые редко кто видит. Зачем это было нужно, как думаете?

Фрагмент крепостной стены. Yandex Maps Yandex Maps

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен