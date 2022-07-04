Самые немецкие места в современном Петербурге

Петербургские немцы были вторым по численности народом в городе после русских. И до сих пор здесь осталось множество мест с немецкой историей.

Бродя по Петербургу, часто встречаешь старинные таблички на немецком, которые показывают уровень реки Невы в разные годы, а также и на другие знаки присутствия немцев в городской жизни. Возможно, современным жителям города это покажется странным, но раньше в городе было изрядное число германоязычного населения.

Эта табличка находится недалеко от метро Садовая - в доме, где продуктовый магазин "Дикси", Анна Сорокина Анна Сорокина

Откуда в Петербурге немцы?

Немцы стали приезжать в Россию в середине 18 века по приглашению императрицы Екатерины II, немки по рождению. Они заселяли пустынные земли в Поволжье и южной Сибири, и сегодня именно там еще можно познакомиться с потомками тех самых переселенцев. Многие приезжали и в столицу Российской империи, Санкт-Петербург. Среди них были выдающиеся люди: Петр Паллас, который открыл самого пушистого в мире кота манула и дал ему свое имя (хотя тот не просил), основоположник электротехники Эмилий Ленц, мореплаватель Иван Крузенштерн.

Дом 50 по Английской набережной. Здесь с 1859 по 1862 г. работал в качестве прусского посланника Отто фон Бисмарк. Сергей Смольский/TASS Сергей Смольский/TASS

Долгие годы в Петербурге жили и Отто фон Бисмарк, на тот момент дипломат, и ученый Генрих Шлиман, который нашел Трою, и путешественник Александр фон Гумбольдт, издавший труды об Урале и Сибири для иностранцев. По данным переписи 1897 года, в миллионном Петербурге было зарегистрировано более 50 тысяч немцев - это был самый многочисленный народ после русских. Они занимали высокие государственные и научные должности, то есть были весьма заметными людьми в столице.

Немцы стали покидать Россию в начале XX века - этому способствовали и обе мировые войны, и революции. Сегодня количество немцев в пятимиллионном Петербурге не превышает трех тысяч человек вместе с экспатами.

Церковь Петрикирхе и ее окрестности

Миллионная улица. Legion Media Legion Media

В Петербурге существовали кварталы-слободы, в которых селились люди одной профессии (например, гончары, кузнецы, моряки) или народа. Здесь была греческая, татарская, французская слобода. Немецкая слобода занимала большую часть центра, от Летнего сада до Зимнего дворца с главной улицей Миллионной (в 1738-1783 она называлась Немецкой). Местные жители сохраняли свои традиции, язык, веру.

Петрикирхе в старые времена и сегодня. Общественное достояние; Анна Сорокина Общественное достояние; Анна Сорокина

Сердце немецкого квартала - лютеранская церковь Петрикирхе (собор Петра и Павла) середины XIX века, которую сегодня возглавляет пастор Михаэль Шварцкопф родом из Тюрингии. «У нас очень маленькая церковь, но самостоятельная, и это наша гордость», - говорит Михаэль. Современная община, действительно, небольшая - в церковь ходит постоянно до 500 человек, говорит член общины по связям с общественностью Герхард Ройттер. Герхард проводит для всех желающих экскурсии по церкви, водит в катакомбы и на колокольню - в советское время здесь был бассейн, и восстановленные интерьеры очень впечатляют.

Орган Willi Peter, 2017 г. Foxy9760 (CC0 1.0) Foxy9760 (CC0 1.0)

Петрикирхе привлекает и любителей органной музыки: музыкальный директор церкви Сергей Силаевский приглашает известных артистов и сам часто садится за инструмент (и даже играет старинную европейскую музыку в дуэте с балалайкой). «У нас орган ‘Willi Peter’ 1970-х годов, который приехал к нам в 2017 году из такой же немецкой общины за рубежом, только из Швеции», - говорит Сергей.

Последний звонок в Петришуле. Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Сразу за Петрикирхе располагается Петришуле - первая школа Петербурга. Среди ее известных выпускников - создатель оперы «Борис Годунов» Модест Мусоргский, архитектор Петергофа Николай Бенуа, а также советский поэт Иосиф Бродский.

Президентский физико-математический лицей №239 - Анненшуле. Александр Демьянчук /TASS Александр Демьянчук /TASS

Кроме Петришуле, свои школы были и при Анненкирхе (сейчас это приход финнов, а Анненшуле стала физико-математическим лицеем), Немецкой реформаторской церкви (в советские годы ее перестроили под дом культуры в стиле конструктивизма), и Катеринин-кирхе на Васильевском острове. Здесь же, на Васильевском, можно увидеть самую значительную часть немецкого архитектурного наследия.

Линии вместо улиц

Васильевский остров изначально занимала французская слобода, однако это место было просто невероятно популярно у петербургских немцев. Сама планировка этого острова представляет собой не улицы, а «линии» - дело в том, что на острове планировали прорыть каналы как в Амстердаме, однако каналы получились слишком узкими, и их пришлось засыпать грунтом, а вот «линии» сохранилось. Кстати, второй в России город, где вместо улиц - линии, находится в городе Марксе в Саратовской области, бывшей столице Немецкого Поволжья.

На 1 линии в доме номер 28 жил в 1850-1860 немецкий археолог Генрих Шлиман, почетный гражданин Петербурга, нашедший гомеровскую Трою. На 8 линии находилась фортепианная фабрика Якоба Беккера (после распада СССР производство возобновлено в Германии).

Аптека доктора Пеля и сыновей в Санкт-Петербурге. 7-я линия, 16. Florstein (CC BY-SA 3.0) Florstein (CC BY-SA 3.0)

На Васильевском острове сохранились старейшие медицинские заведения Петербурга. Вообще, среди немцев было так много врачей, что эти слова были одно время практически синонимами. На Васильевском Петр I открыл музей Кунсткамеру, где собраны разные медицинские аномалии. В 1797 году на острове открывается Повивальный институт со школой акушерок, впоследствие получивший имя русского немца Дмитрия Отта.

Перед открытием аптеки-музея истории фармации в доме Пеля после реставрации в 1983 году. Адамович Николай /TASS Адамович Николай /TASS

Здесь же действующая аптека-музей доктора Александра Пеля, первая в городе. О Пеле ходили слухи, что он держит в башне аптеки грифонов и занимается алхимией. Так это или нет, до сих пор непонятно - возможно, разгадать загадки его аптеки предстоит именно вам.