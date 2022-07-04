Самые немецкие места в современном Петербурге

Бродя по Петербургу, часто встречаешь старинные таблички на немецком, которые показывают уровень реки Невы в разные годы, а также и на другие знаки присутствия немцев в городской жизни. Возможно, современным жителям города это покажется странным, но раньше в городе было изрядное число германоязычного населения.
Эта табличка находится недалеко от метро Садовая - в доме, где продуктовый магазин "Дикси",Анна Сорокина
Немцы стали приезжать в Россию в середине 18 века по приглашению императрицы Екатерины II, немки по рождению. Они заселяли пустынные земли в Поволжье и южной Сибири, и сегодня именно там еще можно познакомиться с потомками тех самых переселенцев. Многие приезжали и в столицу Российской империи, Санкт-Петербург. Среди них были выдающиеся люди: Петр Паллас, который открыл самого пушистого в мире кота манула и дал ему свое имя (хотя тот не просил), основоположник электротехники Эмилий Ленц, мореплаватель Иван Крузенштерн.
Дом 50 по Английской набережной. Здесь с 1859 по 1862 г. работал в качестве прусского посланника Отто фон Бисмарк.Сергей Смольский/TASS
Долгие годы в Петербурге жили и Отто фон Бисмарк, на тот момент дипломат, и ученый Генрих Шлиман, который нашел Трою, и путешественник Александр фон Гумбольдт, издавший труды об Урале и Сибири для иностранцев. По данным переписи 1897 года, в миллионном Петербурге было зарегистрировано более 50 тысяч немцев - это был самый многочисленный народ после русских. Они занимали высокие государственные и научные должности, то есть были весьма заметными людьми в столице.
Немцы стали покидать Россию в начале XX века - этому способствовали и обе мировые войны, и революции. Сегодня количество немцев в пятимиллионном Петербурге не превышает трех тысяч человек вместе с экспатами.
Миллионная улица.Legion Media
В Петербурге существовали кварталы-слободы, в которых селились люди одной профессии (например, гончары, кузнецы, моряки) или народа. Здесь была греческая, татарская, французская слобода. Немецкая слобода занимала большую часть центра, от Летнего сада до Зимнего дворца с главной улицей Миллионной (в 1738-1783 она называлась Немецкой). Местные жители сохраняли свои традиции, язык, веру.
Петрикирхе в старые времена и сегодня.Общественное достояние; Анна Сорокина
Сердце немецкого квартала - лютеранская церковь Петрикирхе (собор Петра и Павла) середины XIX века, которую сегодня возглавляет пастор Михаэль Шварцкопф родом из Тюрингии. «У нас очень маленькая церковь, но самостоятельная, и это наша гордость», - говорит Михаэль. Современная община, действительно, небольшая - в церковь ходит постоянно до 500 человек, говорит член общины по связям с общественностью Герхард Ройттер. Герхард проводит для всех желающих экскурсии по церкви, водит в катакомбы и на колокольню - в советское время здесь был бассейн, и восстановленные интерьеры очень впечатляют.
Орган Willi Peter, 2017 г.Foxy9760 (CC0 1.0)
Петрикирхе привлекает и любителей органной музыки: музыкальный директор церкви Сергей Силаевский приглашает известных артистов и сам часто садится за инструмент (и даже играет старинную европейскую музыку в дуэте с балалайкой). «У нас орган ‘Willi Peter’ 1970-х годов, который приехал к нам в 2017 году из такой же немецкой общины за рубежом, только из Швеции», - говорит Сергей.
Последний звонок в Петришуле.Александр Гальперин/Sputnik
Сразу за Петрикирхе располагается Петришуле - первая школа Петербурга. Среди ее известных выпускников - создатель оперы «Борис Годунов» Модест Мусоргский, архитектор Петергофа Николай Бенуа, а также советский поэт Иосиф Бродский.
Президентский физико-математический лицей №239 - Анненшуле.Александр Демьянчук /TASS
Кроме Петришуле, свои школы были и при Анненкирхе (сейчас это приход финнов, а Анненшуле стала физико-математическим лицеем), Немецкой реформаторской церкви (в советские годы ее перестроили под дом культуры в стиле конструктивизма), и Катеринин-кирхе на Васильевском острове. Здесь же, на Васильевском, можно увидеть самую значительную часть немецкого архитектурного наследия.
Реформатская церковь в 1903 и сегодня.«Шерер, Набгольц и Кº», Н. Ольшевский / Архив Александра Одинокова / Russia in photo; Florstein / Free Art License
Васильевский остров изначально занимала французская слобода, однако это место было просто невероятно популярно у петербургских немцев. Сама планировка этого острова представляет собой не улицы, а «линии» - дело в том, что на острове планировали прорыть каналы как в Амстердаме, однако каналы получились слишком узкими, и их пришлось засыпать грунтом, а вот «линии» сохранилось. Кстати, второй в России город, где вместо улиц - линии, находится в городе Марксе в Саратовской области, бывшей столице Немецкого Поволжья.
На 1 линии в доме номер 28 жил в 1850-1860 немецкий археолог Генрих Шлиман, почетный гражданин Петербурга, нашедший гомеровскую Трою. На 8 линии находилась фортепианная фабрика Якоба Беккера (после распада СССР производство возобновлено в Германии).
Аптека доктора Пеля и сыновей в Санкт-Петербурге. 7-я линия, 16.Florstein (CC BY-SA 3.0)
На Васильевском острове сохранились старейшие медицинские заведения Петербурга. Вообще, среди немцев было так много врачей, что эти слова были одно время практически синонимами. На Васильевском Петр I открыл музей Кунсткамеру, где собраны разные медицинские аномалии. В 1797 году на острове открывается Повивальный институт со школой акушерок, впоследствие получивший имя русского немца Дмитрия Отта.
Перед открытием аптеки-музея истории фармации в доме Пеля после реставрации в 1983 году.Адамович Николай /TASS
Здесь же действующая аптека-музей доктора Александра Пеля, первая в городе. О Пеле ходили слухи, что он держит в башне аптеки грифонов и занимается алхимией. Так это или нет, до сих пор непонятно - возможно, разгадать загадки его аптеки предстоит именно вам.
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