Загадочные каменные лабиринты на севере России - что это?

Большой Заяцкий остров – одна из главных достопримечательностей Соловецкого архипелага, которая притягивает туристов со всей страны. Здесь, на берегу Белого моря, вдали от цивилизации, находятся самые крупные в Европе каменные лабиринты - сотни камней, выложенных в форме спирали. Похожие конструкции ученые и местные жители находят в самых разных местах Русского Севера. Кто их сделал и для чего?

Кто построил лабиринты?

Лабиринт II-I веков до нашей эры на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Похожие лабиринты находят по всему миру, однако наибольшее их количество сосредоточено на Соловецких островах (Архангельская область), около 35, причем 14 из них - на Большом Заяцком острове. Кроме этих лабиринтов, здесь нашли сотни курганов, нагромождений из валунов, дольменов, что доказывает, что раньше острова архипелага в Белом море были обитаемы. Известно, что в I тысячелетии до нашей эры на Соловках жили кочевые саамские племена, но они не были их первыми народами - радиоуглеродный анализ предметов показал следы присутствия людей уже в VI-VII тысячелетиях до нашей эры. Лабиринты датируют примерно I-II тысячелетием до нашей эры, то есть, по всей видимости, они были построены до саамов или протосаамов. Впрочем, отдельные каменные узоры могли появиться и позднее.

Умбский лабиринт в Мурманской области. Legion Media Legion Media

Также лабиринты часто находят на островах архипелага Кузова в Карелии и недалеко от города Кандалакша в Мурманской области. Встречаются лабиринты и в некоторых районах Сибири. Все они находятся либо на островах, либо в устьях рек, то есть у воды.

Лабиринт в Карелии на острове Олешин. Legion Media Legion Media

Лабиринты бывают разных типов: с одной спиралью, с двумя, концентрические, с крестообразным пересечением. Диаметр - от 5 до 30 метров. Издалека они не очень заметны, лучше всего видно ссверху. Камни, из которых сложен лабиринт, не закреплены никаким раствором. Сами камни тоже природной формы и большинство без следов обработки.

Что говорят ученые?

Еще один лабиринт из Карелии. Legion Media Legion Media

Описывать северные лабиринты начали в XIX веке, хотя упоминания о таких конструкциях встречаются в середине XVI в отдельных преданиях (одно из самых первых было найдено в записях о переговоров со шведами в 1552 году). Раньше их называли «вавилонами» из-за сложной формы. Вот что пишет врач и член Русского географического общества Александр Елисеев в 1883 году: «По нашему мнению, эти лабиринты, как и другие каменные узоры нашего севера, должны быть отнесены к совершенно оригинальному виду мегалитических построек и могут быть поставлены рядом с кругами кромлехов или простыми каменными кругами без центрального сложения, а также около великорусских курганов…Более или менее определенное положение вавилонов указывает, что они принадлежали одной определенной группе народов. Замысловатая же форма этих сложений имеет, без сомнения, символическое значение или мифическую подкладку; завиток, сложенный из камней, не имеющий конца, по аналогии с символической бесконечной линией других народов арийских и негрийских, может символизировать и бесконечность мира, и змея, т. е. злое начало». Он также говорит, что лабиринты для некоторых северных народов считаются святыми местами.

Соловецкий лабиринт. Legion Media Legion Media

В 1925 году этими лабиринтами заинтересовался этнограф Николай Виноградов, который оказался на Соловках в заключении, но ему позволялось выходить за пределы лагерных стен. Он обследовал несколько островов, очень подробно описав большую часть лабиринтов, и пришел в выводу, что они все разные и по форме, и по ориентации на стороны света, а потому они могли предназначаться для разных целей, как культовых, так и символических. На сегодняшний день это самое подробное научное описание лабиринтов (две его книги 1927 года на русском: первая и вторая).

Лабиринт на Соловках. Legion Media Legion Media

Другой узник Соловков, священник и философ Павел Флоренский в 1930-х высказал предположение, что лабиринты были надгробием, не давая душе вернуться в мир живых. Археологические раскопки опровергли эту версию.

Ритуалы или быт?

Лабиринт на Соловках. Legion Media Legion Media

Ученые до сих пор не знают, для чего предназначены эти лабиринты. Многие современные исследователи считают, что такие сооружения имели ритуальный смысл. Спираль - это один из древнейших символов во всем мире, который встречает в каждой культуре в том или ином виде и особенно часто бывает связан с обрядами, например, инициацией. Так называемые «испытания лабиринтом» были и в древнегреческом эпосе (помните историю о лабиринте Минотавра?), и в средневековой христианской традиции как символ очищения от грехов (они сохранились в соборах Шартра и Амьена во Франции). Проходя по лабиринту, человек прощается со своим прошлым и открывает для себя что-то новое.

Рукотворные лабиринты на Заяцком острове. Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Однако кроме ритуалов, лабиринты, по крайней мере, некоторые из них могли иметь и чисто практический смысл. Советский археолог Нина Гурина, изучив карельские и мурманские лабиринты, предположила, что они предназначались для ловли рыбы. Дело в том, что раньше уровень воды мог быть выше, и такие каменные ловушки «запирали» рыбу, не отвлекая людей от других дел.

Вот, например, в этом видео российские блогеры пытаются повторить каменную ловушку для рыбы по технологии индейского племени Канады - она немного другая по форме, но тоже представляет собой лабиринт. Как они говорят, заняло у них это всего 20 минут.