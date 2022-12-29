Пионеры, Гагарин и Олимпийский мишка: как выглядели советские елочные игрушки (ФОТО)

Девочка украшает елку, 1973.Валерий Шустов /Sputnik
История СССР всегда находила отражение в украшениях для новогодней елки: многие елочные игрушки посвящали событиям своего времени.
В 1930-е елки украшали пионерами и красноармейцами; в 1940-е – игрушками на военную тематику и самодельными украшениями. Далее - овощами, фруктами, животными, космонавтами…
Мы собрали самые интересные советские елочные игрушки всех десятилетий.
С 1929 по 1935 год в СССР было запрещено празднование Нового года и даже украшение елки. Но как только сталинский запрет сняли, пришлось срочно восстанавливать производство елочных игрушек.
Украшения того времени стали в том числе средством пропаганды: елки украшались фигурками пионеров и военных, выпускали шары, посвященные Красной Армии. Нередко использовали гирлянды-флажки с изображениями буденновцев, моряков и разведчиков.
Елочная игрушка Буденовец, 1951-1971.Мешок
Посвящали игрушки не только абстрактным персонажам - например, была выпущена фигура офицера пограничных войск Никиты Карацупы, который задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов и создал собственную школу дрессировки служебных собак.
Елочная игрушка «Пограничник Карацупа с собакой Индусом», 1939.Литфонд
В 1930-е активно развивалось дирижаблестроение, а в 1937 году советский дирижабль побил мировой рекорд по продолжительности полета, пробыв в воздухе 130 часов и 27 минут. Увлечение летательными аппаратами нашло отражение в игрушках – тогда дирижабли делали из картона и папье-маше, а в 1950-х появились стеклянные образцы.
Елочная игрушка, представленная на выставке советских новогодних игрушек в МВЦ "Рабочий и колхозница".Максим Новиков /TASS
Конечно, были распространены игрушки-звезды и украшения с изображением серпа и молота. Даже навершие елки, символизирующее Вифлеемскую звезду, заменили на идеологически правильный вариант в виде Красной звезды.
Агитационная ёлочная игрушка «Красная звезда», стекло, 1930-50 гг.Лавка старины
Во время Второй мировой войны украшения часто посвящали военной тематике: появилась даже игрушка, изображающая собаку-санитара.
Елочная игрушка Собака санитар, 1930 - 1940 гг.Мешок
Елочная игрушка военного времени «Танк», картон, СССР, 1940-е.Лавка старины
Но чаще встречались самодельные игрушки: из-за дефицита их делали из подручных материалов. В тылу раскрашивали перегоревшие лампочки, крутили фигурки из проволоки, а на фронте – раскрашивали гильзы и использовали погоны.
Елочные игрушки из лампочек.Юла
После войны производство вернулось в мирное русло. В 1949-м к 150-летию Александра Пушкина выпустили несколько наборов, посвященных его сказкам “Руслан и Людмила”, “Сказка о царе Салтане” и “Золотая рыбка”.
Елочные игрушки СССР по мотивам Сказки А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» завод стеклянных елочных украшений и оптических изделий 1950-1960гг.Avito
Еще один сказочный набор был посвящен сказке “Чиполлино” Джанни Родари – несмотря на относительную массовость, сегодня полный комплект может стоить более полумиллиона рублей.
Очень популярны были игрушки в виде часов, стрелки которых показывали без пяти минут полночь. Появились и разнообразные шары, фигуры овощей и фруктов.
Елочные игрушки, представленные на выставке советских новогодних игрушек в МВЦ "Рабочий и колхозница" .Максим Новиков /TASS
С 1957-го и все 1960-е дизайнеры игрушек вдохновились запуском первого спутника и полетом Юрия Гагарина в космос. Появились игрушки в виде космонавтов и ракет, вместо звезды на верхушку елки иногда водружали головную часть ракеты.
Елочная игрушка «Космонавт», 1960-е.Андрей Ю. Вуколов (CC BY-SA 3.0)
Елочные игрушки посвященные космосу.Мешок
Елочные игрушки с Винни-Пухом, Пятачком, осликом Иа и Совой появились в 1970-х после премьеры и огромного успеха советского мультика по мотивам книги Алана Милна.
Винни Пух и Пятачок.Мешок
А после проведения в 1980-м Олимпиады в Москве, на советских елках засияли и олимпийский факел, и легендарный мишка — символ тех игр.
Олимпийский мишка.Мешок
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Яндекс Дзене