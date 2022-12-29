Пионеры, Гагарин и Олимпийский мишка: как выглядели советские елочные игрушки (ФОТО)

Мода на винтаж в последние годы захватила и рынок елочных украшений. доставшиеся по наследству советские игрушки русские с удовольствием вешают на елку снова. Есть и коллекционеры, готовые платить за них на аукционах сотни тысяч рублей.

История СССР всегда находила отражение в украшениях для новогодней елки: многие елочные игрушки посвящали событиям своего времени.

В 1930-е елки украшали пионерами и красноармейцами; в 1940-е – игрушками на военную тематику и самодельными украшениями. Далее - овощами, фруктами, животными, космонавтами…

Мы собрали самые интересные советские елочные игрушки всех десятилетий.

Елочные игрушки как средство пропаганды

С 1929 по 1935 год в СССР было запрещено празднование Нового года и даже украшение елки. Но как только сталинский запрет сняли, пришлось срочно восстанавливать производство елочных игрушек.

Украшения того времени стали в том числе средством пропаганды: елки украшались фигурками пионеров и военных, выпускали шары, посвященные Красной Армии. Нередко использовали гирлянды-флажки с изображениями буденновцев, моряков и разведчиков.

Елочная игрушка Буденовец, 1951-1971. Мешок

Посвящали игрушки не только абстрактным персонажам - например, была выпущена фигура офицера пограничных войск Никиты Карацупы, который задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов и создал собственную школу дрессировки служебных собак.

Елочная игрушка «Пограничник Карацупа с собакой Индусом», 1939. Литфонд

В 1930-е активно развивалось дирижаблестроение, а в 1937 году советский дирижабль побил мировой рекорд по продолжительности полета, пробыв в воздухе 130 часов и 27 минут. Увлечение летательными аппаратами нашло отражение в игрушках – тогда дирижабли делали из картона и папье-маше, а в 1950-х появились стеклянные образцы.

Елочная игрушка, представленная на выставке советских новогодних игрушек в МВЦ "Рабочий и колхозница". Максим Новиков /TASS Максим Новиков /TASS

Конечно, были распространены игрушки-звезды и украшения с изображением серпа и молота. Даже навершие елки, символизирующее Вифлеемскую звезду, заменили на идеологически правильный вариант в виде Красной звезды.

Агитационная ёлочная игрушка «Красная звезда», стекло, 1930-50 гг. Лавка старины

Новый год в военное время

Во время Второй мировой войны украшения часто посвящали военной тематике: появилась даже игрушка, изображающая собаку-санитара.

Елочная игрушка Собака санитар, 1930 - 1940 гг. Мешок

Елочная игрушка военного времени «Танк», картон, СССР, 1940-е. Лавка старины

Но чаще встречались самодельные игрушки: из-за дефицита их делали из подручных материалов. В тылу раскрашивали перегоревшие лампочки, крутили фигурки из проволоки, а на фронте – раскрашивали гильзы и использовали погоны.

Елочные игрушки из лампочек. Юла

Расцвет елочных игрушек

После войны производство вернулось в мирное русло. В 1949-м к 150-летию Александра Пушкина выпустили несколько наборов, посвященных его сказкам “Руслан и Людмила”, “Сказка о царе Салтане” и “Золотая рыбка”.

Елочные игрушки СССР по мотивам Сказки А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» завод стеклянных елочных украшений и оптических изделий 1950-1960гг. Avito

Еще один сказочный набор был посвящен сказке “Чиполлино” Джанни Родари – несмотря на относительную массовость, сегодня полный комплект может стоить более полумиллиона рублей.

Очень популярны были игрушки в виде часов, стрелки которых показывали без пяти минут полночь. Появились и разнообразные шары, фигуры овощей и фруктов.

Елочные игрушки, представленные на выставке советских новогодних игрушек в МВЦ "Рабочий и колхозница" . Максим Новиков /TASS Максим Новиков /TASS

Космическая эра

С 1957-го и все 1960-е дизайнеры игрушек вдохновились запуском первого спутника и полетом Юрия Гагарина в космос. Появились игрушки в виде космонавтов и ракет, вместо звезды на верхушку елки иногда водружали головную часть ракеты.



Елочная игрушка «Космонавт», 1960-е. Андрей Ю. Вуколов (CC BY-SA 3.0) Андрей Ю. Вуколов (CC BY-SA 3.0)

Елочные игрушки посвященные космосу. Мешок

Винни-Пух и Олимпийский мишка

Елочные игрушки с Винни-Пухом, Пятачком, осликом Иа и Совой появились в 1970-х после премьеры и огромного успеха советского мультика по мотивам книги Алана Милна.

Винни Пух и Пятачок. Мешок

А после проведения в 1980-м Олимпиады в Москве, на советских елках засияли и олимпийский факел, и легендарный мишка — символ тех игр.



Олимпийский мишка. Мешок

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Яндекс Дзене