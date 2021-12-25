Как праздновали Рождество в царской России (ФОТО)

Большевики отменили древнюю христианскую традицию, и вместо нее ввели пышное празднование Нового Года. Но как же выглядело Рождество до революции?

Традиция праздничных новогодних ночей появилась в советской России лишь в 1930-х годах. Запретив религию и празднование Рождества, советская власть решила все же устраивать альтернативный праздник — Новый Год. В первую очередь для того, чтобы дети могли получить подарки. В СССР переняли главный атрибут Рождества — нарядную елку. Постепенно к празднованиям присоединились и все взрослые, которые привыкли к большому торжеству посередине зимы.

У рождественской елки, 1911 МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

До революции русские православные праздновали Рождество 25 декабря, как и католики. В 1918 году большевики перешли на григорианский календарь, и праздник в России передвинулся на 13 дней, то есть на 7 января.

У рождественской елки, 1900-е МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Рождество в дореволюционной России всегда было шире, чем просто ночное гуляние. Этого дня ждали с нетерпением. Накануне праздника начинались «святки» - безудержные гуляния и маскарад, которые продолжались еще две недели. Эта традиция имеет древние славянские корни.

По льду на санях в Юсуповском саду Санкт-Петербурга, 1900 МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Лев Толстой так описывает это веселое время в романе «Война и мир»: «Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные игры».

Ряженые в Юсуповском саду, 1900 МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Перед Рождеством во многих городах проводили благотворительные базары.

В первую очередь, нужно было позаботиться, чтобы всем детям достались подарки. Городские власти часто устраивали раздачу подарков малоимущим и беспризорным детям.

Раздача подарков для детей на елке в Градоначальстве, 1910-е Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

В конце XIX — начале XX века в моду вошла отправка рождественских открыток. Обычно к вопросу подходили ответственно, подписывали и относили на почту карточки заранее. А оформлением таких открыток занимались известные художники. Традицию переняли и в советское время.

«С Рождеством Христовым!», открытка 1910-х МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Важным мероприятием был выбор рождественского дерева. Для этого дворяне посылали слуг в лес, ну а люди статусом пониже сами отправлялись на поиски небольшой елки.

На еловой просеке, 1910-е Иван Авдонин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Городские жители чаще ходили на елочные базары, которые чем-то напоминали и современные.

Елочный базар в Екатерининском саду Петербурга, 1913 Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Доставить огромную красавицу было проблематично— тут без извозчика или личного экипажа было не обойтись.

Елку наряжали тайно и прятали от детей. Когда все было готово, их звали колокольчиком посмотреть на это рождественское чудо. И они часто были под большим впечатлением!

Дети у елки, 1910-е МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Так писал о Рождестве в 1870 году Лев Толстой: «В день Рождества была великолепная елка. Мы с Ханной и детьми заранее золотили орехи, одевали кукол, клеили коробочки, делали цветы. Дьяковы навезли пропасть прекрасных игрушек, с особенным вкусом и любовью выбранных нашими дорогими друзьями. Днем все катались на коньках… и настроение было необычайно веселое и счастливое».

Рождественская елка, 1911 Петр Веденисов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты <...> На рассвете ужинали всем обществом», - описывает Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» дореволюционное празднование Рождества в дворянской семье в начале XX века.

Рождественская елка в доме артистки Веры Шуваловой, 1911 Александр Гринберг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами. Внутри круга бешено вертелись танцующие», — пишет Пастернак.

К приготовлению рождественского ужина подходили очень ответственно. И как и сейчас — сильно заранее начинали выбирать и закупать продукты. До самой же рождественской ночи соблюдали строгий пост, а разговляться можно было и окороком, и икрой, и пирогами с разными начинками.

Автопортрет у рождественской елки, 1910-е Георгий Несытов/Архив А.А.Акилова/russiainphoto.ru

Рождественские обеды и приемы устраивали и после праздника до самого Нового года.

Перед праздничным обедом, 1910-е МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Про Рождество не забывали даже на фронте. В расположении русских войск всегда были полковые священники. А во время Первой мировой войны в 1914 году в рождественскую ночь даже затихли боевые действия.