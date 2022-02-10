5 малоизвестных фактов о дуэли Пушкина

Пушкин нередко стрелялся на дуэлях, но ни одна из них не доходила до кровопролития, кроме последней. 10 февраля 1837 года он умер от раны, полученной на поединке с Дантесом.

1. Два вызова на дуэль

Жорж Дантес, 25-летний французский офицер русской гвардии, и Александр Пушкин дважды вызывали друг друга на дуэль. Первый раз поэт вызвал на поединок француза, который, по слухам, распространившимся в петербургском обществе, был неравнодушен к его супруге, Наталье Гончаровой, еще за несколько месяцев до трагической дуэли – в ноябре 1836 года.

Жорж Дантес Sputnik Sputnik

Это случилось, после того как Пушкин получил анонимный пасквиль, «диплом рогоносца», в котором содержался более чем откровенный намек на неверность его жены. При этом письмо можно было истолковать так, что супруга поэта изменяет ему с императором (в Петербурге ходили слухи о том, что Николаю I нравится Гончарова). Пушкин счел, что автор письма – приёмный отец Дантеса, голландский посланник барон Геккерн, и вызвал Дантеса на дуэль. Однако тот вскоре неожиданно сделал предложение сестре жены Пушкина – Екатерине Гончаровой, после чего поэт отозвал свой вызов.

Вскоре после женитьбы Дантеса и Екатерины в свете опять стали распространяться грязные слухи о семье Пушкина, и поэт, посчитав, что за этим вновь стоит Геккерн, написал ему резкое письмо. В письме Пушкин в нелестных выражениях отозвался как о нем, так и о его приемном сыне. Теперь уже Геккерн заявил, что вызов Пушкина остаётся в силе.

2. Жесткие условия дуэли

А.А.Наумов. "Дуэль А.С.Пушкина с Дантесом", 1884 Всероссийский музей А.С. Пушкина Всероссийский музей А.С. Пушкина

Дуэль состоялась на окраине Петербурга – на Черной речке. Условия поединка были чрезвычайно жесткими. Барьер отделял Пушкина и Дантеса не более чем на 10 шагов (тогда как в других европейских странах чаще всего стрелялись с расстояния в 25-30 шагов).

Дантес стрелял первым и тяжело ранил Пушкина в живот. Упав, Пушкин совершил свой выстрел, опираясь о землю, и легко задел правую руку Дантеса. Через два дня после дуэли Пушкин скончался.

3. Реакция императора

Франц Крюгер. Портрет Николая I, 1852 - Эрмитаж Эрмитаж

Дуэли в России были запрещены еще Петром I. Умирающий Пушкин сумел добиться через царского врача у Николая I прощения своего секунданта Константина Данзаса. Последний отделался двумя месяцами ареста.

Николай взял на себя заботы о семье убитого поэта: выплатил долги Пушкина, велел выдать единовременное пособие семье поэта в 10 тыс. рублей, назначил пенсион вдове и дочерям, а сыновей распорядился отдать в пажи.

Дантеса царь поручил выслать из страны, лишив его офицерского звания. Его жена, сестра Екатерина Гончарова, отправилась вслед за ним. Она родила ему четырех детей, скончавшись в 1843 году.

Перебравшись во Францию, Дантес стал заниматься политикой, выполнял конфиденциальные дипломатические миссии Наполеона III, который сделал его впоследствии пожизненным сенатором. По одному из имеющихся свидетельств, Дантес говорил, что благодаря своему отъезду из России, вызванного дуэлью, он сделал на родине «блестящую политическую карьеру».

4. Роль Натальи Гончаровой

Владимир Гау. Портрет Натальи Гончаровой, 1842 Всероссийский музей А. С. Пушкина Всероссийский музей А. С. Пушкина

Есть мнение, что супруга Пушкина каким-то образом виновата в смерти поэта, так как не захотела или не сумела положить конец слухам, связывавшим её имя с Дантесом. Гончарову в смерти Пушкина винили, например, Анна Ахматова и Марина Цветаева. Ахматова называла ее «сообщницей Геккернов в преддуэльной истории». «Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила», - писала Цветаева.

После Второй мировой войны в Париже были опубликованы два письма Дантеса, которые он написал в начале 1836 года. В них он рассказывает о своей влюбленности в «самое прелестное создание в Петербурге». Пишет, что муж ее «бешено ревнив», а сама она отвечает Дантесу взаимностью. При этом там также говорится, что она не готова ради него «нарушить свой долг».

У исследователей нет единого мнения по поводу этих писем. Одни считают, что та, о которой пишет француз, не является Гончаровой. Другие полагают, что Дантес был заинтересован в том, чтобы уверить свет в своих отношениях с красавицей Гончаровой. Это якобы было ему нужно, чтобы затмить слухи о своих возможных гомосексуальных связях с бароном Геккерном.

5. Пушкин-дуэлянт

Иван Айвазовский, Илья Репин. «Прощание Пушкина с морем». 1877 Всероссийский музей А. С. Пушкина, Всероссийский музей А. С. Пушкина,

Дуэль с Дантесом была далеко не первой для Пушкина. Считается, что до этого у поэта было не менее 20 вызовов. Пушкин сам вызывал на дуэль более 20 раз, 7 раз на дуэль вызывали его, таких как он называли «бретёрами». Четыре поединка состоялись, а остальных удалось избежать, главным образом, благодаря вмешательству друзей поэта.

Впервые Пушкин вызвал на дуэль, будучи всего 17-ти лет от роду. Он посчитал себя обиженным своим дядей Павлом Ганнибалом, который отбил у него девушку во время танцев. Дуэль, однако, не состоялась – ссора быстро закончилась примирением сторон.

Адриан Волков. Последний выстрел А. С. Пушкина, 1869 Общественное достояние Общественное достояние

Пушкина называли прекрасным стрелком, но он никогда не стрелял первым и ни разу не пролил кровь противника, за исключением дуэли с Дантесом (он ранил Дантеса в руку, уже сам будучи смертельно раненным).