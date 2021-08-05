Любимые загородные дома русских писателей (ФОТО)

Многие писатели особенно ценили загородную жизнь за необыкновенное вдохновение, их там посещавшее. У одних это была дача или маленькая деревенская избушка, у других целая усадьба. Сейчас все они стали музеями.

1. Дача Бориса Пастернака в подмосковном Переделкино

Дом Пастернака Legion Media Legion Media

В подмосковном Переделкино есть целый писательский поселок, создание которого по легенде инициировал Максим Горький, рассказав Сталину об опыте зарубежных загородных резиденций. Здесь в советское время поселились многие писатели: Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и другие.

Самым известным обитателем поселка был Борис Пастернак. В этот деревянный дом он поселился в 1939 году, здесь он писал стихи, работал над переводами и над трудом всей жизни - романом «Доктор Живаго». В этом же доме в 1958 году писатель узнал, что ему присудили Нобелевскую премию по литературе, а в 1960 году он скончался тут после двухлетней травли из-за премии и публикации романа за границей.

2. Дачи Антона Чехова в Подмосковье и Крыму

За сравнительно недолгую жизнь Чехов успел пожить в нескольких городах. Что уж говорить про дачи: их было как минимум три.

В подмосковном Мелихово он жил всего семь лет, но успел написать более 42 произведений, среди которых известные рассказ «Палата № 6», пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Кроме того, будучи практикующим врачом, писатель открыл в усадьбе амбулаторию и бесплатно лечил местных крестьян.

«Белая дача» в Ялте Legion Media Legion Media

В 1898 году Чехов купил дом в Крыму недалеко от Ялты. У писателя был туберкулез, и целительный воздух этих мест Чехову был необходим, чтобы поправить здоровье. В «Белой даче», как Чехов сам ее называл, он написал пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», а также самый крымский рассказ русской литературы «Дама с собачкой».

Домик Чехова в Гурзуфе Крымский Литературно-Художественный Мемориальный Музей-Заповедник

В Крыму у него была и другая, секретная дача. В 1899 году он купил домик в Гурзуфе, чтобы скрыться там от славы и толпы поклонников, которые приезжали посетить его.

3. Усадьбы Александра Пушкина

Барский дом в Михайловском Александра Гузева Александра Гузева

В Псковской области сейчас есть целый заповедник, названный «Пушкинские горы» в честь великого поэта, и целых три усадьбы там связаны с Пушкиным и его творчеством. В своем фамильном имении Михайловское он бывал время от времени, а в 1824-26 годах провел два года в ссылке за вольнодумные стихи. Здесь Пушкин начал писать «Евгения Онегина», вдохновившись местными пейзажами, здесь же написал множество стихов и несколько поэм.

Усадьба в Болдино Legion Media Legion Media

Еще одна усадьба находится в Нижегородской области. В Болдино поэт также был затворником, правда, уже не как вольнодумец, а из-за холерного карантина. «Болдинская осень» 1830 года, которую Пушкин провел в усадьбе, считается самым плодотворным периодом его творчества. Здесь он завершил «Евгения Онегина», а также написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» и более 30 стихотворений.

4. Усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области

Барский дом в Ясной Поляне Legion Media Legion Media

Пожалуй, самая известная литературная усадьба России, тесно связана с биографией Льва Толстого. Здесь писатель родился, жил бОльшую часть жизни, написал «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие важнейшие произведения, здесь же он похоронен. Толстой организовал здесь школу для крестьянских детей, сюда же приезжали толпы поклонников писателя, а сейчас - туристов.

5. Усадьба Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области

Спасское-Лутовиново Legion Media Legion Media

Тургенев много времени проводил за границей, но на лето приезжал в фамильную усадьбу под Орлом. Его можно смело назвать бытописателем русской усадьбы - там происходят действия его главных романов. В Спасском-Лутовинове он работал над романами «Отцы и дети», «Рудин», «Накануне» и «Дворянское гнездо». Собственно, название последнего с легкой руки автора стало нарицательным.

6. Дом Сергея Есенина в Константиново Рязанской области

Домик Есенина в Константиново Legion Media Legion Media

Главный русский крестьянский поэт родился в простом деревенском доме с потрясающим видом на крутой берег реки Оки и золотые купола Казанской церкви. Здешние пейзажи - березы и золотые поля колосящейся ржи - вдохновили его на патриотические стихи. А в барский дом дворян Кашиных он бегал к своей первой любви

7. Дача Максимилиана Волошина в Коктебеле

Дача Волошина Legion Media Legion Media

Возможно, личность и творчество поэта, философа, художника и масона Волошина вам не слишком знакомы, но его дача сама по себе стала культурным феноменом и местом притяжения талантливейших людей. Главные поэты Серебряного века и художники-авангардисты гостили у Волошина в начале XX века: Марина Цветаева, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Кузьма Петров-Водкин и многие другие. В советское время он сам инициировал расположение в собственной даче дома отдыха писателей.

8. Усадьба Александра Блока в подмосковном Шахматово

Flying Russian (CC BY-SA 3.0) Flying Russian (CC BY-SA 3.0)

Главный поэт Серебряного века каждое лето с 1881 по 1916 год проводил в усадьбе деда Шахматово. Здесь он гулял по огромному саду, изучал растения, а также вдохновившись природой, писал первые стихи. В соседней усадьбе жил великий химик Дмитрий Менделеев, чья внучка Люба стала женой Блока.