Дачная жизнь на картинах русских художников

Иностранцы всегда были в восторге от русских дач. Что может быть романтичнее чаепития на заросшей террасе или в тенистом саду? В этом есть известная заслуга и русских художников.

Лев Лагорио. Дача. 1892

Луганский художественный музей Луганский художественный музей

Дачи, а точнее - загородные особняки, появились у зажиточных дворян еще в середине XVIII века. В них приезжали преимущественно летом - в них, как правило, не было отопления.

Владимир Маковский. Приезд на дачу. 1899

Частная коллекция Частная коллекция

Сборы и переезд на дачу на летние месяцы было сродни стихийному бедствию - фактически один дом нужно было перевезти в другой. А на самой даче еще и устроить генеральную уборку после зимы.

Константин Коровин. За чайным столом. 1888

Музей Поленова Музей Поленова

Неспешное чаепитие на свежем воздухе с самоваром - любимое занятие русских вплоть до середины прошлого века. Вместе с гостями хозяева могли целый день провести за столом. Обязательный атрибут - изящная посуда.

Николай Быковский. На даче. Девочка за чисткой ягод. 1880

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

На даче всегда полно хлопот (парадоксально, но отдохнуть там почти не удается). Самые «полезные» по мнению русских хозяек - сбор ягод и варка варенья для грядущей зимы.

Исаак Левитан. На даче в сумерки. 1890-е

Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

Мастер меланхоличного русского пейзажа Левитан показывает «другую» дачу - уединенный домик среди деревьев с мягким светом из окна… Если прислушаться, то, возможно, можно даже услышать комариный зуд.

Илья Репин. На Академической даче. 1898

Русский музей Русский музей

Своя «дача» была и у Академии Художеств в Петербурге. Сюда на лето приезжали студенты и опытные мастера - работали на пленэре.

Борис Кустодиев. На террасе. 1906

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Кустодиев часто писал купеческий быт, и чаепития с самоваром - один из излюбленных его сюжетов.

Александр Киселёв. Дача в Крыму. 1906

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

Дача на море была особенной роскошью. В Крыму свои домики были у многих известных писателей и художников, а у царей - целые летние резиденции. Прекрасный воздух, сосны, солнце и соленая вода имели целебный эффект.

Владимир Маковский. Кукольное представление на дачах. 1908

Владимир Маковский Владимир Маковский

Коллективный досуг для детей - непременный атрибут дачной жизни и хороших соседей.

Марк Шагал. Окно на даче. 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Деревянные окна, занавеска, березы - типичная русская дача. Влюбленные, парящие над городом на картинах Шагала, вероятно, решили отдохнуть на даче.

Витольд Бялыницкий. Дача в саду, 1910-е

Костромской Музей-Заповедник Костромской Музей-Заповедник

На даче непременно были огород и сад с плодовыми деревьями, сиренью и цветами. Работы по уходу за ними было много, но зато какая услада для глаз.

Исаак Бродский. Опавшие листья. 1929

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Дачный сезон не заканчивался с окончанием лета. Многие жили на даче и осенью до наступления холодов, поэтому могли наблюдать буйство осенних красок и опавшую листву.

Сергей Виноградов. На даче. 1932

Екатеринбургский музей изобразительных искусств Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Дача не утратила своего значения и после революции. Загородные участки были у военных, чиновников, ученых (а позже их выдавали бесплатно даже рабочим).

Федор Решетников. На даче. 1949

Федор Решетников Федор Решетников

Художник мастерски изображал жизнь советских детей (другие известные картины - «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы»). Здесь он наглядно показывает, как детям нравится на даче - в первую очередь потому, что это время каникул.

Мария Павлова. На даче. 2013

Частная коллекция Частная коллекция

Лето, дети, чай и ленивые котики - дача остается островком неги и сейчас.