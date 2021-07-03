Дачная жизнь на картинах русских художников

Дачи, а точнее - загородные особняки, появились у зажиточных дворян еще в середине XVIII века. В них приезжали преимущественно летом - в них, как правило, не было отопления.
Сборы и переезд на дачу на летние месяцы было сродни стихийному бедствию - фактически один дом нужно было перевезти в другой. А на самой даче еще и устроить генеральную уборку после зимы.
Неспешное чаепитие на свежем воздухе с самоваром - любимое занятие русских вплоть до середины прошлого века. Вместе с гостями хозяева могли целый день провести за столом. Обязательный атрибут - изящная посуда.
На даче всегда полно хлопот (парадоксально, но отдохнуть там почти не удается). Самые «полезные» по мнению русских хозяек - сбор ягод и варка варенья для грядущей зимы.
Мастер меланхоличного русского пейзажа Левитан показывает «другую» дачу - уединенный домик среди деревьев с мягким светом из окна… Если прислушаться, то, возможно, можно даже услышать комариный зуд.
Своя «дача» была и у Академии Художеств в Петербурге. Сюда на лето приезжали студенты и опытные мастера - работали на пленэре.
Кустодиев часто писал купеческий быт, и чаепития с самоваром - один из излюбленных его сюжетов.
Дача на море была особенной роскошью. В Крыму свои домики были у многих известных писателей и художников, а у царей - целые летние резиденции. Прекрасный воздух, сосны, солнце и соленая вода имели целебный эффект.
Коллективный досуг для детей - непременный атрибут дачной жизни и хороших соседей.
Деревянные окна, занавеска, березы - типичная русская дача. Влюбленные, парящие над городом на картинах Шагала, вероятно, решили отдохнуть на даче.
На даче непременно были огород и сад с плодовыми деревьями, сиренью и цветами. Работы по уходу за ними было много, но зато какая услада для глаз.
Дачный сезон не заканчивался с окончанием лета. Многие жили на даче и осенью до наступления холодов, поэтому могли наблюдать буйство осенних красок и опавшую листву.
Дача не утратила своего значения и после революции. Загородные участки были у военных, чиновников, ученых (а позже их выдавали бесплатно даже рабочим).
Художник мастерски изображал жизнь советских детей (другие известные картины - «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы»). Здесь он наглядно показывает, как детям нравится на даче - в первую очередь потому, что это время каникул.
Лето, дети, чай и ленивые котики - дача остается островком неги и сейчас.