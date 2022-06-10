«Союзмультфильм»: здесь были созданы все легендарные советские мультфильмы (ФОТО)

Советский Союз стал родиной множества анимационных шедевров, прославившихся по всему миру. Большинство из них появились на московской студии «Союзмультфильм». Здесь создали признанный лучшим в мире мультфильм о ежике-философе, блуждающем в тумане (любимый персонаж знаменитого сегодня японского мультипликатора Хаяо Миядзаки). Здесь родилась трогательная история о мохнатом зверьке с большими ушами и его друге крокодиле. Отсюда вышли сотни мульт-героев, на которых выросло несколько поколений советских людей.
Кадр из первого мультфильма «В Африке жарко»Дмитрий Бабиченко, Александр Беляков/Союзмультфильм, 1936
Студия открылась в 1936 году. Распоряжением правительства все московские анимационные студии объединили в одну. Считается, что инициатором ее создания выступил лично Сталин. Здания, куда переехали подразделения «Союзмультфильм», раньше принадлежали православным храмам, закрытым советской властью.
Киностудия «Союзмультфильм». Перестроенная часть бывшего храма Святого Николая в Новой слободеСергей Киселев/Агентство "Москва"
В первые годы своего существования студия развивалась по диснеевским канонам. В 1935 году в Москве прошел международный кинофестиваль, где показали «Забавные симфонии» Уолта Диснея.
Юрий Норштейн на съемке фильма-сказки "Поди туда, не знаю куда" на студии "Союзмультфильм"Е.Стопалов/Sputnik
Это сильно впечатлило советских мультипликаторов. «Фильм Диснея из серии “Забавные симфонии” не укладывался ни в какие рамки привычного сознания», - вспоминал режиссер студии Федор Хитрук, работавший там с ее основания.
Цех студии "Союзмультфильм"Свиридова/Sputnik
Именно по диснеевским американским пособиям «Союзмультфильм» обучал своих мультипликаторов: «Как это ни печально, но все мы на первых порах в своей работе на новой студии оказались в плену метода Диснея, вынуждены были копировать не только технологию, но и некоторые принципы построения и движения персонажей», – рассказывал режиссер студии Иван Иванов-Вано.
Режиссер Роман Давыдов во время съемок кукольного мультипликационного фильма "Три медведя"TASS
Поначалу это были исключительно короткометражные фильмы, затем началось освоение новых техник и жанров.
Художник-мультипликатор И. Собинова-Кассиль во время подготовки кукол к очередной съемкеЛюдмила Пахомова/TASS
Например, со студией начали работать театральные актеры: они не только озвучивали героев, но и снимались, как в игровом кино – потом по этим съемкам аниматоры воспроизводили движение в рисунке (так называемый метод «эклер»). Так были сделаны, например, «Бармалей», «Мойдодыр» или «Лимпопо».
Режиссер-постановщик Иван Уфимцев с героями кукольного мультфильма "Как лечить Удава"Людмила Пахомова/TASS
В годы Второй мировой войны студию на короткий период переориентировали на создание агитационных «кино-плакатов» для поднятия боевого духа, но затем это быстро прекратилось.
Художник-постановщик Гелий Аркадьев во время работы над образом одного из персонажейВалерий Христофоров/TASS
Ее эвакуировали в Узбекистан, где сотрудникам приходилось выживать в непростых условиях, в какой-то момент из кинопленки на студии даже делали пуговицы и гребни. Но даже в условиях нехватки еды, тепла, материалов и сотрудников, «Союзмультфильм» продолжал выпускать мультфильмы.
"История одного преступления"Фёдор Хитрук/Союзмультфильм, 1962
Уже к концу войны у студии появляется собственный стиль, свое «лицо». Она начинает отходить от киноязыка «Диснея» и делает свои культовые кукольные ленты (когда при создании используются настоящие куклы-актеры). Кукольные мультфильмы покоряют не только советских детей, но и зарубежных зрителей.
Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивают мультфильм «Ну,погоди!»Архивное фото
После успеха в Венеции в 1957 году «Снежной королевы» Папа Римский призвал паству смотреть советские мультфильмы – самые добрые и гуманные в мире.
"Ну,погоди!"Вячеслав Котёночкин/Союзмультфильм,1976
По-настоящему «золотым временем» для «Союзмультфильм» стали 70-е годы по середину 80-х.
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"Владимир Родионов/Sputnik
В это время выходят все самые известные мультики - от «Ну, погоди!» до «Крокодила Гены». Студия становится крупнейшей в Европе, на ней работают более 500 человек и выпускается более 1000 пленок.
"Крокодил Гена"Роман Качанов/Союзмультфильм,1974
Федор Хитрук рассказывал, что для студии отбирали лучшие кадры и заботились о «сносных условиях» для их жизни и работы.
На съемках кукольного мультипликационного фильма "Петя и волк"TASS
«Ну и не надо забывать, что нас не особенно трогала цензура. Были какие-то нелепые моменты, когда настойчиво просили изменить слишком пессимистичный финал, но это так, по мелочи. В целом мракобесия не было, мы были относительно свободны», - говорил он.
"Вовка в Тридевятом царстве"Борис Степанцев/Союзмультфильм, 1965
В 1969 году вышла легендарная советская экранизация сказки Алана Милна о медвежонке Винни-Пухе, которая стала самым цитируемым произведением за всю историю студии. Автор диснеевской версии Вольфганг Райтерман признался, что советский медведь-философ ему понравился куда больше собственного.
Федор ХитрукВасилий Малышев/Sputnik
В том же году студия выпустила лучший мультфильм всех времен и народов по опросу 140 мультипликаторов и кинокритиков разных стран - «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Завораживающий мультик о дружбе и страхе собрал 35 наград по всему миру.
Кадр из мультфильма "Винни-Пух" (киностудия "Союзмультфильм", режиссер Федор Хитрук, 1969 годЮрий Абрамочкин/Sputnik
Сложными для мультипликационной студии стали 90-е, когда она оказалась на грани закрытия. Оригинальная, ни на что не похожая стилистика советской школы плохо воспринималась на фоне хлынувший в страну западной мультипликации. Кроме того, «Союзмультфильм» пережил даже рейдерский захват, и производство на какое-то время почти полностью останавливается.
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»Сергей Киселев/Агентство "Москва"
Только после того как в 2011 году накануне 75-летия студии российские мультипликаторы опубликовали обращение к президенту с призывом обратить внимание на почти умершую студию, ее переформировали и выделили средства. С этого момента она по сути начала с чистого листа, хотя и сохранила все права на свой золотой фонд. «Союзмультфильм» переехал в новое здание и провел масштабную техническую модернизацию.
Киностудия «Союзмультфильм». Перестроенная часть бывшего храма Святого Николая в Новой слободеГеннадий Грачев (CC BY 2.0)
Помимо авторских короткометражек, коллектив взялся за производство сериалов. Впрочем культовая традиция кукольных мультфильмов тоже не забыта: студия выпустила полнометражный кукольный фильм «Гофманиада», работа над которым длилась почти 15 лет.
Кадр “Гофманиада”Станислав Соколов/Союзмультфильм, 2018
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