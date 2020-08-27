Кто стоит за Машей из мультфильма «Маша и Медведь» (ФОТО)

Одна из актрис, озвучивающих Машу, уже успела поступить в университет, а другая ведет свой канал на YouTube.

Маша №1

«Я не думала, что это какая-то серьезная работа, и что буду получать за это деньги!», - вспоминает свою многолетнюю работу в студии «Анимаккорд», которая занимается производством мультсериала «Маша и Медведь», Алина Кукушкина.

«Мы с мамой примерно раз в месяц приходили в студию, я говорила какие-то фразы в микрофон, иногда пела, а потом слышала себя же по телевизору. Ребенка просто привели нашкодничать, поиграться с новыми штуками, не более».

Алина озвучивала Машу первые два сезона, с 2007 по 2015 гг.

По словам Алины, она попала на кастинг в шесть лет - ее привела мама, которая работала в рекламном агентстве. На кастинге девочку попросили произнести пару фраз из первой серии, а через пару месяцев пригласили стать официальным голосом Маши.

«В музыкальную школу я никогда не ходила, голос мне никто не ставил, поэтому поначалу было сложно петь, по большей части психологически. К счастью, музыканты просто показывали, как нужно это делать, а я просто за ними повторяла интонации и тональности, так и записывалась», — рассказывает Алина.

Озвучивание каждой серии редко занимало больше полутора часов. В свободное от учебы время Алина рукодельничала и занималась плаванием.

Ближе к 13 годам у Алины начал ломаться голос, поэтому студия начала подбирать новый голос для озвучивания Маши.

«Было тяжело, когда мы записывали последнюю серию, ревели все - я, режиссер, мама, которая там присутствовала, помощники. Это был тяжелый момент для нас для всех, потому что какая-то эпоха заканчивается», — с грустью вспоминает Кукушкина.

При этом Алина осталась работать в студии режиссером озвучки, она помогает новой «Маше» осваивать профессию. Параллельно с этим она озвучивает Дашу, старшую сестру Маши. В свободное время Алина принимает участие в других проектах, например она озвучивала Агнесс из «Гадкого я».

Сейчас Кукушкиной 19 лет, она учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по специальности «реклама и связи с общественностью».

«В будущем я возможно пройду актерские курсы по озвучке. Хочу и дальше озвучивать маленьких дерзких девчонок снаружи, но ранимых внутри - я сама маленькая, ростом 150 см, возможно поэтому мне идут такие роли», — рассуждает Кукушкина. Тем не менее, Маша по-прежнему остается ее любимым персонажем, а песенка про варенье - любимой на долгие годы.

Другая Маша

В 2015 году официальным голосом Маши стала 8-летняя Варвара Саранцева. По ее словам, о том, что она - новая Маша, ей сообщили через несколько дней после кастинга - от радости она «прыгала до потолка».

«Когда я только начала озвучивать Машу, никому в школе не говорила. Только подружке своей и всё. Ну уже все знают. Иногда ко мне подходят девочки вот такие (показывает, что высокие) и просят сфотографироваться», — рассказывала Варвара в интервью 2016 года.

Тем не менее, первое время она стеснялась и впадала в ступор, когда одноклассники спрашивали, когда выйдет новая серия и что в ней будет - Варе и самой не говорили. Была даже паника, когда ее просили что-то сказать или спеть Машиным голосом.

Чуть позже страх ушел - девочка участвовала в нескольких телешоу на российском телевидении, где сама с радостью пела в образе Маши.

Помимо школы Варвара занимается в Детском музыкальном театре юного актера в Москве, а также участвует в челленджах на канале Just Play на YouTube.

Сегодня 13-летняя Варвара мечтает стать актрисой кино и театра, а также певицей. Также она хотела бы озвучивать актрис мультфильмов Диснея, особенно Рапунцель.