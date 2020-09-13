Плакаты московской Олимпиады-80 от художников со всего мира (ФОТО)

К первым (и единственным) Олимпийским Играм в Советском Союзе готовились масштабно - в том числе, издавали огромное количество плакатов от лучших художников СССР и всего мира.

С середины 1970-х годов, когда советская Москва была выбрана для проведения летней Олимпиады-80, советское издательство «Плакат» стало выпускать печатную продукцию, посвященную Играм. Рекламные плакаты также распространяли через иностранные издательства по дружественным странам.

В 1978 году был проведен масштабный международный конкурс плакатов к Олимпиаде - художники из 45 стран прислали в Москву более 5 тысяч работ. Плакаты-призеры огромными тиражами печатали в СССР и за рубежом. Вот некоторые из них.

Хидэо Кавадзу, Сигэо Мацумото, Харутомо Исиносава, Кэн Кисимото (Япония) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Мартин Крастев (Кристев; Народная Республика Болгария) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Гарегин Бурнучян (Бурнучан) (СССР, Тбилиси) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Кароль Сливка (Польская Народная Республика) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Джеффри Н. Руглесс (Австралия) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Виктор Потапов (СССР, Москва) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Феликс Бельтран (Куба) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Мартин Мотлох, Мирослав Лотка (Чехословацкая Социалистическая Республика) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Мартино Джеревини (Италия) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Сергей Чернов (СССР, Ялта) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Радивое Милутина Югович (Югославия) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Ютта Дамм-Фидлер, Йохен Фидлер (ГДР) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Виктор Пудаков (СССР, Москва) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Ядамсуренгийн Уржинээ (Монголия) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Вячеслав Давыдов (СССР, Москва) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»

Хосе Ф. Датуин (Филиппины) «Из собрания Музея Москвы» «Из собрания Музея Москвы»