Что запрещалось советским пионерам

В начале своего существования пионерская организация должна была учить детей рабочих и крестьян правилам гигиены и поведения, а не только идеологическим заповедям.

Советский Союз стремился взращивать истинных коммунистов почти с пеленок. Однако в самом начале пути он столкнулся с тем, что кроме идеологического и нравственного воспитания детей было необходимо познакомить с элементарными правилами гигиены и поведения.

Торжественная церемония приема советских школьников в пионеры в одном из залов Центрального музея В.И.Ленина в Москве. Владимир Минкевич/Sputnik Владимир Минкевич/Sputnik

Закончив детский сад, дети шли в школу и становились октябрятами, а затем, с 9 лет, посвящались в пионеры. По сути, подготовка к тому, чтобы стать пионером, начиналась уже в эти предшествующие 2-3 года: советские мальчики и девочки заучивали законы, по которым им предстояло жить до 14 лет. Эта «Памятка школьника и пионера» содержало буквально пошаговое руководство по жизни, а также десятки запретов. Кое-что из этого понятно даже сегодня: пионеру нельзя курить и пить алкоголь, ввязываться в драки, обижать младших. Но кое-что выглядит и весьма курьезно.

«Пионер не играет в футбол!»

Учащиеся школы города Нововоронеж играют в дворовый футбол после занятий. Виктор Ахломов/Sputnik Виктор Ахломов/Sputnik

Коммунистическая идеология действительно недолюбливала футбол - изобретение английской буржуазии. «Идеологически убогая и учит советскую молодежь обману… Принятый в футболе прием - финт - это обман, а, следовательно, он отрицательно влияет на советские качества пионера», - так считали в пролетарских культурно-просветительских организациях.

Но у данного запрета были и «медицинские» основания. Всеобщий календарь Российского общества Красного Креста на 1925 год не рекомендовал играть в футбол до 17 лет: «Игра вызывает сильное напряжение сердца и легко приводит к азарту, а сердце у пионера слабое, управлять собой пионер не сразу научается и в увлечении может вместо получаса проиграть три часа, что очень вредно».

Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря. Перетягивание каната. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Тем не менее, к другим играм, которые тоже могли бы «приводить к азарту», такие рекомендации не шли. Запрещались лишь те, где теоретически можно было себе что-то сломать: «Не играй в такие игры, где приходится лазить на дерево, на забор, на крышу», - говорилось в правилах.

«Пионеры не держат руки в кармане»

Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Держать руки в карманах считалось «плохой привычкой», свойственной крестьянским детям. Вообще, первые пионерские отряды одной из своих целей считали ликвидацию неграмотности. Все, что с этой неграмотностью и бескультурием ассоциировалось, попадало в список запрещенных вещей. Даже выковыривать остатки еды из зубов нужно было «по-пионерски», а не «по-крестьянски»: «Не ковыряй в зубах металлическими предметами, а сделай зубочистку из птичьего пера». Стоило ли говорить о том, что истинный пионер никогда не вступал в словесную перепалку? «Пионеры не ругаются. Ругается - или раб, или господин».

«Не облизывай пальцы»

На уроке арифметики в 5 классе школы № 15. Сумгаит, Азербайджан Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Опрятность и чистота пионера должны были быть безукоризненны. Гигиена, борьба с антисанитарией культивировались на государственном уровне - как через пропагандистские плакаты, так и посредством пионерских отрядов. Только так можно было воспитать детей из рабочих трущоб, которые вскоре должны были стать костяком пролетарского государства.

Кружок домоводства во Дворце пионеров (ныне Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах). Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

Например, запреты гласили: «Не лижи пальцев, когда перелистываешь книгу»; «не плюй на пол, а плюй только в плевательницу»; «не бери в рот, что побывало у другого во рту, не слюнявь карандашей, не доедай чужие объедки»; «не пей и не ешь из общей посуды, запрещается приносить в школу семечки» (кожура неизменно оказывалась на полу). А девочки при встрече (почему-то это и правда касалось только девочек) не должны целоваться.

Нельзя пожимать руки

Максимов/Sputnik Максимов/Sputnik

Приветствовать кого-то рукопожатием пионер не имел права: «Пионер не подает руки для приветствия». Существует реальный исторический снимок под названием «Пионер не хочет здороваться за руку с председателем правительства СССР Алексеем Ивановичем Рыковым».

С. Красинский С. Красинский

Во-первых, им запрещалось здороваться за руку, потому что у пионеров было свое, идеологически обусловленное приветствие - салют: поднятая чуть выше головы рука символизировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных. А на призыв «Будь готов!» пионеры отвечали: «Всегда готов!». Во-вторых, брюшной и сыпной тиф по-прежнему косили людей в тот период истории, так что минимизировать контакты было здравой идеей.

«Не спи ни с кем на одной кровати»

Наконец, даже сну пионера отводили целый параграф правил. Помимо здравых рекомендаций ложиться спать в 9-10 вечера, ему почему-то запрещалось закрывать одеялом голову, шею, верхнюю часть груди, а руки следовало держать поверх одеяла. Нельзя было спать на подушке без наволочки, покрывать одеждой и всяким «тряпьем» вместо одеяла, спать с кем-либо на одной кровати. Но при этом летом «можно спать без белья (голым)».