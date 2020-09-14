Как советские дети становились героями Второй мировой (ФОТО)

В войне на уничтожение, которую против СССР развязал Адольф Гитлер, с нацистами воевали практически все: мужчины, женщины, старики и даже дети. Последние в этом ничуть не уступали взрослым. Десятки тысяч несовершеннолетних влились в партизанские отряды и в ряды действующей армии, тысячи были отмечены разного рода наградами, а несколько даже стали Героями Советского Союза.

Конечно, никому и в голову не приходило мобилизовать в Красную Армию детей (призывали с 18 лет, хотя были случаи, что и с 17). Они добровольно убегали из дома на фронт, но самым верным способом для несовершеннолетнего оказаться в солдатах было остаться сиротой, что в условиях жестокости Восточного фронта не было редкостью. Часто подразделения Красной Армии, подобрав такого беглеца или оставшегося без родителей ребенка, не отсылали его в тыл, а принимали на свое попечение в качестве так называемого «сына полка». На флоте таких воспитанников именовали юнгами. Ими чаще всего становились дети погибших моряков.

Юнга с крейсера «Красный Кавказ» Борис Кулешин. Евгений Халдей/МАММ/МДФ

По большей части, «сыновья полка» выполняли на фронте хозяйственные функции. Не всегда их вносили в список части, но если такое происходило, юный солдат мог получить довольствие, обмундирование и даже оружие. Некоторые из них принимали участие в боевых действиях.

Сержант Владимир Соколов. Иван Шагин/МАММ/МДФ

Четырнадцатилетний Петр Клыпа был воспитанником музыкального взвода в 6-й стрелковой дивизии, расквартированной на момент начала немецкого вторжения в пограничной Брестской крепости. С началом войны Петр присоединился к одной из групп бойцов, выполнял функции связиста, предпринимал разведывательные вылазки к позициям врага, доставал необходимые воду и медикаменты и даже обнаружил нетронутый склад боеприпасов, что помогло защитникам продлить оборону. В начале июля Клыпе и с несколькими солдатами удалось вырваться из крепости, однако вскоре они попали в плен. Петра, угнанного на работы в Германию, освободили только в 1945 году.

В октябре 1941 года шестнадцатилетний Василий Курка примкнул к отступающим из Мариуполя частям Красной Армии и был по собственному желанию зачислен в 395-ю стрелковую дивизию. В виду малолетства на передовую Василия не отправляли, а держали в тыловых службах. Однако, узнав, что идет набор на курсы снайперов, он убедил командиров дать ему шанс. Оказалось, что у Курки — талант к снайперскому делу. Он дослужился до звания младшего лейтенанта, стал командиром снайперского взвода и даже инструктором по подготовке снайперов. На счету погибшего в боях за Польшу в январе 1945 года Василия числится 179 солдат и офицеров противника — один из лучших показателей в Красной Армии.

Отец тринадцатилетнего Ивана Герасимова погиб в первые дни на фронте, а мать и сестры сгорели, как он думал, в доме во время бомбежки (только после войны выяснилось, что им удалось выжить). Иван примкнул к артиллерийскому полку 112-й стрелковой дивизии, в котором его сделали помощником повара, а потом подносчиком снарядов. В ходе одного из боев за Сталинград в конце 1942 года Герасимов, единственный оставшийся в живых из своего расчета, подобрал чей-то автомат и вел огонь по вражеской пехоте. Когда ему оторвало кисть правой руки и раздробило локоть левой, он, прижимая к себе культями противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и бросился под немецкий танк, подорвав его вместе с собой.

Пятилетний Сергей Алешкин остался круглым сиротой после того, как осенью 1941 года за участие в партизанском движении немцами были казнены его старший брат и мать (отец умер еще до войны). Потерявшегося и истощенного ребенка подобрали разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, чей командир решил усыновить мальчика. В ноябре 1942 года в Сталинграде самый юный «сын полка» в истории Второй мировой совершил свой подвиг, за который был награжден медалью «За боевые заслуги». В результате артиллерийского обстрела завалило командирский блиндаж. Под огнем противника шестилетний Сережа привел помощь и сам участвовал в откапывании блиндажа, спася тем самым жизнь своему новому отцу.

Далеко не все дети, оказавшиеся на войне, были сиротами или беглецами из дома. Бывало, что их родители, отправляясь на фронт, брали их с собой. Так в апреле 1943 года в 5-й штурмовой авиационный корпус, которым командовал Николай Каманин, прибыл его четырнадцатилетний сын Аркадий. После нескольких месяцев службы бортмехаником и штурманом-наблюдателем, он совершил свой первый самостоятельный полет на самолете У-2. Зачисленный в отдельную авиаэскадрилью связи, Аркадий Каманин стал самым молодым советским летчиком Второй мировой. К сожалению, пережив войну, он умер от менингита в 1947 году, в возрасте всего восемнадцати лет.

Если в Красной Армии служили тысячи несовершеннолетних, то в партизанском движении их число исчислялось десятками тысяч. Попасть к партизанам юным бойцам было куда легче, чем в следующую уставам воинскую часть, где за нахождение подростков на передовой командиров могли ждать неприятные последствия. Кроме того, если с фронта детей можно было отправить в тыл, то для партизанских отрядов на оккупированных территориях такого тыла часто просто не существовало.

Некоторые из юных партизан добивались высшей награды — становились Героями Советского Союза. Примечателен подвиг семнадцатилетней Зинаиды Портновой, разведчицы партизанского отряда на территории Белоруссии и члена подпольной организации «Юные мстители». Схваченная Гестапо, она подвергалась многочисленным допросам, на одном из которых ей удалось схватить со стола пистолет и застрелить следователя и двух его помощников. Однако ее побег не удался. Утром 10 января 1944 года, после месяца пыток ее расстреляли. Через 14 лет Зинаиде Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.