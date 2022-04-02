20 невероятных ФОТО дикой природы России

На выставке фотофестиваля «Первозданная Россия» каждый год показывают самые захватывающие кадры из мира флоры и фауны.

1. Евгений Андреев. Кипарисовое озеро

Евгений Андреев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Евгений Андреев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Удивительное озеро Сукко под Анапой - настоящее место притяжение туристов. (А осенью деревья окрашиваются в красный цвет и выглядит это как сказочный лес. Смотрите больше фото тут.)

2. Владимир Аникеев. Дикий кот

Владимир Аникеев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Владимир Аникеев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

В России обитает восемь видов диких котов: от амурского тигра до вот такого степного кота. Встретить их большая удача даже для опытного фотографа. Читайте подробнее про манула, самого сердитого дикого кота, тут.

3. Андрей Балта. Светило

Андрей Балта. Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Андрей Балта. Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Вот такую морскую многолучевую звезду-подсолнух, или пикноподия, нашел фотограф Андрей Балта в подводном мире около острова Монерон недалеко от Сахалина. Ее размер около 80 см и она может удивительно быстро передвигаться.

4. Ольга Васик. Закат над термокарстовым озером

Ольга Васик/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Ольга Васик/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

В России немало термокарстовых озер, такие необычные водоемы образуются в зоне вечной мерзлоты в результате протаивания льда и проседания почвы.

5. Егор Власов. Краснозобая казарка

Егор Власов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Егор Власов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Краснозобая казарка — эндемик России, то есть обитает только в нашей стране. Это редкий вид птицы из семейства утиных, которая гнездится на Таймыре и в других местах российской тундры, а зимует на юге - близ Черного моря и Каспия.

6. Николай Гернет. Сон Умки

Николай Гернет/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Николай Гернет/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Умка - герой одноименного советского мультфильма о белом медвежонке и его маме-медведице. Песня «Колыбельная медведицы» стала всенародно любимой, а за белыми мишками закрепилась слава милых плюшевых созданий. Но это, конечно, не так...

7. Дмитрий Голубев. Тропики средней полосы

Дмитрий Голубев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Дмитрий Голубев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

В России представлены четыре климатических зоны - от полярной на севере до субтропиков и тропиков на юге. Читайте о том, как люди живут в самых холодных местах, при -50°C, тут.

8. Виталий Горшков. Овцебык

Виталий Горшков/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Виталий Горшков/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Виталий Горшков много фотографирует диких животных: зубров, моржей, белых медведей и песцов. А вот застать этих овцебыков, современников мамонтов, на Таймыре было настоящей удачей. Животные эти непредсказуемые: «Они могут и удрать, едва завидев человека, а могут и особо не обращать на него внимания», - рассказывал о съемке Горшков.

9. Андрей Грачев. Горный хребет Дуссе-Алинь

Андрей Грачев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Андрей Грачев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Горный хребет на Дальнем востоке России является одним из чудес Хабаровского края. Там есть уникальные красивые места - реки, скалы, водопады. А благодаря труднодоступности, этому месту удалось сохранить свой первозданный вид. Смотрите еще фото из самых труднодоступных мест России тут.

10. Валерия Зверева. Стрекоза и муравей

Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Валерия Зверева получила не одну награду за ее удивительную макросъемку мира, порой недоступного человеческому глазу. На этом фото словно воплотился сюжет из известной басни Ивана Крылова. Приглядитесь, нашли муравья?

11. Дмитрий Иванов. Золотые леса

Дмитрий Иванов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Дмитрий Иванов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Дмитрий Иванов специализируется на фото лесов и заповедников - природа в его объективе предстает то в утреннем инее, то в магическом свете заката, то в сонном тумане.

12. Михаил Каминский. Бонсай над Царским пляжем с видом на мыс Капчик

Михаил Каминский/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Михаил Каминский/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Смотровая площадка у Бонсая - одна из визитных карточек Крыма. Это красивейшее место находится в поселке Новый Свет недалеко от города Судак.

13. Сергей Карпухин. Хребет Черского

Сергей Карпухин/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Сергей Карпухин/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Большой горный хребет в Якутии, сопоставимый по размеру с Кавказом, был исследован и нанесен на карты лишь в 1927 году. Смотрите другие фото Якутии глазами местного фотографа.

14. Олег Пантелеев. Зубр

Олег Пантелеев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Олег Пантелеев/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Олег Пантелеев был одним из организаторов выставки «Первозданная Россия» и президентом российского Союза фотографов-натуралистов. А его настоящая страсть - фотоанималистика: медведи, волки, кабаны и куропатки - кто только не попадал в его объектив.

15. Виктор Тяхт. Вот я какой

Виктор Тяхт/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Виктор Тяхт/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Фотографии Тяхта дважды выходили в финал престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year. Больше всего фотографа интересуют именно маленькие птицы, но ему также удалось снять уникальные кадры других редких животных в горном Алтае, Калмыкии и других местах России.

16. Олеся Федосеенкова. В цветах Кавказа

Олеся Федосеенкова/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Олеся Федосеенкова/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Российский Кавказ поражает своим разнообразием и красотой. Это фото сделано на озере Гитче-Кель в республике Карачаево-Черкессия.

17. Алексей Харитонов. Белые Скалы

Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Живописные скалы образовались в результате извержения вулкана - они находятся на самом большом острове Курил - Итурупе. Дополняет пейзаж пляж из кварцевого и вулканического песка.

18. Алексей Харитонов. Кекуры в бухте Золотая

Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Еще одно невероятное место на курильском острове Итуруп - конусообразные скалы-останцы «кекуры», стоящие в воде. Настоящая визитная карточка российского Дальнего Востока.

19. Алексей Харитонов. Рыба Стальной реки

Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Алексей Харитонов/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Такой «рыбий глаз» удалось запечатлеть в крымском солончаке в месте впадения реки Стальная в залив Сиваш. Летом водоем местами почти пересыхает, оставляя такие небольшие самостоятельные озера.

20. Алексей Шаскольский. «Надоел ты мне, косолапый»

Алексей Шаскольский/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия» Алексей Шаскольский/Фото предоставлены фестивалем природы «Первозданная Россия»

Фотограф Алексей Шаскольский делал снимки главного русского зверя и хозяина тайги и даже выпустил книгу «Медвежьи углы планеты», где рассказал свои наблюдения о медведях. «Медведь – завораживающий зверюга, но предупреждаю: очень опасен. Увлекшись фотографированием этого мохнатого чуда, попадешь в лапы непреодолимой зависимости от его грозного обаяния», - пишет Шаскольский.

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