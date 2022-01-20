В Арктике обнаружили СВЕТЯЩИЙСЯ СНЕГ (ФОТО)

Микробиолог Вера Емельяненко заметила слабое голубое свечение в снегу у побережья Белого моря. Что же это было?

Декабрьской ночью российская биолог Вера Емельяненко отправилась на прогулку к берегу Белого моря вместе с Михаилом Неретиным, сыном молекулярного биолога станции, и парой собак.

В одном из сугробов Неретин заметил голубое свечение, похожее на рождественские огни. Емельяненко взяла пригоршню снега, при сжатии снежок засветился еще ярче. Собаки, бежавшие по снегу, оставляли за собой светящийся след. На Беломорской биологической станции МГУ в Арктике, где работают Емельяненко и Неретин, такого никто не видел за все 80 лет ее существования.

Неретин пригласил фотографа станции Александра Семенова, чтобы запечатлеть огни.

«Мы топтали землю все вместе, может быть, часа два, чтобы пятна ярче засияли», — говорит Семенов.

Микробиолог решила взять снег на экспертизу и обнаружила в нем несколько крошечных биолюминесцентных ракообразных длиной в несколько миллиметров, которых называют копеподами. Это особый вид Metridia longa, который обычно встречается в Арктике и окружающих водах, а также Северной Атлантике и Тихом океане. Обычно они находятся дальше в океане, в течение дня они обитают на глубине от 80 до 300 футов, а по ночам поднимаются на несколько футов от поверхности воды.

Копеподы светятся благодаря веществу люциферин, которое при взаимодействии с кислородом окисляется, окрашивается и начинает светиться. Копеподы используют это свечение в качестве защиты, потенциально оно может напугать хищников.

По словам эксперта по арктическому морскому зоопланктону Российской академии наук в Москве Ксении Кособоковой, эти метридии скорее всего попали в мощное течение, которое ежегодно проходит у берегов Белого моря с начала декабря. Копеподы не смогли сопротивляться волне и были выброшены на берег.

Рачки в снегу были уже чуть выцветшими, но живыми, предполагает Кособокова, однако другие ученые уверены, что они могут издавать свечение и после смерти, даже если их раздавить.