Откуда странный ПИУ-ПИУ звук при треске байкальского льда?! (ВИДЕО + ФОТО)

Эти космические звуки самого глубокого озера планеты трудно записать, но у кого-то это получилось. Напоминает межгалактическую перестрелку из «Звездных войн»!

«Я вообще-то думал кто-то вставил банальные спецэффекты... ого»

Этот комментарий встречается чаще всего, когда где-то в интернете всплывает очередное видео «Треск байкальского льда». Самое глубокое озера в мире, покрываясь льдом, способно издавать поистине тревожные звуки, вот только ничего общего со звуком трескающегося льда они не имеют.

«Я подумал, как это странно, что люди комментируют, насколько круты эти звуки, хотя очевидно же, что они ненастоящие. Хах, я понятия не имел, что это настоящий звук трескающегося льда!» - пишет один из пользователей Reddit.

Послушайте сами - это действительно больше напоминает звуки лазертага, чем треск льда под ногами:

В частности, это видео записал местный фотограф Алексей Колганов. В феврале этого года он прошелся по ледяному панцирю на лыжах и заснял, как трескается лед прямо под его ногами (да, это зрелище очень тревожит!).

«Обычный турист, впервые увидевший байкальский лед, боится именно этого - глубина под прозрачным панцирем и неожиданный, космический звук льда. А тут на видео еще и трещины идут», - написал тогда Колганов.

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Изданию Siberian Times он рассказал, что замедлил запись и увеличил громкость, потому что уловить этот характерный звук с помощью микрофона камеры порой сложно.

Зато на кристальной гладкой ледяной поверхности отлично видны длинные трещины и чистейшая вода под ледяным стеклом: это самое чистое пресноводное озеро в мире, поэтому оно так хорошо просматривается через ледяную поверхность.

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Калганов уточнил, что лед, по которому он катался, имел толщину около полуметра, поэтому появление трещин не так страшно.

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Многие специально приезжают сюда в зимний сезон, чтобы застать «байкальское чудо» - несколько десятков разновидностей льда, от вертикальных белесых трещин до острых торосов и множества замерзших пузырьков.

А теперь возвращаемся к космическому звуку, что кажется таким нереалистичным. Название этого физического явления - акустическая дисперсия. Звук, напоминающий выстрелы из лазерного оружия, возникает, когда одни частоты звука проходят через среду быстрее, чем другие. Когда звук распространяется по воздуху, его частоты, как правило, перемещаются с одинаковой скоростью и достигают человеческого уха одновременно. Но через твердую среду звуковая волна проходит иначе - высокие и низкие частоты разделяются. В результате, можно услышать разрыв между высокими и низкими нотами, это и есть акустическая дисперсия.

Лед имеет свойство расширятся и сжиматься, из-за чего он трескается и создает вибрацию (влияет также и сейсмическая активность). Эта вибрация проходит через лед неравномерно - и мы слышим эти причудливые «пиу-пиу».