Невероятные ФОТО из самых труднодоступных мест России

Фотографии в инстаграме Сергея Доли больше похожи на пейзажи с других планет, чем на виды России.

Для успешного бизнесмена Сергея Доли первыми путешествиями были командировки. Смотреть Россию и мир ему так понравилось, что в итоге он смог грамотно выстроить рабочий процессы, чтобы руководить своей компанией удаленно. Так он начал ездить все больше и больше, серьезно увлекся фотографией и видеосъемкой. Неудивительно, что Доля быстро стал одним из самых популярных тревел-блогеров Рунета.

В 2014 году он совершил свое самое долгое и тяжелое путешествие - автомобильная экспедиция «Россия», которая началась в Астрахани и закончилась во Владивостоке. Задача стояла амбициозная - два месяца команда вырисовывала слово «Россия» на карте страны с помощью gps-трека автомобилей. С 2019 года Сергей Доля также ведет авторское тревел-шоу на телевидении.

Мы попросили путешественника, фотографа и телеведущего Сергея Долю назвать его любимые места в России. Он выделил топ-3: Маньпупунер, Чарские пески и Остров Врангеля.

Начнем по порядку. Немногие россияне слышали про Маньпупунер. Возможно из-за его труднодоступности. Эти скалы находятся в Республике Коми - и добраться туда можно либо за 8 дней пешего похода, либо на вертолете из Перми или Ухты.

Сергей долго мечтал побывать в этом месте, но добраться туда смог только с третьего раза. Первые две попытки провалились из-за тумана и непогоды. Само слово «Маньпупунер» переводится с языка местной народности манси как «малая гора идолов». Раньше здесь была большая гора, но из-за воздействия ветров и времени остались лишь семь огромных столбов, каждый высотой с 14-этажный дом.

Сергей считает, что это самая крутая природная достопримечательность России и сравнивает ее масштаб с американским «Гранд Каньоном» или австралийским Большим Барьерным Рифом.

Читайте подробнее про Маньпупунер тут.

Кстати, это не единственные «останцы» в России – и все они тоже попадали в объектив Сергея Доли. На Чукотке, например, есть похожие необычные скалы, их называют «кекуры». Скорее всего, слово происходит из ненецкого языка и в переводе означает некое возвышение, которым отмечали место.

А как вам вот такое «архитектурное» решение природы – арка мыса Великан на острове Сахалин?

Каменные стражи охраняют берег реки Котуйкан на Анабарским плато Таймыра (Красноярский край).

А на Камчатке есть вот такой базальтовый останец под названием Арка Стеллера.

«Кекуры» Три Брата в Авачинской Бухте Камчатки - настоящий символ Петропавловска-Камчатского.

А еще два брата есть на противоположной стороне России - на Кольском полуострове в Мурманской области.

Второе самое невероятное место России, по версии Сергея Доли, - Чарские пески. Про них тоже мало кто знает. Это самая северная и самая маленькая пустыня в мире. Находится она в Забайкальском крае.

От цивилизации ее отделяет река и непреодолимое болото, поэтому добраться сюда можно лишь в течении пары недель осенью или весной. На край пустыни наступает хвойный лес, а с вершины бархана можно увидеть заснеженные скалы. Невероятный пейзаж.

Снег в пустыне - явление нечастое, но тут вполне обычное. Местные барханы напомнили Сергею складки на одеяле. Дюны довольно высокие и «острые». На джипе на них забраться непросто.

Кстати, пустыню можно преодолеть не только на машинах, но и пешком или на сноуборде… Не верите? Смотрите наше видео тут.

Еще одним из самых запомнившихся Сергею путешествий по России была поездка на остров Врангеля к белым медведям: «Прошло уже 5 лет с тех пор, как я был в гостях у мишек, но я все еще вспоминаю его».

В Заполярье можно пережить необычный аттракцион - высадку на льдину. Обычно на таких льдинах можно встретить моржей или белых медведей. «Как ни странно, от такой высадки люди получают часто больше эмоций, чем от встречи с китами или теми же моржами и медведями», - пишет Сергей в своем инстаграме. – «Видимо одно дело наблюдать, а другое осознать, что ты стоишь посередине океана на небольшой льдинке, и кроме тебя на ней больше никого нет».

Белых медведей Сергей наблюдал и на Чукотке. Своим читателям он рассказывает интересные факты об этих животных. «На самом деле белый медведь – черный. Кожа у него черного цвета, чтобы в солнечные дни лучше прогреваться», - пишет Сергей. «Шерсть у него не белая, а прозрачная. Каждая ворсинка – как маленькая трубочка для коктейля. Она только выглядит белой, но с возрастом может желтеть или даже становиться зеленой из-за одноклеточных водорослей, которые забиваются в полые ворсинки».

Наблюдал Сергей и бурых медведей - на Камчатке. полуостров вообще считается медвежьим краем. Вопреки ожиданиям путешественников, что от медведей «отбоя не будет», порой встретить их бывает не так просто.

Один из медведей сам очень испугался встречи. «Очевидно он увидел нас раньше, чем мы его, и просто удирал. Несколько раз он пытался штурмовать вертикальную стену, чтобы уйти от моря, но безуспешно», – рассказывает Доля. Задержавшись на несколько минут, чтобы сделать фото с большого расстояния), Сергей с группой уехали, чтобы больше не беспокоить мишку.

А на Шантарских островах Сергей случайно встретил медведя в лесу… Эта была неожиданная и довольно страшная встреча. С собой не было ни свистка, ни оружия. Но обошлось, медведь убежал обратно в лес.

За все свои путешествия каких только диких животных Сергей ни наблюдал. Чукотских китов, например, причем разных: и серого, и горбатого.

А как кормится горбатый кит, удалось запечатлеть на Острове Врангеля.

Там же встретились ипатки и топорки, необычные птицы семейства тупиков.

А на Командорских островах в Тихом океане круизный корабль сопровождают полчища чаек.

На Командорских островах живут еще и морские выдры - каланы, животные с самым обильным мехом.

А на берегу Чукотки Сергей случайно встретил самое большое лежбище моржей, что видел в своей жизни.

Моржи живут большими стаями. «Пока все стадо лежит и спит, на посту всегда есть несколько часовых, которые мониторят обстановку вокруг. При приближении хищника – белого медведя, касатки или человека, часовые начинают громко реветь», - пишет Сергей. Кстати, тихоокеанские моржи крупнее атлантических. Зачем нужны бивни, науке точно неизвестно. «Однажды я видел, как морж вонзил свои клыки в льдину, чтобы его не сдувало с нее сильным ветром и не смывало волнами», – поделился Доля.

На Курилах ему встретилась другая стая - любопытных морских котиков.

А еще красавец-песец.

«Какая страна самая красивая? Конечно, Россия! И это я вам даже не как патриот говорю, а как человек, объехавший большую часть нашей планеты», - пишет Сергей. «Путешествия по России - это не всегда просто и легко, но если вам удается свернуть с протоптанной толпами дороги, то вы можете получить невероятное удовольствие от увиденного».

А теперь без лишних комментариев еще несколько невероятных кадров красот России от Сергея Доли.

Камчатка

Якутия

Приэльбрусье

Вулкан Ушишир

Остров Итуруп на Курилах

Плато Путорана