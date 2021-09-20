Где у нас можно переночевать или закусить в летающей тарелке?

Это, конечно, не следы внеземной цивилизации, но зато самые настоящие произведения архитектурного искусства. В России их осталось всего три.

Один из самых известных видов кавказского курорта Домбай - это «летающая тарелка», которая стоит на плато посреди заснеженных гор. И это не единственное в своем роде здание в таком духе.

Дома в форме летающих тарелок придумал финский архитектор Матти Сууронен в середине 1960-х. Это было время, когда люди вдохновлялись полетами в космос и размышлениями о будущем человечества. Так появилась серия Futuro. Дом диаметром 8 метров и весом менее 3 тонн, который спроектировал Сууронен, был сделан из металлического каркаса и пластика, отапливался камином внутри и имел автономную ванну и кухню. Он получился мобильным, быстровозводимым и пригодным для зимнего использования - на покатой крыше не задерживался снег.

«Летающие тарелки» обрели своих поклонников по всему миру, от США до Тайваня, однако на фоне нефтяного кризиса 1970-х, когда цены на пластик взлетели в несколько раз, производство Futuro закрыли из-за убыточности. Сейчас в мире осталось, по приблизительным оценкам, около 60 таких домов, большая часть которых превратилась в авангардные заброшки.

Как минимум три «летающие тарелки» есть и в России!

Отель на Домбае

Внутри горного отеля. dombai.online dombai.online

Высокогорный отель в Домбае - это один из тех редких случаев, когда здание используется так, как его задумывал архитектор, как дом для лыжников. Появилось оно здесь самым первым из всех трех зданий - это был подарок президента Финляндии Урхо Кекконена, большого любителя лыжных прогулок. Домбай всегда был популярным местом отдыха у советских туристов, а в 1960-х здесь построили современный курорт с отличной инфраструктурой. Кекконен бывал здесь неоднократно и преподнес курорту такой необычный подарок.

Недавно ее перенесли на 250 метров повыше, к 4 очереди канатной дороги. Отель работает и сегодня, причем даже в суровые морозы внутри тепло. Вмещает в себя 6 гостей и сдается только целиком одной компании. Цена за сутки - 15,000 рублей. В стоимость включено двухразовое питание.

Отель в советские годы и сегодня. Созинов Виталий/TASS ; Getty Images Созинов Виталий/TASS ; Getty Images

Откуда взялись остальные две «тарелки», есть две версии. Первая - что Кекконен подарил не одно, и три здания. Вторая - что Советский Союз решил купить к Олимпиаде-1980 несколько зданий Futuro, чтобы разместить в них сувенирные киоски и кафе, но из-за военных действий в Афганистане на страну были наложены санкции, и успели получить только эти объекты.

Диско-бар «Тарелка» в Гурзуфе

Кафе с очевидным названием находится в Крыму, в городе Гурзуфе (ул. Набережная, 7).

«Тарелка» появилась здесь более 30 лет назад, в конце советской эпохи. Вокруг нее - замечательный парк на берегу Черного моря, часть бывшего Всесоюзного молодежного центра «Спутник» (сегодня это отделение «Спутник» санатория «Пушкино»).

В 1990-х это был элитный ресторан, однако со временем заведение утратило свой статус и превратилось в диско-бар с электронной музыкой и горячительными напитками. А какой шикарный вид на море открывался с веранды!

Заведение неоднократно пытались возродить разные частные предприниматели, однако посетителям по разным причинам оно так и не понравилось.

Сегодня диско-бар открыт и активно приглашает на шашлык.

Кафе «Чайная тарелка» в Краснодаре

В западном округе Краснодара нашлась еще одна «летающая тарелка» серии Futuro (адрес улица Атарбекова, 54, к. 1). «Тарелка» стала яркой достопримечательностью обычного спального района, застроенного панельными домами. Как и заведение в Гурзуфе, она стоит на высоком основании, где находится непосредственно сам зал и кухня.

Изначально это было кафе-мороженое «Спутник», довольно популярное у местных жителей. Ну, а в 1990-е оно превратилось в бар не самого высокого класса, где собирались местные любители выпить. В течение последующих лет кафе меняло названия и переходило из рук в руки. Здесь были и дискотеки, и склады, и магазин бытовой химии.

Детское кафе "Спутник" в Краснодаре, 1987. Петшаковский/Sputnik Петшаковский/Sputnik

В последние годы работы «Тарелка» позиционировала себя как чайную с большим ассортиментом различных чаев. Внутри были совершенно космические интерьеры: красно-желтые стены, уютные низкие диваны с разноцветными подушками по всему периметру зала. Отзывы тоже были очень положительными: гости отмечали разнообразие напитков и душевную атмосферу.

К сожалению, кафе сегодня закрыто. Сейчас в помещении под «тарелкой» торгуют овощами и фруктами.