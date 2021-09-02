Как выглядит ботанический сад в Арктике?

Можете себе представить, чтобы в Заполярье цвели кактусы? А они цветут.

У подножья заснеженных Хибин в Мурманской области растут инжир, агава и даже кофе.

Далеко-далеко на севере России, где царствует вечная мерзлота, а зима наступает уже в конце сентября, находится один из самых удивительных в мире научных институтов - полярно-альпийский ботанический сад. Здесь собрана огромная коллекция как местных растений, так и настоящих тропических деревьев и цветов. Как эти растения выживают в таком суровом климате?

Старейший арктический сад

Во всем мире сегодня только три ботанических сада за Полярным кругом: два других находятся в Норвегии и Исландии, однако российский - старейший из них. Полярно-арктический ботанический сад-институт (ПАБСИ) в 7 км от города Кировска в Мурманской области был открыт 26 августа 1931 года по проекту ученого Николая Аврорина. Он провел долгое время в научных экспедициях, собирая образцы растений в разных странах (а в 1960-х также помог организовать ботанический сад в Якутске, самом крупном городе на вечной мерзлоте), а ботанический сад на склонах Хибин называл в статьях «северным аванпостом советской ботаники». Основными интересами ученого были поиск новых северных растений и акклиматизация необычных для этих широт видов.

Николай Аврорин. Сейчас ботанический сад носит его имя. Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина

Изначально проект казался самой настоящей утопией, однако Аврорину удалось добиться своего, и он получил финансирование на закупку ценных растений по всему миру.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина

Работа ботаников продолжалась даже во время Великой Отечественной войны: здесь выращивали лекарственные растения для солдат Красной Армии, а также научились выделять глюкозу из лишайников и даже открыли небольшое производство.

Прогулка по Хибинам

Ботанический сад за Полярным кругом. Светлана Серебрянская/ПАБСИ

Ботанический сад устроен так, чтобы посетитель свободно ходил по территории, изучая растения разных географических широт. Прогуливаясь по экологической тропе, можно познакомиться с удивительным многообразием лишайников, мхов и цветов Арктики - оказывается, их более 300 видов! А еще можно увидеть своими глазами, как сменяются тундра, лесотундра и тайга: для растений Хибин характерна поясность, то есть наличие растений определенных видов на той или иной высоте. Чем выше пояс, тем причудливее привычные нам растения - стволы деревьев изогнуты ветрами, немногочисленные кусты отчаянно цепляются за каменистую почву, чтобы выжить.

Ствол березы, искривленный северными ветрами. Фото сделано еще в советские годы. Минкевич/Sputnik Минкевич/Sputnik

Маршрут начинается на берегу реки Вудъяврйок (на языке саамов название означает «река горного озера»), проходит вдоль ледникового озера и горного склона до смотровой площадки, откуда открывается невероятный вид на город.

Отдельно расположены участки «Алтай» и «Сибирь» с различными видами сосен, привезенными в Кировск.

В нескольких километрах от сада в городе Апатиты расположен дендрарий института, где собраны высокогорные растения.

А летом территория ботанического сада (а это около 1,6 га) покрывается невероятными по красоте цветами, привезенными со всего света. «Приручением» растений в Арктике как раз и занимаются сотрудники института. «Жители городов Мурманской области редко обращают внимание, что некоторые окружающие их деревья, кустарники и красиво цветущие на клумбах многолетники не встречаются в естественной природе региона, - рассказывают ученые. - Наши парки, скверы и аллеи — наглядный результат многолетней работы ПАБСИ по озеленению городов. Почти все виды и сорта, которые были посажены здесь еще в годы СССР, были привезены в ботанический сад из более южных районов и прошли многолетнюю акклиматизацию».

Кроме того, кировские ботаники постоянно находятся в поисках новых видов растений, по большей части, в северных широтах - Карелии, Сибири, Урала, Дальнего Востока.

Тропики в Арктике

Так выглядела теплица в советские годы. Эти растения здесь до сих пор! Семен Майстерман, Анатолий Морковкин/TASS Семен Майстерман, Анатолий Морковкин/TASS

В ботаническом саду можно оказаться и в самых настоящих тропиках - экзотические для этой местности растения совершенно прекрасно растут в теплицах. Представляете себе, какие необходимы усилия, чтобы выращивать привыкшие к теплу и солнцу растения в Заполярье? Им необходим долгий световой день, а не полярная ночь, плодородная почва, а не вечная мерзлота, определенная температура и влажность.

На сегодняшний день здесь более семисот образцов привезенных из теплых стран растений, которые высажены в соответствии со своим климатическим поясом: африканские, американские, средизимноморские, азиатские.

Кофе Аравийский. В коллекции ПАБСИ культивируется с 1966 года и ежегодно плодоносит. ПАБСИ

В Кировске растет мексиканская агава, африканский цветок кринум, финиковая пальма, большие тропические папоротники и кактусы. А аравийское кофейное дерево на самом деле дает плоды!