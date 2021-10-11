Почему так много людей гибнет на горе «белых воротничков» Эльбрусе?

В ночь на 23 сентября группа из 19 человек вышла в сторону перевала Седловина Эльбруса - это 5416 метров над уровнем моря (отправная точка для восхождения прямо на вершину). Был сильный ветер, но посчитали, что погода «устойчивая». Организатор этого восхождения Денис Алимов потом скажет: «Шли ночью, потому что было погодное окно. Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант [взойти на вершину] на ближайшие пять дней».
Когда до вершины осталось 100 метров, погода резко изменилась: ветер усилился, упало давление. На этом фоне одной туристке, мастеру по маникюру Анне Макаровой стало плохо. Ее спустили вниз на Седловину, но даже с потерей высоты ей становилось хуже. Она потеряла сознание и через час скончалась на руках гида. «Гид давал ей нюхать нашатырь, поил чаем. Ничего не помогало», - рассказывал Алимов.
В то же время основная группа продолжала восхождение. Но скоро видимость сократилась до полуметра, пошёл плотный снег, температура опустилась до -20 градусов, а скорость ветра выросла до 40-70 метров в секунду. Тогда, не дойдя до пика, группа начала спуск в связке. Как оказалось, безуспешный. «Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два [не дождавшись помощи] и понесли парня вниз», - рассказал Дмитрий Парахин, музыкант, входивший в группу.
Сотрудники МЧС спускают одного из альпинистов - участников восхождения на Эльбрус.Sputnik
Промедление было фатальным. Пока проводились манипуляции с травмированной ногой, остальные участники стали замерзать. От рации на горе не было толку. Выйти на связь со спасателями удалось только в 17 часов - это сделал гид, который ушел с туристкой вниз еще днем. Двое человек потеряли сознание и умерли прямо там. Еще двое - на носилках спасателей. Гиды получили сильное обморожение и травмы, один из них практически ослеп - его сильно посекло снегом.
Вообще восхождение на Эльбрус (высота 5642 метров), самую высокую гору Европу, обманчиво своей технической простотой. Для этого действительно не нужно иметь альпинистских навыков. Если не собьешься с маршрута, то не придется преодолевать скальных участков, где нужны карабины, крючья и навешивание веревок - просто идешь наверх и все. Из-за этого на Эльбрус нередко идут люди, для которых это первая гора в жизни. Туда поднимаются офисные работники, делая из этого «корпоратив», пенсионеры и подростки. Это десятки людей со всего мира ежедневно. Бизнес в виде коммерческих туров на вершину Эльбруса процветает. Однако ежегодно гора в среднем уносит жизни 15-20 человек - и это количество уже не так сопоставимо с той легкостью восхождения, о которой многие говорят.
На Эльбрус существует несколько маршрутов: на гору заходят с севера, востока и запада, а наиболее легкий маршрут идет проходит через поселок Терскол, с юга. С этой стороны начинает свои экспедиции подавляющее большинство групп (так сделала и группа с погибшими в сентябре этого года).
«Восхождение на Эльбрус считается простым, в первую очередь, из-за наличия канатных дорог», - говорит альпинист, судья гонки Red Fox Elbrus Race Александр Яковенко. Канатная дорога доходит до высоты в 3850 м, то есть больше половины пути человек преодолевает, сидя в кресле. А при желании можно подняться еще на километр, до отметки 4800 м, на снегоходе или ратраке. В итоге получается, что идти маршрут пешком остается не так уж много. Яковенко водил на вершину свою дочку, когда ей было 14 лет.
Александр Сухарев, владелец компании «Эльбрус Клайминг» (до ребрендинга известна как «Страху Нет»), в разговоре с Russia Beyond настаивает на том, что гора легкая: там нет сложных технических элементов, как и лавиноопасных зон на самой горе. «По крайней мере, на маршрутах, где идут туристы. Лавиноопасные места есть только в долинах, где собирается снег, и все лавины сходят зимой и ранней весной. Но к восхождению это не имеет отношения. Сложность Эльбруса имеет категорию 1Б - это означает, что практически любой человек, если он здоров, может поднять на вершину без специальной подготовки».
Сухарев вспоминает про парня без двух ног, который недавно поднялся на вершину, а также про двух своих клиентов - одному было 80 лет, другому больше 80. «Тот, который старше, поднялся с кислородным оборудованием, а которому 80 лет - без него. Это же, наверное, о чем-то говорит?».
29-летний маркетолог из Калининграда, Виктор Салеев, в августе прошлого года тоже пошел на Эльбрус в составе коммерческого тура. «Шел в горы за приключением, походной эстетикой и спортивным вызовом», - говорит он. Не смотря на отсутствие опыта, он выбрал восточный маршрут из-за его «спортивности», хотел от и до пройти путь своими ногами. «Он считается “диким”, так как там нет приютов, канатных дорог, ратраков и весь путь преодолевается на ногах в полной выкладке», - рассказывает Виктор.
При этом он понимал, что будет нести на себе рюкзак, весом 35 кг, все 10 дней. За полгода до восхождения он начал кардио-тренировки и пошел в тренажерный зал. «Мои ожидания от похода совпали полностью. Но когда турфирмы заявляют, что маршрут подходит людям с любой физической формой, это может ввести в заблуждения, - оговаривается он. - У нас в группе шли все, но кто-то делал это через боль и страдание, на пределе своих сил».
В последние годы количество жертв на Эльбрусе растет, что профессионалы связывают с популярностью горного туризма и отсутствием каких-либо барьеров для восхождения. Если в советского время для допуска на Эльбрус нужно было предъявить контрольно-спасательной службе наличие разряда, то сейчас трафик людей никем не контролируется, как и состояние их здоровья и физических возможностей.
Что такое «высота» тоже понимают не все. Яковенко напоминает, что у летчика-испытателя на высоте 3000 метров автоматически включается кислород. «На такой высоте в два раза меньше кислорода, чем у нас тут, на земле. Представляешь, что на пяти тысячах творится? У многих организм такую нагрузку просто не может выдержать», - говорит он, и настаивает, что тут важно остановиться и не «испытывать» себя дальше, чего некоторые не делают из-за стыда перед якобы «простой горой».
В мае этого года корреспондент Russia Beyond Николай Литовкин тоже поднимался на Эльбрус с юга, по самому легкому маршруту, с ночевкой в отелях. Половина группы - боксеры, люди в хорошей физической форме, которые постоянно ездят на соревнования. «У нас была идея подняться на вершину, растянуть там ринг и устроить бой. Я много занимаюсь спортом и люблю такие челенджи, но я не знал, что такие высокогорные походы проявляют все твои болячки», - рассказывает он.
После первых двух дней акклиматизационных прогулок по 15 км в Приэльбрусье у Николая обострились проблемы с менисками, по его словам, «отказали ноги». У другого боксера на высоте 4800 км началась «горная болезнь» - он вышел из бокса, где была стоянка, и решил прогуляться ночью: в итоге, провалился в снег, не мог самостоятельно выбраться, его нашли почти в бессознательном состоянии. Еще у одного человека на высоте поднялась температура тела до 40, начались проблема с дыханием и кашель. Как оказалось, он болел коронавирусом, но не знал об этом - болезнь проявилась именно там. «Я думал “сильный мужик, перетерпел, превозмог себя и поднялся”. Но Эльбрус это совсем про другое. Когда у тебя отказывают ноги или человек ловит галлюцинации из-за недостатка кислорода - я не знал, что такое вообще бывает. В итоге я остался внизу на самой же первой точке», - говорит Николай.
Еще один фактор - резкая смена погоды. Все может измениться буквально за полчаса. Виктор, делавший восхождение в прошлом году, так и не дошел до вершины: «Такое часто бывает, нас накрыл циклон (пурга, отсутствие видимости, ветер до 50 м/c), мы успели сходить на 5100 во время аклиматизационного выхода, а после погода испортилась. Просидели несколько дней в палатках, в базовом лагере и двинулись вниз».
На TripAdviser, популярном сайте для отзывов обо всем на свете, полно историй, подобной этой: «Мы были на Западной вершине Эльбруса в сентябре 2014. <...> К мокрому снегу на высоте 4500 присоединилась гроза, на нас трещала одежда, шапки и палки. Привязав на веревку ледорубы и палки, мы бегом бежали вниз до приюта под гром и молнии. Встретили там иностранную даму в сопровождении гида. Они возвращались с неудачной попытки восхождения, спускались с седловины. Мы спросили ее “как там, наверху?”. Она просто сказала: “it is the hell” ("это ад")».
Однако ни горная болезнь, ни плохая погода не должны становиться первопричиной смертей даже на Эльбрусе. «Страховать» от этого должны квалифицированные гиды. И с этим проблемы.
«К сожалению, сейчас назвать себя гидом может кто угодно. У нас на Эльбрусе с этим полный бардак, это никак не регулируется и не проверяется», - рассказываем Сухарев. Он говорит, что на Кавказе таких компаний и гидов-частников очень много, многие работают без лицензий туроператоров и не имеют квалификации альпиниста-инструктора.
«Человек сходил пару раз на Эльбрус в хорошую погоду, ему показалось, что в этом нет ничего сложного, и он может водить туда людей. И он начинает водить эти группы», - объясняет он.
По мнению Сухарева, то, что случилось с группой, где пять человек погибли - «абсолютно закономерный исход»: «У них в одном походе случилось две трагедии и это не может быть случайностью». Первая смерть, говорит Сухарев, никак не связана со смертью остальных, но у них есть одно общее - низкая квалификация организаторов. Он перечисляет вопросы, которые теперь наверняка возникнут у следствия: Почему у гидов не было спутниковой телефона и GPS, а были какие-то рации? Почему в коммерческой группе не оказалось ни одного кислородного оборудования? Почему группу не развернули в момент, когда погода начала ухудшаться?
В ту же ночь, 23 сентября, там была группа компании «Эльбрус клаймбинг». Сухарев говорит, что прогноз была такой, что вообще никуда ходить было не нужно, но туристы очень просились сделать попытку - во многом из-за того, что другие группы тоже шли.
«И наш гид решил попробовать, на тот момент короткое окошко было. Но он профессионал и может оценить текущую ситуацию. Он сразу развернул группу, когда увидел, что погода портиться. Они [другие гиды] рассказывают, что погода изменилась мгновенно. Не бывает такого в горах, там нет переключателя, - негодует Сухарев. - А бывает, что непрофессиональный гид не сумел увидеть признаки ухудшения погоды. И для него все это будет выглядеть “мгновенным”».
Сухарев считает, Анна Макарова тоже, скорее всего, была бы жива, если бы ей дали кислород. «Но люди продолжают выбирать компании подешевле, чем финансируют будущие трагедии. Такое еще повториться», - считает он.
Через 4 дня после смерти пяти туристов на Эльбрусе Следственный комитет (СК) России задержал организатора тура Дениса Алимова, он владелец пятигорской компании «Elbrus.Guide». СК заявил, что Алимов сам написал явку с повинной и «дал подробные признательные показания». Он якобы сказал, что при расчете восхождения ошибся с месяцем и погодой. Алимова поместили под арест на два месяца, а его компания, судя по их сайту, продолжает набирать группы, уже на 2022 год.
В YouTube-канале компании много видео Алимова с рассказами о подготовке к восхождению, выборе организатора и горной болезни, где он советует в случае чего пить холодный чай каркаде и негативно отзывается о баллонах с кислородом. «Мнение нашей команды по восхождению с кислородом однозначно отрицательное. Не потому что это плохо, это нормально. Но плохо с точки зрения высотного опыта. У организма его не будет, не будет высотной памяти», - говорит он.