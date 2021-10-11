Почему так много людей гибнет на горе «белых воротничков» Эльбрусе?

Считается, что на эта самую высокую вершину России и Европы (5642 м) может взойти и обычный человек без альпинистского опыта: офисный работник, пенсионер или подросток. Но почему тогда некоторые оттуда так и не возвращаются?

В ночь на 23 сентября группа из 19 человек вышла в сторону перевала Седловина Эльбруса - это 5416 метров над уровнем моря (отправная точка для восхождения прямо на вершину). Был сильный ветер, но посчитали, что погода «устойчивая». Организатор этого восхождения Денис Алимов потом скажет: «Шли ночью, потому что было погодное окно. Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант [взойти на вершину] на ближайшие пять дней».

Когда до вершины осталось 100 метров, погода резко изменилась: ветер усилился, упало давление. На этом фоне одной туристке, мастеру по маникюру Анне Макаровой стало плохо. Ее спустили вниз на Седловину, но даже с потерей высоты ей становилось хуже. Она потеряла сознание и через час скончалась на руках гида. «Гид давал ей нюхать нашатырь, поил чаем. Ничего не помогало», - рассказывал Алимов.

В то же время основная группа продолжала восхождение. Но скоро видимость сократилась до полуметра, пошёл плотный снег, температура опустилась до -20 градусов, а скорость ветра выросла до 40-70 метров в секунду. Тогда, не дойдя до пика, группа начала спуск в связке. Как оказалось, безуспешный. «Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два [не дождавшись помощи] и понесли парня вниз», - рассказал Дмитрий Парахин, музыкант, входивший в группу.

Сотрудники МЧС спускают одного из альпинистов - участников восхождения на Эльбрус. Sputnik Sputnik

Промедление было фатальным. Пока проводились манипуляции с травмированной ногой, остальные участники стали замерзать. От рации на горе не было толку. Выйти на связь со спасателями удалось только в 17 часов - это сделал гид, который ушел с туристкой вниз еще днем. Двое человек потеряли сознание и умерли прямо там. Еще двое - на носилках спасателей. Гиды получили сильное обморожение и травмы, один из них практически ослеп - его сильно посекло снегом.

Вообще восхождение на Эльбрус (высота 5642 метров), самую высокую гору Европу, обманчиво своей технической простотой. Для этого действительно не нужно иметь альпинистских навыков. Если не собьешься с маршрута, то не придется преодолевать скальных участков, где нужны карабины, крючья и навешивание веревок - просто идешь наверх и все. Из-за этого на Эльбрус нередко идут люди, для которых это первая гора в жизни. Туда поднимаются офисные работники, делая из этого «корпоратив», пенсионеры и подростки. Это десятки людей со всего мира ежедневно. Бизнес в виде коммерческих туров на вершину Эльбруса процветает. Однако ежегодно гора в среднем уносит жизни 15-20 человек - и это количество уже не так сопоставимо с той легкостью восхождения, о которой многие говорят.

«Туда поднялся парень без ног и 80-летний мужчина - это о чем-то говорит?»

На Эльбрус существует несколько маршрутов: на гору заходят с севера, востока и запада, а наиболее легкий маршрут идет проходит через поселок Терскол, с юга. С этой стороны начинает свои экспедиции подавляющее большинство групп (так сделала и группа с погибшими в сентябре этого года).

«Восхождение на Эльбрус считается простым, в первую очередь, из-за наличия канатных дорог», - говорит альпинист, судья гонки Red Fox Elbrus Race Александр Яковенко. Канатная дорога доходит до высоты в 3850 м, то есть больше половины пути человек преодолевает, сидя в кресле. А при желании можно подняться еще на километр, до отметки 4800 м, на снегоходе или ратраке. В итоге получается, что идти маршрут пешком остается не так уж много. Яковенко водил на вершину свою дочку, когда ей было 14 лет.

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Александр Сухарев, владелец компании «Эльбрус Клайминг» (до ребрендинга известна как «Страху Нет»), в разговоре с Russia Beyond настаивает на том, что гора легкая: там нет сложных технических элементов, как и лавиноопасных зон на самой горе. «По крайней мере, на маршрутах, где идут туристы. Лавиноопасные места есть только в долинах, где собирается снег, и все лавины сходят зимой и ранней весной. Но к восхождению это не имеет отношения. Сложность Эльбруса имеет категорию 1Б - это означает, что практически любой человек, если он здоров, может поднять на вершину без специальной подготовки».

Сухарев вспоминает про парня без двух ног, который недавно поднялся на вершину, а также про двух своих клиентов - одному было 80 лет, другому больше 80. «Тот, который старше, поднялся с кислородным оборудованием, а которому 80 лет - без него. Это же, наверное, о чем-то говорит?».

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29-летний маркетолог из Калининграда, Виктор Салеев, в августе прошлого года тоже пошел на Эльбрус в составе коммерческого тура. «Шел в горы за приключением, походной эстетикой и спортивным вызовом», - говорит он. Не смотря на отсутствие опыта, он выбрал восточный маршрут из-за его «спортивности», хотел от и до пройти путь своими ногами. «Он считается “диким”, так как там нет приютов, канатных дорог, ратраков и весь путь преодолевается на ногах в полной выкладке», - рассказывает Виктор.

При этом он понимал, что будет нести на себе рюкзак, весом 35 кг, все 10 дней. За полгода до восхождения он начал кардио-тренировки и пошел в тренажерный зал. «Мои ожидания от похода совпали полностью. Но когда турфирмы заявляют, что маршрут подходит людям с любой физической формой, это может ввести в заблуждения, - оговаривается он. - У нас в группе шли все, но кто-то делал это через боль и страдание, на пределе своих сил».

«Это ад»

В последние годы количество жертв на Эльбрусе растет, что профессионалы связывают с популярностью горного туризма и отсутствием каких-либо барьеров для восхождения. Если в советского время для допуска на Эльбрус нужно было предъявить контрольно-спасательной службе наличие разряда, то сейчас трафик людей никем не контролируется, как и состояние их здоровья и физических возможностей.

Что такое «высота» тоже понимают не все. Яковенко напоминает, что у летчика-испытателя на высоте 3000 метров автоматически включается кислород. «На такой высоте в два раза меньше кислорода, чем у нас тут, на земле. Представляешь, что на пяти тысячах творится? У многих организм такую нагрузку просто не может выдержать», - говорит он, и настаивает, что тут важно остановиться и не «испытывать» себя дальше, чего некоторые не делают из-за стыда перед якобы «простой горой».

Антон Подгайко/Sputnik Антон Подгайко/Sputnik

В мае этого года корреспондент Russia Beyond Николай Литовкин тоже поднимался на Эльбрус с юга, по самому легкому маршруту, с ночевкой в отелях. Половина группы - боксеры, люди в хорошей физической форме, которые постоянно ездят на соревнования. «У нас была идея подняться на вершину, растянуть там ринг и устроить бой. Я много занимаюсь спортом и люблю такие челенджи, но я не знал, что такие высокогорные походы проявляют все твои болячки», - рассказывает он.

После первых двух дней акклиматизационных прогулок по 15 км в Приэльбрусье у Николая обострились проблемы с менисками, по его словам, «отказали ноги». У другого боксера на высоте 4800 км началась «горная болезнь» - он вышел из бокса, где была стоянка, и решил прогуляться ночью: в итоге, провалился в снег, не мог самостоятельно выбраться, его нашли почти в бессознательном состоянии. Еще у одного человека на высоте поднялась температура тела до 40, начались проблема с дыханием и кашель. Как оказалось, он болел коронавирусом, но не знал об этом - болезнь проявилась именно там. «Я думал “сильный мужик, перетерпел, превозмог себя и поднялся”. Но Эльбрус это совсем про другое. Когда у тебя отказывают ноги или человек ловит галлюцинации из-за недостатка кислорода - я не знал, что такое вообще бывает. В итоге я остался внизу на самой же первой точке», - говорит Николай.

kozak_kadr/Getty Images kozak_kadr/Getty Images

Еще один фактор - резкая смена погоды. Все может измениться буквально за полчаса. Виктор, делавший восхождение в прошлом году, так и не дошел до вершины: «Такое часто бывает, нас накрыл циклон (пурга, отсутствие видимости, ветер до 50 м/c), мы успели сходить на 5100 во время аклиматизационного выхода, а после погода испортилась. Просидели несколько дней в палатках, в базовом лагере и двинулись вниз».

На TripAdviser, популярном сайте для отзывов обо всем на свете, полно историй, подобной этой: «Мы были на Западной вершине Эльбруса в сентябре 2014. <...> К мокрому снегу на высоте 4500 присоединилась гроза, на нас трещала одежда, шапки и палки. Привязав на веревку ледорубы и палки, мы бегом бежали вниз до приюта под гром и молнии. Встретили там иностранную даму в сопровождении гида. Они возвращались с неудачной попытки восхождения, спускались с седловины. Мы спросили ее “как там, наверху?”. Она просто сказала: “it is the hell” ("это ад")».

Гиды-дилетанты

Однако ни горная болезнь, ни плохая погода не должны становиться первопричиной смертей даже на Эльбрусе. «Страховать» от этого должны квалифицированные гиды. И с этим проблемы.

«К сожалению, сейчас назвать себя гидом может кто угодно. У нас на Эльбрусе с этим полный бардак, это никак не регулируется и не проверяется», - рассказываем Сухарев. Он говорит, что на Кавказе таких компаний и гидов-частников очень много, многие работают без лицензий туроператоров и не имеют квалификации альпиниста-инструктора.

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«Человек сходил пару раз на Эльбрус в хорошую погоду, ему показалось, что в этом нет ничего сложного, и он может водить туда людей. И он начинает водить эти группы», - объясняет он.

По мнению Сухарева, то, что случилось с группой, где пять человек погибли - «абсолютно закономерный исход»: «У них в одном походе случилось две трагедии и это не может быть случайностью». Первая смерть, говорит Сухарев, никак не связана со смертью остальных, но у них есть одно общее - низкая квалификация организаторов. Он перечисляет вопросы, которые теперь наверняка возникнут у следствия: Почему у гидов не было спутниковой телефона и GPS, а были какие-то рации? Почему в коммерческой группе не оказалось ни одного кислородного оборудования? Почему группу не развернули в момент, когда погода начала ухудшаться?

В ту же ночь, 23 сентября, там была группа компании «Эльбрус клаймбинг». Сухарев говорит, что прогноз была такой, что вообще никуда ходить было не нужно, но туристы очень просились сделать попытку - во многом из-за того, что другие группы тоже шли.

«И наш гид решил попробовать, на тот момент короткое окошко было. Но он профессионал и может оценить текущую ситуацию. Он сразу развернул группу, когда увидел, что погода портиться. Они [другие гиды] рассказывают, что погода изменилась мгновенно. Не бывает такого в горах, там нет переключателя, - негодует Сухарев. - А бывает, что непрофессиональный гид не сумел увидеть признаки ухудшения погоды. И для него все это будет выглядеть “мгновенным”».

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Сухарев считает, Анна Макарова тоже, скорее всего, была бы жива, если бы ей дали кислород. «Но люди продолжают выбирать компании подешевле, чем финансируют будущие трагедии. Такое еще повториться», - считает он.

Через 4 дня после смерти пяти туристов на Эльбрусе Следственный комитет (СК) России задержал организатора тура Дениса Алимова, он владелец пятигорской компании «Elbrus.Guide». СК заявил, что Алимов сам написал явку с повинной и «дал подробные признательные показания». Он якобы сказал, что при расчете восхождения ошибся с месяцем и погодой. Алимова поместили под арест на два месяца, а его компания, судя по их сайту, продолжает набирать группы, уже на 2022 год.

В YouTube-канале компании много видео Алимова с рассказами о подготовке к восхождению, выборе организатора и горной болезни, где он советует в случае чего пить холодный чай каркаде и негативно отзывается о баллонах с кислородом. «Мнение нашей команды по восхождению с кислородом однозначно отрицательное. Не потому что это плохо, это нормально. Но плохо с точки зрения высотного опыта. У организма его не будет, не будет высотной памяти», - говорит он.